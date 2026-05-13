/GK Quiz : એવું કયું પક્ષી છે, જે દૂધમાંથી પાણી અલગ કરી શકે છે ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ

GK Quiz : જ્યારે પણ અભ્યાસ કે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની વાત આવે ત્યારે એક વસ્તુ આપમેળે તેનો અભિન્ન ભાગ બની જાય છે અને તે છે જનરલ નોલેજ. સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે જનરલ નોલેજ સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિષય છે. ત્યારે આ લેખમાં આજે અમે તમારા માટે આવા જ કેટલાક સવાલો અને જવાબ લઈને આવ્યા છે, જે તમને ઉપયોગી થશે.
જવાબ – કેળું
પ્રશ્ન – કઈ બીમારી માટે અખરોટનું સેવન ફાયદાકારક છે ?
જવાબ – હૃદય રોગ
પ્રશ્ન - કયા પ્રાણીનું દૂધ પીવાથી માણસ બેભાન થઈ જાય છે ?
જવાબ – હાથણીનું દૂધ
પ્રશ્ન – કઈ શાકભાજી મહિનાઓ સુધી બગડતી નથી ?
જવાબ – કોળું (કાશીફલ)
પ્રશ્ન – વાદળી રંગના ઈંડા આપતી મરઘી કયા દેશમાં જોવા મળે છે ?
જવાબ – ચિલીમાં
પ્રશ્ન – કયા પ્રાણીના સૌથી વધુ દાંત હોય છે ?
જવાબ – મગર
પ્રશ્ન – કયા દેશમાં લોકો રસોઈમાં ઓલિવ તેલનો સૌથી વધુ ઉપયોગ કરે છે ?
જવાબ – રશિયા
પ્રશ્ન – કયું પક્ષી અરીસામાં પોતાને ઓળખી શકે છે ?
જવાબ – કબૂતર
પ્રશ્ન – કયું પક્ષી દૂધમાંથી પાણી અલગ કરીને ફક્ત દૂધ જ પીવે છે ?
જવાબ – ભારતમાં સદીઓથી એવી માન્યતા છે કે હંસ દૂધમાંથી પાણી અલગ કરી શકે છે અને પછી દૂધ પી જાય છે. આ ઘટનાનો ઉલ્લેખ કેટલીક પ્રાચીન દંતકથાઓમાં પણ જોવા મળે છે.