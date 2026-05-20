/ભારતનું એક રહસ્યમય ગામ, જ્યાં સાપોની વચ્ચે રહે છે લોકો, કોબ્રા સાથે છે અનોખો સંબંધ

Snake Village of India : મહારાષ્ટ્રના આ ગામમાં ધોળા દિવસે કોબ્રા દેખાવવો એ સામાન્ય છે. અહીંના લોકો ખુલ્લામાં સાપની વચ્ચે રહે છે. આ ગામમાં ઘણા લોકો પોતાના ઘરોમાં સાપ માટે રહેવા માટે ખાસ જગ્યા પણ બનાવી છે.
Snake Village of India : દુનિયાભરમાં સાપની અસંખ્ય પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે. ભાગ્યે જ કોઈ એવું હશે જેને સાપનો ડર ન હોય. તેનો એક ડંખ પણ જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. જોકે, મહારાષ્ટ્રમાં એક એવી જગ્યા છે જ્યાં લોકો સાપની વચ્ચે રહે છે. અહીં સાપ સ્થાનિકોમાં ગભરાટ કે ડરનું કારણ નથી, તેના બદલે તેઓએ સાપને તેમના રોજિંદા જીવનનો એક અભિન્ન ભાગ તરીકે સ્વીકાર્યો છે. આ અસામાન્ય સહઅસ્તિત્વને કારણે આ ગામ દેશના સૌથી અનોખા સ્થળોમાંનું એક બન્યું છે.
સાપોનું ગામ
મહારાષ્ટ્રના સોલાપુર જિલ્લામાં આવેલા શેતફળ ગામને સાપોના ગામ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીંના રહેવાસીઓ આરામથી અને ભય વિના સાપો સાથે રહે છે, ખાસ કરીને તેઓ કોબ્રા સાથે નિર્ભયતાથી રહે છે.
સાપની પૂજા
આ ગામની પ્રતિષ્ઠા ધાર્મિક માન્યતાઓ અને સદીઓ જૂની પરંપરાઓ સાથે ઊંડી રીતે જોડાયેલી છે જે સાપની પૂજા પર કેન્દ્રિત છે. અહીંના લોકો કોબ્રાને પવિત્ર માને છે અને તેમના પોતાના ઘરોમાં તેમના માટે ચોક્કસ જગ્યાઓ પણ બનાવી છે. ઘણા ગ્રામજનો માને છે કે, આ પરસ્પર સહઅસ્તિત્વને કારણે સાપ ગામના લોકોને કોઈ નુકસાન પહોંચાડતા નથી.
કોબ્રા મુક્તપણે ફરે છે
ભારતના ઘણા ભાગોમાં સદીઓથી નાગ પૂજા પ્રથા પ્રચલિત છે. નાગ પંચમી જેવા તહેવારો દરમિયાન તેનું ખાસ મહત્વ છે. જોકે, શેતફળમાં આ શ્રદ્ધા ફક્ત વાર્ષિક ધાર્મિક વિધિઓ સુધી મર્યાદિત નથી. તેના બદલે તે લોકોની રોજિંદા જીવનશૈલીનો એક અભિન્ન ભાગ છે. અહીં, લોકો સાપ સાથે સંપૂર્ણ સુમેળમાં રહે છે.
ઘણા વિસ્તારોમાં કોબ્રા સંપૂર્ણ આઝાદીથી ફરતા જોઈ શકાય છે. વધુમાં શહેરો અથવા અન્ય ગામડાઓથી વિપરીત આ ગામમાં સાપ જોવાથી સ્થાનિક લોકોમાં કોઈ ગભરાટ કે ડર નથી. આ જ કારણોસર શેતફળને ભારતના સૌથી અનોખા ગામોમાંનું એક ગણવામાં આવે છે.