/વસ્તી ગણતરી દરમિયાન ખોટી માહિતી આપવી પડી શકે છે મોંઘી, કયા સંજોગોમાં થઈ શકે છે જેલ કે દંડ? જાણો નિયમો

Census 2027 India: ભારતમાં 2027ની વસ્તી ગણતરીની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ગૃહ મંત્રાલયે વસ્તી ગણતરી દરમિયાન પુછવામાં આવનાર 40 પ્રશ્નોનું લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે, જે વસ્તી ગણતરી અધિકારીઓ દ્વારા હાઉસહોલ્ડ શેડ્યૂલ અંતર્ગત પરિવારોને પુછવામાં આવશે. આ એકત્રિત કરવામાં આવેલી માહિતીથી સરકારને દેશની વસ્તી, રહેવાની સ્થિતિ અને સામાજિક-આર્થિક માળખાને સમજવામાં મદદ મળશે. આ દરમિયાન એક મોટો પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે જો કોઈ વસ્તી ગણતરી અધિકારીને ખોટો જવાબ આપે તો શું થશે? શું તેનાથી તેમને જેલ પણ થઈ શકે છે? ચાલો જાણીએ આ પ્રશ્નોના જવાબ.
શું સાચી માહિતી આપવી જરૂરી છે?
જી હા... વસ્તી ગણતરી દરમિયાન સાચા જવાબો આપવા જરૂરી છે. વસ્તી ગણતરી અધિનિયમ 1948 હેઠળ અધિકૃત વસ્તી ગણતરી અધિકારીઓને માહિતી આપવી એ એક કાનૂની જવાબદારી છે. કલમ 8 મુજબ લોકોએ વસ્તી ગણતરી અધિકારીઓ દ્વારા પૂછવામાં આવેલા નક્કી કરેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના હોય છે. તેનો હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો હોય છે કે સરકારને રાષ્ટ્રીય આયોજન અને નીતિ બનાવવા માટે સાચી માહિતી મળે. વસ્તી ગણતરીના ડેટાથી માળખાકીય સુવિધાઓ, રહેઠાણ, સ્વાસ્થ્ય સેવા, શિક્ષણ અને અન્ય જાહેર સેવાઓ સાથે જોડાયેલા નિર્ણયો પર અસર પડી શકે છે. આ કારણસર વસ્તી ગણતરી કરનાર અધિકારીને જાણી જોઈને ગેરમાર્ગે દોરવો એ સામાન્ય ભૂલ ગણવામાં આવતી નથી.
શું ખોટી માહિતી આપવાથી જેલ થઈ શકે છે?
વસ્તી ગણતરી અધિનિયમની કલમ 11 હેઠળ વસ્તી ગણતરીના કામ સાથે જોડાયેલા કેટલાક ગુનાઓ માટે સજાની જોગવાઈ છે. જે વ્યક્તિ જાણી જોઈને ખોટી માહિતી આપે છે, માહિતી છુપાવે છે અથવા તો વસ્તી ગણતરી અધિકારીના કામમાં અડચણ ઊભી કરે છે તેની સામે કાનૂની કાર્યવાહી થઈ શકે છે. અધિનિયમ હેઠળ જણાવવામાં આવેલી સજામાં ગુનાને આધારે 3 વર્ષ સુધીની જેલ, 1000 રૂપિયા સુધીનો દંડ અથવા બન્ને થઈ શકે છે.
જો કે, આનો મતલબ એ નથી હોતો કે અજાણતામાં ખોટો જવાબ આપનાર દરેક વ્યક્તિને જ જેલની સજા થાય. મહત્વની વાત એ છે કે શું વસ્તી ગણતરીની પ્રક્રિયા સાથે છેતરપિંડી કરવાનો અથવા તેમાં અડચણ ઊભી કરવાનો ઇરાદો હતો કે નહીં.
