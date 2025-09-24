Prev
Quiz: એવો કયો દેશ છે જ્યાં સમોસા ખાવા પર પ્રતિબંધ છે?

Trending Quiz: દુનિયામાં કયા દેશમાં સમોસા ખાવા પર પ્રતિબંધ છે? આ પ્રશ્નના જવાબની સાથે, ચાલો તમને આવા જ ઘણા સામાન્ય જ્ઞાનના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબો વિશે જણાવીએ, જે તમારા જ્ઞાનમાં વધારો કરવામાં મદદ કરશે.

Sep 24, 2025

Quiz: એવો કયો દેશ છે જ્યાં સમોસા ખાવા પર પ્રતિબંધ છે?

GK Trending Quiz: ભારત અને વિશ્વભરમાં થતી મોટાભાગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં વિવિધ પ્રકારના સામાન્ય જ્ઞાનના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. તેથી, જો તમે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો, તો સફળતા માટે સામાન્ય જ્ઞાન અથવા સામાન્ય જાગૃતિની મજબૂત સમજ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે તમારા માટે 10 પ્રશ્નો લાવ્યા છીએ જેના જવાબો તમારે ચોક્કસપણે જાણવા જોઈએ. જો તમે ઈચ્છો તો, તમે આ પ્રશ્નો અને તેમના જવાબોની નોંધ પણ લઈ શકો છો.

સવાલ- કયાં કલરના કપડા પહેરવા પર સૌથી વધુ ગરમી લાગે છે?
જવાબ- કાળા કલરના કપડા પહેરવાથી સૌથી વધુ ગરમી લાગે છે. 

સવાલ- 10 રૂપિયાનો સિક્કો બનાવવામાં કેટલો ખર્ચ આવે છે?
જવાબ- 10 રૂપિયાનો એક સિક્કો બનાવવામાં 3 રૂપિયાનો ખર્ચ આવે છે. 

સવાલ- એવો કયો જીવ છે જે જન્મના બે મહિના સુધી સૂતો રહે છે?
જવાબ- રિંછ જન્મના બે મહિના સુધી સૂતો રહે છે. 

સવાલ- કયાં જીવમાં આંખો હોતી નથી?
જવાબ- અળસિયાને આંખો હોતી નથી. 

સવાલ- એવો કયો જીવ છે જેના બાળકો ઈંડાની અંદર હોવાની સાથે વાતો કરવા લાગે છે?
જવાબ- કાચબાના બચ્ચા ઈંડાની અંદરથી વાતો કરવાનું શરૂ કરી દે છે. 

સવાલ- કયાં દેશમાં સમોસા ખાવા પર પ્રતિબંધ છે?
જવાબ- સોમાલિયામાં સમોસા, ત્યાં તેને ક્રિશ્ચન ધર્મનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. 

સવાલ- આઝાદ ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય કયું હતું?
જવાબ- સ્વતંત્ર ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય આંધ્ર પ્રદેશ હતું. 

સવાલ- ભારતમાં સૌધી ધનિક રાજ્ય કયું છે?
જવાબ- ભારતમાં સૌથી ધનિક રાજ્યોની યાદીમાં મહારાષ્ટ્ર ટોપ પર છે. 
 

