Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

GK Quiz : નવું વર્ષ 1 જાન્યુઆરીએ જ કેમ ઉજવવામાં આવે છે ? જાણો શું છે કારણ

GK Quiz : શું તમને ક્યારેય વિચાર આવ્યો કે અંગ્રેજી કેલેન્ડરમાં નવા વર્ષની ઉજવણી માટે 1 જાન્યુઆરીનો જ દિવસ કેમ પસંદ કરવામાં આવ્યો ? ત્યારે આ લેખમાં આ પ્રશ્નનો જવાબ જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 31, 2025, 12:29 PM IST

Trending Photos

GK Quiz : નવું વર્ષ 1 જાન્યુઆરીએ જ કેમ ઉજવવામાં આવે છે ? જાણો શું છે કારણ

GK Quiz : ભારત સહિત વિશ્વભરના મોટાભાગના દેશોમાં 31 ડિસેમ્બરના રોજ રાત્રે 12 વાગ્યાથી બીજા દિવસ સુધી આખી રાત પાર્ટી જેવું વાતાવરણ હોય છે. આ દરમિયાન વિવિધ સ્થળોએ લોકો 1 જાન્યુઆરીએ નવા વર્ષની ઉજવણી કરે છે. ત્યારે તમને સવાલ થતો હશે કે નવા વર્ષની ઉજવણી પહેલી જાન્યુઆરીએ જ શા માટે કરવામાં આવે છે ?

1 જાન્યુઆરીએ નવા વર્ષની ઉજવણી કરવા પાછળનો ઇતિહાસ શું છે ?

Add Zee News as a Preferred Source

1 જાન્યુઆરી ફક્ત એક તારીખ નથી, પરંતુ તેનો સંબંધ ઇતિહાસ સાથે છે. વર્ષના પહેલા દિવસે નવા વર્ષની ઉજવણીનો ઇતિહાસ હજારો વર્ષ જૂનો છે. સત્તા સંબંધિત નિર્ણયોથી લઈને કેલેન્ડરમાં મોટા ફેરફારો સુધી આ બધાએ 1 જાન્યુઆરીના રોજ નવા વર્ષની ઉજવણીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.

વર્ષમાં 12 નહીં, ફક્ત 10 મહિના હતા

તમને કદાચ ખબર નહીં હોય, પરંતુ પહેલાના સમયમાં વર્ષમાં 12 મહિના નહોતા, તેમાં ફક્ત 10 મહિના હતા. પ્રાચીન રોમન સંસ્કૃતિમાં, નવું વર્ષ 1 માર્ચથી શરૂ થતું હતું. તે સમયે હવામાન, ખેતી અને યુદ્ધની તૈયારીઓ શરૂ થતી હતી.

જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી પાથળથી ઉમેરવામાં આવ્યા

ઈતિહાસકારોના મતે ઈ.સ. પૂર્વે 700ની આસપાસ રોમન રાજા નુમા પોમ્પિલિયસે 10 મહિનાના વર્ષને 12 મહિનાના વર્ષ દ્વારા બદલવામાં આવ્યું. તેણે કેલેન્ડરમાં જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી ઉમેર્યા અને 12 મહિના થયા.

નવા વર્ષનો દિવસ 1 જાન્યુઆરીથી ક્યારે શરૂ થયો ?

જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી કેલેન્ડરમાં ઉમેરાયા પછી ઈ.સ. પૂર્વે 153માં રોમન સેનેટે વહીવટી કાર્યને સરળ બનાવવા માટે 1 જાન્યુઆરીને વર્ષની શરૂઆત તરીકે સ્થાપિત કર્યો. એવું પણ કહેવાય છે કે ઈ.સ. પૂર્વે 45માં, જુલિયસ સીઝરે જુલિયન કેલેન્ડર લાગુ કર્યું, જે સૂર્યના ચક્ર પર આધારિત હતું. તેમણે સત્તાવાર રીતે 1 જાન્યુઆરીને વર્ષનો પ્રથમ દિવસ જાહેર કર્યો અને લીપ વર્ષ પણ રજૂ કર્યા, જે એક ઐતિહાસિક નિર્ણય હતો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
gk quiznew yearnew year celebrationknowledge

Trending news