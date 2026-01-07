GK Quiz : ભારતનું સૌથી અમીર રાજ્ય કયું છે ? નામ જાણીને ચોંકી જશો
GK Quiz : સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા લોકો માટે જનરલ નોલેજ મજબૂત હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો તમારું જનરલ નોલેજ સારું હશે તો તમને પરીક્ષામાં ફાયદો થશે, તેથી આ લેખમાં અમે આવા જ કેટલાક જનરલ નોલેજના પ્રશ્નો અને જવાબો લઈને આવ્યા છીએ.
GK Quiz : UPSC સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષામાં ઉમેદવારોને દેશ અને દુનિયા સાથે સંબંધિત વિવિધ પ્રકારના અનોખા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. તેથી, જો તમે UPSC કે અન્ય કોઈ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરો છો તો અન્ય વિષયોની સાથે તમારું જનરલ નોલેજ મજબૂત હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને અમે તમારા માટે કેટલાક જનરલ નોલેજ પ્રશ્નો અને જવાબો લાવ્યા છીએ જે તમારા નોલેજને વધારવામાં મદદ કરશે.
પ્રશ્ન : ભારતની પ્રથમ ડિજિટલ યુનિવર્સિટી કયા રાજ્યમાં સ્થાપવામાં આવી હતી ?
જવાબ : કેરળ રાજ્યમાં, જેનું નામ કેરળ યુનિવર્સિટી ઓફ ડિજિટલ સાયન્સ, ઇનોવેશન એન્ડ ટેકનોલોજી (DUK) છે
પ્રશ્ન : ભારતની પ્રથમ AIIMS ક્યારે અને ક્યાં સ્થાપવામાં આવી હતી ?
જવાબ : 1956માં નવી દિલ્હીમાં
પ્રશ્ન : ભારતમાં હરિયાળી ક્રાંતિના પિતા કોણ છે ?
જવાબ: ડૉ. એમ.એસ. સ્વામીનાથન
પ્રશ્ન : "જય જવાન, જય કિસાન" સૂત્ર કોણે આપ્યું ?
જવાબ : ભારતના બીજા વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ
પ્રશ્ન : સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UNO)ની સ્થાપના ક્યારે થઈ ?
જવાબ : 24 ઓક્ટોબર, 1945ના રોજ
પ્રશ્ન : ભારતમાં સૌથી ઊંચું પર્વત શિખર કયું છે ?
જવાબ : કાંચનજંગા
પ્રશ્ન : ભારતમાં કયું રાજ્ય સૌથી વધુ કાચનું ઉત્પાદન કરે છે ?
જવાબ : ઉત્તર પ્રદેશ
પ્રશ્ન : પૃથ્વીની પરિક્રમા કરનાર પ્રથમ વ્યક્તિ કોણ હતા ?
જવાબ : ફર્ડિનાન્ડ મેગેલન
પ્રશ્ન : ભારતનું સૌથી અમીર રાજ્ય કયું છે ?
જવાબ : કુલ ગ્રોસ સ્ટેટ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ (GSDP)ની દ્રષ્ટિએ મહારાષ્ટ્ર ભારતનું સૌથી અમીર રાજ્ય છે
