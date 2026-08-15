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વસ્તી ગણતરી દરમિયાન ખોટી માહિતી આપવી પડી શકે છે મોંઘી, કયા સંજોગોમાં થઈ શકે છે જેલ કે દંડ? જાણો નિયમો

Census 2027 India: ગૃહ મંત્રાલયે વસ્તી ગણતરીમાં પૂછવામાં આવનારા 40 પ્રશ્નોનું એક લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે. ચાલો જાણીએ કે, જો આ પ્રશ્નોના ખોટા જવાબ આપવામાં આવે તો શું થઈ શકે છે. શું કોઈ ગુનો નોંધાઈ શકે છે? ચાલો જાણીએ આ પ્રશ્નોના જવાબ.
 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 15, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:17 PM IST
વસ્તી ગણતરી દરમિયાન ખોટી માહિતી આપવી પડી શકે છે મોંઘી, કયા સંજોગોમાં થઈ શકે છે જેલ કે દંડ? જાણો નિયમો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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