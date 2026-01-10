GK Quiz : એવું કયું પ્રાણી છે, જે ક્યારેય નથી પીતું પાણી ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ
GK Quiz : જનરલ નોલેજ વધારવા માટે તમારે દરેક ટોપિક પર ખાસ નજર રાખવી જરૂરી છે. ત્યારે આ લેખમાં અમે તમને જનરલ નોલેજને લગતા કેટલાક સવાલો અને જવાબો જણાવીશું, જે તમને ઉપયોગી થઈ શકે છે.
GK Quiz : જનરલ નોલેજ એક એવો વિષય છે, જે વિદ્યાર્થીઓથી લઈને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો સુધી દરેક માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. ઘણી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં એવા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે જેનો જવાબ ફક્ત સારું જનરલ નોલેજ ધરાવતા લોકો જ આપી શકે છે.
જનરલ નોલેજ તમને પરીક્ષામાં સફળ થવામાં મદદ કરી શકે છે. કેટલીકવાર સરળ પ્રશ્નો પણ એટલા મુશ્કેલ બનાવવામાં આવે છે કે જે વિદ્યાર્થીઓ તેને સમજી શકતા નથી. આવો જ એક પ્રશ્ન છે કે કયું પ્રાણી ક્યારેય પાણી પીતું નથી ? ત્યારે આ લેખમાં આવા જ કેટલાક પ્રશ્નો અને જવાબો વિશે જાણીશું.
પ્રશ્ન : કયું પ્રાણી જન્મ પછી લગભગ બે મહિના સુધી સૂઈ રહે છે ?
જવાબ : રીંછ
પ્રશ્ન : કયું પ્રાણી પાણીમાં રહે છે પણ પાણી પીતું નથી ?
જવાબ : દેડકા અને માછલી બંને જળચર જીવો છે, પરંતુ તેઓ ક્યારેય પાણી પીતા નથી. તેઓ તેમની ત્વચા દ્વારા તેમની પાણીની જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરે છે.
પ્રશ્ન : કયું પ્રાણી ક્યારેય પાણી પીતું નથી ?
જવાબ : કાંગારૂ ઉંદર
પ્રશ્ન : કયું પ્રાણી ક્યારેય ઊંઘતું નથી ?
જવાબ : કીડીઓ ક્યારેય ઊંઘતી નથી
પ્રશ્ન : કયા પ્રાણીના દાંત સતત વધ્યા કરે છે ?
જવાબ : ખિસકોલી અને ઉંદરના દાંત
પ્રશ્ન : કયું પ્રાણી પાણી પીધા વિના બે અઠવાડિયા સુધી જીવી શકે છે ?
જવાબ : ઊંટ
પ્રશ્ન : કયા દરિયાઈ પ્રાણીમાં ત્રણ હૃદય હોય છે ?
જવાબ : ઓક્ટોપસમાં
પ્રશ્ન : વિશ્વનું સૌથી બુદ્ધિશાળી પ્રાણી કયું છે ?
જવાબ : ડોલ્ફિનને સૌથી બુદ્ધિશાળી પ્રાણી કહેવામાં આવે છે.
