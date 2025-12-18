Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

GK Quiz : ભારત 79 વર્ષે આઝાદ થયું, પરંતુ આ રાજ્ય 451 વર્ષ સુધી ગુલામ રહ્યું, જાણો કેમ

GK Quiz : ગોવા મુક્તિ દિવસ 19 ડિસેમ્બરે કેમ ઉજવવામાં આવે છે ? તેની ઉજવણી પાછળનો ઇતિહાસ શું છે ? જો તમારા મનમાં પણ આ સવાલો છે, તો આ લેખમાં અમે તમને તેના વિશે જણાવીશું. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:19 PM IST

Trending Photos

GK Quiz : ભારત 79 વર્ષે આઝાદ થયું, પરંતુ આ રાજ્ય 451 વર્ષ સુધી ગુલામ રહ્યું, જાણો કેમ

GK Quiz : ભારતને 1947માં બ્રિટિશ શાસનથી આઝાદી મળી, પરંતુ દેશમાં એક રાજ્ય હજુ પણ ગુલામીના જુવાળ હેઠળ જીવતું હતું, કારણ કે તે 451 વર્ષ સુધી તેમના શાસન હેઠળ રહ્યું હતું. જોકે, 19 ડિસેમ્બર એ રાજ્ય માટે મુક્તિનો દિવસ હતો અને તેના લોકો માટે સ્વતંત્રતાનો અર્થ શું છે તે સમજવાનું શક્ય બન્યું. 

19 ડિસેમ્બર કયા રાજ્ય માટે ખાસ દિવસ છે ?

Add Zee News as a Preferred Source

19 ડિસેમ્બર ગોવા રાજ્ય માટે ઇતિહાસના પાનામાં એક ખાસ સ્થાન ધરાવે છે. આ તે દિવસ છે જ્યારે તેઓએ ગુલામીમાંથી મુક્તિ મેળવી હતી અને તેથી 19 ડિસેમ્બરે ગોવા મુક્તિ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. રાજ્યને આ દિવસે પોર્ટુગીઝ શાસનથી સ્વતંત્રતા મળી હતી અને ત્યારથી તે ગોવા મુક્તિ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ ગોવામાં વસાહતી જુલમ પર જાહેર ઇચ્છાના વિજય તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.

બ્રિટિશ શાસનથી આઝાદી બાદ પણ ગોવા કોની ગુલામીમાં રહ્યું ?

1947માં ભારતને બ્રિટિશ શાસનથી આઝાદી મળી પરંતુ ગોવા એક એવું રાજ્ય રહ્યું જે તેની વિશિષ્ટ સાંસ્કૃતિક અને ધાર્મિક ઓળખ હોવા છતાં ગુલામી હેઠળ રહ્યું. પોર્ટુગીઝ શાસને ઘણા વર્ષો સુધી ગોવા પર શાસન કર્યું.

ગોવાને પોર્ટુગીઝ શાસનથી ક્યારે આઝાદી મળી ?

19 ડિસેમ્બર, 1961ના રોજ ગોવાને પોર્ટુગીઝ શાસનથી આઝાદી મળી. પોર્ટુગીઝ શાસન લગભગ 451 વર્ષ સુધી ચાલ્યું અને 1961માં તેનો અંત આવ્યો. 19 ડિસેમ્બરને પોર્ટુગીઝ શાસનથી આઝાદી મેળવવામાં ભારતીય સશસ્ત્ર દળોની બહાદુરી માટે યાદ કરવામાં આવે છે.

ભારતીય સેનાનો કબજો

જ્યારે ભારતીય સેનાએ પોર્ટુગીઝ શાસિત ગોવા પર કબજો કર્યો ત્યારે જ રાજ્ય આખરે 451 વર્ષની ગુલામીમાંથી મુક્ત થયું. ગોવામાં પોર્ટુગીઝ અધિકારીઓએ નિયંત્રણ છોડવાનો ઇનકાર કર્યો, જેના કારણે ભારત સરકાર અને પોર્ટુગલ વચ્ચે લાંબી રાજદ્વારી વાટાઘાટો થઈ. શાંતિપૂર્ણ માધ્યમો અપનાવ્યા પછી ભારત સરકારે રાજદ્વારી પ્રયાસોનો આશરો લીધો અને ગોવા આખરે આઝાદ થયું.

ગોવા મુક્તિ દિવસ કેવી રીતે ઉજવવામાં આવે છે ?

ગોવાવાસીઓ મુક્તિ દિવસને ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવે છે. આ દિવસે રાજ્યભરમાં ઘણી ઉજવણીઓ થાય છે. ગોવામાં મુક્તિ દિવસ ખૂબ જ ઉત્સાહ અને મશાલ શોભાયાત્રા સાથે ઉજવવામાં આવે છે. ગોવામાં ત્રણ અલગ અલગ સ્થળોએથી પરેડ કાઢવામાં આવે છે અને બધા આઝાદ મેદાનમાં ભેગા થાય છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
gk quizGoa Liberation DayGeneral KnowledgeGoa

Trending news