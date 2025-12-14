GK Quiz : માનવ શરીરમાં એકમાત્ર એવું અંગ કયું છે, જેને ડોનેટ કરી શકાતું નથી ?
GK Quiz : માનવ શરીરનું કયું અંગ ડોનેટ નથી કરી શકાતું ? જો તમારા મનમાં પણ આ સવાલ છે, તો આ લેખમાં અમે તમને તેનો જવાબ આપીશું, તેમજ આવા જ બીજા કેટલાક સવાલો અને જવાબો જણાવીશું.
GK Quiz : કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સફળ થવા માટે ઉમેદવાર પાસે મજબૂત સામાન્ય જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. જો તમે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો, તો તેને પાર પાડવા માટે મજબૂત સામાન્ય જ્ઞાન અને અન્ય વિષયોની સારી સમજ હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને અમે તમારા માટે 10 મહત્વપૂર્ણ GK પ્રશ્નો અને જવાબો લાવ્યા છીએ.
પ્રશ્ન : વિશ્વની સૌથી હલકી ધાતુ કઈ છે ?
જવાબ : લિથિયમ (Li)
પ્રશ્ન : ભારતનું સૌથી નાનું રાજ્ય કયું છે ?
જવાબ : ગોવા ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ ભારતનું સૌથી નાનું રાજ્ય છે
પ્રશ્ન : 'મોના લિસા' ચિત્ર કોણે દોર્યું ?
જવાબ : ઇટાલિયન કલાકાર લિયોનાર્ડો દા વિન્સી
પ્રશ્ન : સૌરમંડળનો સૌથી મોટો ગ્રહ કયો છે ?
જવાબ : ગુરુ
પ્રશ્ન : અવકાશમાં મોકલવામાં આવેલો પ્રથમ માનવસર્જિત ઉપગ્રહ કયો હતો ?
જવાબ : સ્પુટનિક-1
પ્રશ્ન : માનવ શરીરનું કયું અંગ જીવનભર અથાક કામ કરે છે ?
જવાબ : હૃદય
પ્રશ્ન : કયા દેશમાં એક જ સમયે બે અલગ અલગ કેલેન્ડર સિસ્ટમ્સ છે ?
જવાબ : ઇથોપિયા
પ્રશ્ન : માનવ શરીરમાં કયું તત્વ સૌથી વધુ માત્રામાં જોવા મળે છે ?
જવાબ : ઓક્સિજન
પ્રશ્ન : વિશ્વનો સૌથી મોટો મહાસાગર કયો છે ?
જવાબ : પેસિફિક મહાસાગર
પ્રશ્ન : માનવ શરીરમાં એકમાત્ર એવું અંગ કયું છે, જેને ડોનેટ કરી શકાતું નથી ?
જવાબ : મગજ એ માનવ શરીરમાં એકમાત્ર એવું અંગ છે, જે વર્તમાન તબીબી વિજ્ઞાન હેઠળ ડોનેટ કરી શકાતું નથી.
