GK : એવું કયું પક્ષી છે, જે ક્યારેય ઉડી શકતું નથી ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ

GK : જનરલ નોલેજ એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિષયોમાંનો એક છે. તે આપણા બધા માટે જરૂરી છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં જનરલ નોલેજના પ્રશ્નો વારંવાર પૂછવામાં આવે છે. ત્યારે આજે અમે તમારા માટે આવા જ કેટલાક પ્રશ્નો અને જવાબો લઈને આવ્યા છીએ.
GK : આજના સમયમાં જનરલ નોલેજ અને વર્તમાન બાબતો વિના કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરવી અશક્ય છે. જવાબો ઘણીવાર સરળ લાગે છે, પરંતુ એટલા જટિલ હોય છે કે ઉમેદવારો પણ મૂંઝવણમાં મુકાઈ જાય છે. તેથી અન્ય વિષયોની સાથે GK પર સારી પકડ હોવી જરૂરી છે. જો તમે કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો, તો આ લેખમાં અમે કેટેલાક જનરલ નોલેજના પ્રશ્નો અને જવાબો લઈને આવ્યા છીએ, જે તમને ઉપયોગી થઈ શકે છે.
પ્રશ્ન : કયા દેશમાં ઉડતા સાપ જોવા મળે છે ?
જવાબ : દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઇન્ડોનેશિયન દ્વીપસમૂહમાં
પ્રશ્ન : કયા દેશમાં ગુલાબી રંગનું તળાવ છે ?
જવાબ : લેક હિલિયર ઓસ્ટ્રેલિયાના મિડલ આઇલેન્ડ પર આવેલું તળાવ
પ્રશ્ન : કયા પક્ષીના પોપચાના ત્રણ સ્તર હોય છે ?
જવાબ : ઘુવડ એકમાત્ર પક્ષી છે જે ત્રણ સ્તરના પોપચા ધરાવે છે
પ્રશ્ન : વિશ્વની સૌથી જૂની યુનિવર્સિટી કઈ છે જે હજુ પણ કાર્યરત છે ?
જવાબ : મોરોક્કોમાં અલ ક્વારાઉયિન યુનિવર્સિટીની સ્થાપના ઈ.સ. 859માં થઈ હતી. આ 1130 વર્ષ જૂની યુનિવર્સિટી વિશ્વની સૌથી જૂની યુનિવર્સિટી છે. આ સંસ્થા ફાતિમા અલ-ફિહરી નામની મહિલા દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. 1963માં મોરોક્કોએ તેને તેની રાજ્ય યુનિવર્સિટી સિસ્ટમમાં અપનાવી અને તે હજુ પણ કાર્યરત છે.
પ્રશ્ન : વિશ્વનો સૌથી નાનો સમુદ્ર કયો છે ?
જવાબ : મરમારા સમુદ્ર વિશ્વનો સૌથી નાનો સમુદ્ર છે. તે ફક્ત 175 માઇલ (280 કિમી) લાંબો અને લગભગ 50 માઇલ (80 કિમી) પહોળો છે. તે તુર્કીમાં આવેલો છે.
પ્રશ્ન : કયા પ્રાણીનું લોહી વાદળી હોય છે ?
જવાબ : ઓક્ટોપસ અને હોર્સૂસ કરચલાનું
પ્રશ્ન : એવી કઈ વસ્તુ છે, જે થીજી ગયા પછી પણ ગરમ રહે છે ?
જવાબ : ગરમ મસાલો
પ્રશ્ન : ભારતમાં એવી કઈ જગ્યા છે, જ્યાં ગુરુત્વાકર્ષણ બળ અસ્થાયી રૂપે કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે ?
જવાબ : મેગ્નેટિક હિલ, લદ્દાખ
પ્રશ્ન : કયું પક્ષી ક્યારેય ઉડી શકતું નથી ?
જવાબ : શાહમૃગ એક એવું પક્ષી છે, જે પાંખો હોવા છતાં ક્યારેય ઉડી શકતું નથી.
