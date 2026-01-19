GK Quiz : એવી કઈ વસ્તુ છે, જે છે તમારી પણ ઉપયોગ કરે છે કોઈ બીજું ? જાણી લો જવાબ
GK Quiz : એવી કઈ વસ્તુ છે, જે તમારી છે પણ તેનો ઉપયોગ કોઈ બીજું કરે છે ? ત્યારે આ લેખમાં અમે તમને આ પ્રશ્નનો જવાબ આપીશું અને સાથે જ આવા બીજા અન્ય કેટલાક પ્રશ્નો અને જવાબો જણાવીશું.
GK Quiz : દર વર્ષે ભારતમાં વિવિધ પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ લેવામાં આવે છે અને આ પરીક્ષાઓમાં સફળ થવું હોય તો તમારું જનરલ નોલેજ અને તાર્કિક વિચારસરણી સારી હોવી જોઈએ. આને ધ્યાનમાં રાખીને અમે તમારા માટે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ જનરલ નોલેજના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો લઈને આવ્યા છીએ, જે તમને દેશ અને વિશ્વ વિશે તમારા નોલેજ અને સમજણને વધારવામાં મદદ કરશે.
પ્રશ્ન : વિશ્વનો સૌથી ધનિક વ્યક્તિ કોણ છે ?
જવાબ : એલોન મસ્ક
પ્રશ્ન : વિશ્વના કયા દેશમાં બે રાષ્ટ્રીય ધ્વજ છે ?
જવાબ : બોલિવિયામાં
પ્રશ્ન : વિશ્વની સૌથી જૂની સંસદ કયા દેશમાં આવેલી છે ?
જવાબ : આઇસલેન્ડમાં, જેને અલ્થિંગ કહેવામાં આવે છે
પ્રશ્ન : વિશ્વની સૌથી મોટી સંસદ કયા દેશમાં આવેલી છે ?
જવાબ : ચીનમાં છે, જેને નેશનલ પીપલ્સ કોંગ્રેસ (NPC) કહેવામાં આવે છે
પ્રશ્ન : વિશ્વની સૌથી નાની સંસદ કયા દેશમાં છે ?
જવાબ : માઇક્રોનેશિયામાં
પ્રશ્ન : ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કેટલા યુદ્ધો થયા છે ?
જવાબ : અત્યાર સુધીમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 1947, 1965, 1971 અને 1999માં 4 મોટા યુદ્ધો થયા છે
પ્રશ્ન : કયા પ્રાણીને રણનું વહાન કહેવામાં આવે છે ?
જવાબ : ઊંટને
પ્રશ્ન : ભારતના કયા રાજ્યમાં સૌથી વધુ શેરડીની ખેતી થાય છે ?
જવાબ : ઉત્તર પ્રદેશ
પ્રશ્ન : પૃથ્વી પર સૌથી ઝડપથી વિકસતો છોડ કયો છે ?
જવાબ : વાંસ
પ્રશ્ન : એવી કઈ વસ્તુ છે, જે તમારી છે પણ ઉપયોગ કરે છે કોઈ બીજું ?
જવાબ : તમારું નામ