ઈમાનદારીથી થયેલી ભૂલ અને જાણી જોઈને બોલાયેલા જૂઠાણામાં ફરક
આ વાતને સમજવી ખૂબ જ જરૂરી છે. ધારો કે વસ્તી ગણતરી કરનાર અધિકારી એ પૂછે છે કે ઘર ક્યારે બન્યું હતું અને રહેનાર વ્યક્તિને સાચું વર્ષ યાદ નથી. આવી સ્થિતિમાં કોઈપણ તારીખ જણાવવા કરતાં "મને ખબર નથી" કહેવું વધારે સુરક્ષિત છે.
બરાબર આ જ રીતે જો કોઈ અજાણતામાં રહેવાનો સમયગાળો ખોટી જણાવે છે અથવા તો પ્રશ્નને ખોટી રીતે સમજે છે, તો આ પરિવારના કોઈ સદસ્યને જાણી જોઈને છુપાયેલી, ખોટી રીતે રોજગારની માહિતી આપવા અથવા જરૂરી માહિતી જાણી જોઈને છુપાવવા કરતાં અલગ બાબત છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો નાગરિકોએ અંદાજ લગાવવા અથવા તથ્યોને જાણી જોઈને બદલવાને બદલે ઈમાનદારીથી જવાબ આપવો જોઈએ અને પોતાની જાણકારી મુજબ સાચી માહિતી આપવી જોઈએ.
શું વસ્તી ગણતરી અધિકારીઓને પણ સજા થઈ શકે છે?
કાયદો ફક્ત નાગરિકો પર જ જવાબદારીઓ મૂકતો નથી. વસ્તી ગણતરી અધિકારીઓ પાસેથી પણ અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે, તેઓ પોતાની ડ્યુટી યોગ્ય રીતે નિભાવે. જો કોઈ એન્યુમેરેટર જાણી જોઈને કોઈ પરિવાર પાસેથી મળેલી સાચી માહિતીને બદલી નાખે અને વસ્તી ગણતરી ફોર્મ કે ડિજિટલ સિસ્ટમમાં ખોટી માહિતી ઉમેરે છે, તો તે અધિકારીએ કાનૂની કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
અધિકારીઓ પર ગંભીર દુર્વ્યવહાર, સોંપવામાં આવેલી ડ્યુટી કરવાની ના પાડવા અથવા વસ્તી ગણતરીના કામકાજ સાથે જોડાયેલા નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા પર પણ કાર્યવાહી થઈ શકે છે. તેમને વસ્તી ગણતરીના કામનો ઉપયોગ જરૂરિયાત વગરના ખોટા અથવા અયોગ્ય પ્રશ્નો પૂછવા માટે કરવાની પરવાનગી નથી હોતી. બરાબર આ જ રીતે આ સિસ્ટમ બન્ને પક્ષો પર જવાબદારી નક્કી કરે છે. નાગરિકોએ સાચી માહિતી આપવાની હોય છે અને અધિકારીઓએ તેને સાચી રીતે નોંધવાની હોય છે.
શું કોઈ સાંસ્કૃતિક અપવાદ પણ છે?
વસ્તી ગણતરી અધિનિયમમાં નામ જણાવવા સાથે જોડાયેલી કેટલીક રીતિ-રિવાજોને માન્યતા આપવામાં આવી છે. જણાવવામાં આવેલી જોગવાઈઓ મુજબ, જો કોઈ પારિવારિક કે સ્થાનીય રીતિ-રિવાજ કોઈ વ્યક્તિને પરિવારની કોઈ મહિલા સભ્યનું નામ બહારની વ્યક્તિને જણાવતા રોકે છે, તો કાયદાના દાયરામાં આવતી સ્થિતિમાં તે વ્યક્તિને તે નામ જણાવવા માટે બિલકુલ મજબૂર કરી શકાતો નથી.
બરાબર આ જ રીતે જ્યાં કોઈ મહિલાને પારંપરિક રીતે પોતાના દિવંગત પતિ કે બીજા કોઈ સગા-સંબંધીનું નામ લેવાની મનાઈ હોય ત્યાં આવા માન્ય રીતિ-રિવાજ મુજબ નામ જણાવવાની ના પાડવાને જાણી જોઈને માહિતી છુપાવવા જેવું ગણવામાં આવતું નથી.