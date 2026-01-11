GK Quiz : ભારતનું સૌથી નાનું રાજ્ય કયું છે ? મોટાભાગના લોકો નહીં જાણતા હોય જવાબ
GK Quiz : તમે કદાચ જાણતા હશો કે રાજસ્થાન ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ ભારતનું સૌથી મોટું રાજ્ય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દેશનું સૌથી નાનું રાજ્ય કયું છે ? જો ના જાણતા હોવ તો આ લેખમાં અમે તમને જણાવીશું કે ભારતનું સૌથી નાનું રાજ્ય કયું છે.
GK Quiz : ભારત વિવિધતાનો દેશ છે. હાલમાં 28 રાજ્યો અને 8 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો છે. આ 28 રાજ્યો અને 8 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાંથી, કેટલાક મોટા છે અને કેટલાક નાના છે. તમે બધા ભારતના સૌથી મોટા રાજ્ય (ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ) રાજસ્થાનથી પરિચિત હશો. મધ્યપ્રદેશ સૌથી મોટા રાજ્યોની યાદીમાં બીજા ક્રમે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ભારતનું સૌથી નાનું રાજ્ય કયું છે ?
કયું રાજ્ય સૌથી નાનું છે ?
જ્યારે પણ નાના રાજ્યનો વિષય મનમાં આવે છે, ત્યારે મોટાભાગના લોકો ઉત્તરપૂર્વના રાજ્યો વિશે વિચારે છે. પરંતુ તે સાચું નથી. ગોવા ભારતનું ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ સૌથી નાનું રાજ્ય છે. તે દક્ષિણ અને ઉત્તર ગોવામાં વહેંચાયેલું છે. ગોવાની રાજધાની પણજી છે. ગોવાનો કુલ વિસ્તાર આશરે 3,702 ચોરસ કિલોમીટર છે.
ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ ગોવા દેશનું સૌથી નાનું રાજ્ય હોવા ઉપરાંત, એક લોકપ્રિય પ્રવાસન સ્થળ પણ છે. ભારત અને વિદેશથી ઘણા લોકો અહીં આવે છે. તો ઉત્તરપૂર્વમાં સ્થિત સિક્કિમ વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ભારતનું સૌથી નાનું રાજ્ય છે.
ભારતનું બીજું સૌથી નાનું રાજ્ય કયું છે ?
દેશના સૌથી નાના રાજ્યોની યાદીમાં સિક્કિમ બીજા ક્રમે છે. તેનો વિસ્તાર આશરે 7,096 ચોરસ કિલોમીટર છે. રાજ્યની રાજધાની ગંગટોક છે. તે એક ખૂબ જ લોકપ્રિય પ્રવાસન સ્થળ પણ છે.
દેશના પાંચ નાના રાજ્યો ?
- ગોવા
- સિક્કિમ
- ત્રિપુરા
- નાગાલેન્ડ
- મિઝોરમ
