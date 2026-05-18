/GK Quiz : 100 રૂપિયાની નોટ પર કેટલી ભાષાઓ લખેલી છે ? 99% લોકો નહીં જાણતા હોય સાચો જવાબ

GK Quiz : શું તમને ખબર છે કે 100 રૂપિયાની નોટ પર કેટલી ભાષાઓ લખેલી હોય છે ? જો ના જાણતા હોવ તો આ લેખમાં અમે તમને આ પ્રશ્નનો જવાબ તેમજ આવા કેટલાક GK સંબંધિત અન્ય પ્રશ્નો અને તેમના જવાબો વિશે જણાવીશું.
GK Quiz : જનરલ નોલેજ દરેક માટે જરૂરી છે. જનરલ નોલેજ સંબંધિત પ્રશ્નો અને જવાબો આપણા GKને વધારવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. આજે અમે તમારા માટે એક જનરલ નોલેજને લગતી ક્વિઝ લઈને આવ્યા છીએ જે તમારા જનરલ નોલેજને વધારવામાં મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. GK મજબૂત હોવું એ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ ફાયદાકારક બની શકે છે. ત્યારે જનરલ નોલેજને લગતા કેટલાક પ્રશ્નો અને તેના જવાબો જાણીશું.
પ્રશ્ન : કયા શહેરને સાત પહાડોના નગર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ?
જવાબ : રોમને
પ્રશ્ન : RBIએ સૌથી પહેલા કઈ ચલણી નોટ જારી કરી હતી ?
જવાબ : 1938માં 5 રૂપિયાની નોટ, આ નોટમાં કિંગ જ્યોર્જ VIનું તસવીર હતી
પ્રશ્ન 3: 100 રૂપિયાની ચલણી નોટ પર કેટલી ભાષાઓ છે ?
જવાબ: હિન્દી અને અંગ્રેજી સહિત કુલ 17 ભાષાઓ છે
પ્રશ્ન : કયા ગેસની ગેરહાજરીમાં મીણબત્તી બળી શકતી નથી ?
જવાબ : ઓક્સિજનની હાજરી જરૂરી છે
પ્રશ્ન : ભારતમાં નાણાં પુરવઠાને કોણ નિયંત્રિત કરે છે ?
જવાબ : ભારતીય રિઝર્વ બેંક
પ્રશ્ન : કયા વૃક્ષને ઉંધા વૃક્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ?
જવાબ: આફ્રિકાના બાઓબાબ ટ્રીને