Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

GK Quiz : એવું કયું પ્રાણી છે, જે ક્યારેય નથી પીતું પાણી ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ

GK Quiz : જનરલ નોલેજ વધારવા માટે તમારે દરેક ટોપિક પર ખાસ નજર રાખવી જરૂરી છે. ત્યારે આ લેખમાં અમે તમને જનરલ નોલેજને લગતા કેટલાક સવાલો અને જવાબો જણાવીશું, જે તમને ઉપયોગી થઈ શકે છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 10, 2026, 04:30 PM IST

Trending Photos

GK Quiz : એવું કયું પ્રાણી છે, જે ક્યારેય નથી પીતું પાણી ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ

GK Quiz : જનરલ નોલેજ એક એવો વિષય છે, જે વિદ્યાર્થીઓથી લઈને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો સુધી દરેક માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. ઘણી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં એવા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે જેનો જવાબ ફક્ત સારું જનરલ નોલેજ ધરાવતા લોકો જ આપી શકે છે. 

જનરલ નોલેજ તમને પરીક્ષામાં સફળ થવામાં મદદ કરી શકે છે. કેટલીકવાર સરળ પ્રશ્નો પણ એટલા મુશ્કેલ બનાવવામાં આવે છે કે જે વિદ્યાર્થીઓ તેને સમજી શકતા નથી. આવો જ એક પ્રશ્ન છે કે કયું પ્રાણી ક્યારેય પાણી પીતું નથી ? ત્યારે આ લેખમાં આવા જ કેટલાક પ્રશ્નો અને જવાબો વિશે જાણીશું. 

Add Zee News as a Preferred Source

પ્રશ્ન : કયું પ્રાણી જન્મ પછી લગભગ બે મહિના સુધી સૂઈ રહે છે ?

જવાબ : રીંછ 

પ્રશ્ન : કયું પ્રાણી પાણીમાં રહે છે પણ પાણી પીતું નથી ?

જવાબ : દેડકા અને માછલી બંને જળચર જીવો છે, પરંતુ તેઓ ક્યારેય પાણી પીતા નથી. તેઓ તેમની ત્વચા દ્વારા તેમની પાણીની જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરે છે.

પ્રશ્ન : કયું પ્રાણી ક્યારેય પાણી પીતું નથી ?

જવાબ : કાંગારૂ ઉંદર

પ્રશ્ન : કયું પ્રાણી ક્યારેય ઊંઘતું નથી ?

જવાબ : કીડીઓ ક્યારેય ઊંઘતી નથી

પ્રશ્ન : કયા પ્રાણીના દાંત સતત વધ્યા કરે છે ?

જવાબ : ખિસકોલી અને ઉંદરના દાંત 

પ્રશ્ન : કયું પ્રાણી પાણી પીધા વિના બે અઠવાડિયા સુધી જીવી શકે છે ?

જવાબ : ઊંટ 

પ્રશ્ન : કયા દરિયાઈ પ્રાણીમાં ત્રણ હૃદય હોય છે ?

જવાબ : ઓક્ટોપસમાં 

પ્રશ્ન : વિશ્વનું સૌથી બુદ્ધિશાળી પ્રાણી કયું છે ?

જવાબ : ડોલ્ફિનને સૌથી બુદ્ધિશાળી પ્રાણી કહેવામાં આવે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
gk quizGeneral KnowledgeGk QuestionsGK

Trending news