GK Trending Quiz: ન 13, ન 15... કેમ 14.2 કિલોનો હોય છે ઘરેલું સિલિન્ડર? શું તમે જાણો છો
GK Trending Quiz LPG Cylinder Weight: ક્યારેય વિચાર્યું છે કે ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડરનું વજન માત્ર 14.2 કિલોગ્રામ કેમ હોય છે? તે 13 કિલો, 15 કિલો કે 16 કિલોનો કેમ હોતો નથી? આવો જાણીએ સિલિન્ડરનું વજન 14.2 કિલો હોવાના મુખ્ય કારણ શું છે.
GK Trending Quiz LPG Cylinder Weight: વર્તમાન સમયમાં ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ સિવાય જે વસ્તુનું સૌથી વધુ ચર્ચા તાય છે તે ગેસ સિલિન્ડર છે. બ્લુથી લઈને લાલ રંગના સિલિન્ડર ચર્ચામાં છે. સરળ ભાષામાં કહો તો ઘરેલુથી લઈને કોમર્શિય ગેસ ન મળવાને કારણે ઘણા લોકો પરેશાન છે. દુનિયાભરના ઘણા દેશોમાં એલપીજીની અછત જોવા મળી રહી છે. જોકે આજે અમારી ચર્ચા ગેસની અછત પર નહીં પરંતુ ગેસ સાથે જોડાયેલા સામાન્ય જ્ઞાન પર છે. ઘરમાં આવનાર લાલ રંગના ગેસ સિલિન્ડર પર તમે જોયું હશે કે તેના પર એક આંકડો 14.2 જોવા મળે છે. સિલિન્ડર પર પીળા કે કાળા અક્ષરે લખેલા 14.2 kg નો શું અર્થ છે? તમે જાણો છો, જો હા તો ક્યારેક તમારા મનમાં સવાલ ન થયો કે 13, 14 કે 15 લખેલું કેમ હોતું નથી? આવો જાણીએ 14.2 કિલોના ઘરેલું સિલિન્ડર હોવાની પાછળ ક્યા-ક્યા કારણો છે? તેના વિશે જાણીએ.
કેમ 14.2 કિલોનો હોય છે ઘરેલું સિલિન્ડર?
એલપીજી સિલિન્ડર (ઘરેલું સિલિન્ડર) નું વજન 14.2 કિલો હોય છે, જેની પાછળ કારણ સુરક્ષા, સુવિધા અને લોજિસ્ટિક સંબંધિત છે. સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ સિલિન્ડરનું વજન 14.2 કિલો રાખવામાં આવે છે. આ સિલિન્ડરમાં વધુ દબાવમાં ગેસ હોય છે. જો સિલિન્ડર 20-25 કિલોગ્રામ પર રાખવામાં આવે તો તેને ઉઠાવવામાં વધુ મુશ્કેલી થઈ શકે છે અને લીક કે દુર્ઘટનાની સ્થિતિમાં ખતરો વધી જાય છે. જ્યારે 14.2 કિલોગ્રામનો સિલિન્ડર સરળતાથી 1-2 વ્યક્તિ મળી ઉઠાવી શકે છે. આ કારણે આટલા કિલોના સિલિન્ડરનો ઉપયોગ ઘરમાં કરવામાં આવે છે.
કાનૂની અને માનક કારણો
14.2 કિલોનો સિલિન્ડર હોવાના કારણોમાં એક કાનૂની અને એક માનક કારણ પણ છે. હકીકતમાં ભારતીય માનક સંસ્થા (BIS) અને પેટ્રોલિયમ કંપનીઓ દ્વારા ઘરેલું સિલિન્ડરનો ભાર 14.2 કિલો નક્કી કરવામાં આવે છે. બધા સિલિન્ડર સમાન આકાર અને ક્ષમતાના છે કે નહીં, તેને બીઆઈએસ અને પેટ્રોલિયમ કંપનીઓ જુએ છે, જેનાથી ગ્રાહકનો ભરોસો અને સુરક્ષા યથાવત રહે.
લોજિસ્ટિક્સ અને માનકીકરણ
લોજિસ્ટિક્સ અને માનકીકરણ પણ એક મુખ્ય કારણ છે. હકીકતમાં ભારતમાં એલપીજીની આપૂર્તિ માનકીકરણ સિલિન્ડરોમાં થાય છે, જેનાથી ભંડારણ, વિતરણ અને રિફિલિંગ સરળ રહે. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને પરિવહનની દ્રષ્ટિએ પણ 14.2 કિલોનો સિલિન્ડર સુવિધાજનક માનવામાં આવે છે.
આ સિવાય અન્ય કારણ છે કે એક સામાન્ય વજનની સાથે ઘરેલું પરિવારમાં તેનો ઉપયોગ કરવો 1થી 2 મહિના સુધી સરળ રહે છે. વારંવાર સિલિન્ડર બદલવો પડતો નથી. લાંબા સમય સુધી રાખવાથી જોખમ પણ ઓછું રહે છે.
ક્યારથી શરૂ થયું હતું 14.2 કિલો સિલિન્ડરનું ચલણ?
તમને જણાવી દઈએ કે ભારતમાં ઘરેલું એલપીજીનુંચ લણ વર્ષ 1950ના દાયકાના અંતમાં શરૂ થયું હતું. આ દરમિયાન Burmah Shell નામની વિદેશી કંપની ભારતમાં ગેસ સપ્લાય કરતી હતી. આ તે કપની હતી જેણે સિલિન્ડરનો આકાર અને આ વજન નક્કી કર્યું હતું.
