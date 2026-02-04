GK : ભારતના આ રાજ્યમાં છે સૌથી વધુ સોનું, નામ જાણીને વિશ્વાસ નહીં થાય
GK : ભારતમાં સોનાને સંપત્તિ અને આપણા વારસાનો એક ભાગ ગણવામાં આવે છે. દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાં સોનાના ભંડાર છે, પરંતુ ભારતના એક એવું રાજ્ય છે, જેના પાસે દેશના અન્ય રાજ્યો કરતા સૌથી વધુ સોનું છે.
GK : ભારત એક એવો દેશ છે, જ્યાં સોનું ફક્ત ઘરેણાંનું જ નહીં પણ સંપત્તિ, સુરક્ષા અને પરંપરાનું પણ પ્રતીક છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ કિંમતી ધાતુ દેશની અંદર ક્યાંથી આવે છે? મોટાભાગના લોકો માને છે કે ભારત ફક્ત સોનાની આયાત કરે છે, જ્યારે સત્ય એ છે કે દેશની જમીન નીચે સોનાનો વિશાળ ખજાનો છુપાયેલો છે. પ્રશ્ન એ છે કે ભારતના કયા રાજ્યમાં સૌથી વધુ સોનું છે અને તે ક્યાં ઉત્પન્ન થાય છે ?
ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિએ આ રાજ્ય આગળ
જો આપણે ભારતમાં સોનાના ઉત્પાદન વિશે વાત કરીએ, તો કર્ણાટક સૌથી આગળ છે. દેશના લગભગ 99 ટકા સોનું એટલે કે ખાણકામ કરેલું સોનું કર્ણાટકથી આવે છે. રાયચુર જિલ્લામાં આવેલી હુટ્ટી સોનાની ખાણો દેશની સૌથી જૂની અને સૌથી એક્ટિવ સોનાની ખાણોમાંની એક છે. લાંબા સમય સુધી, કોલાર સોનાના ક્ષેત્રો પણ કર્ણાટકની ઓળખ હતી, જોકે ત્યાં ઉત્પાદન હવે બંધ થઈ ગયું છે.
કયા રાજ્યમાં છે સૌથી વધુ સોનું ?
જો કે, કર્ણાટક ઉત્પાદનમાં આગળ છે, ભૂગર્ભ સોનાના ભંડારની વાત આવે ત્યારે બિહાર પ્રથમ ક્રમે છે. તાજેતરના વર્ષોમાં બિહારના જમુઈ જિલ્લામાં મોટા સોનાના ભંડારની પુષ્ટિ થઈ છે. સરકારી અંદાજ મુજબ, અહીંના ખડકોમાં હજારો ટન સોનું છે. હાલમાં, આ વિસ્તાર વિકાસ અને તકનીકી તૈયારીના તબક્કામાં છે, તેથી મોટા પાયે ખાણકામ હજુ શરૂ થયું નથી.
ભારતમાં સોનું મોટાભાગે કઠણ ખડકોમાં જોવા મળે છે. તે નદીઓ અથવા રેતીમાં સરળતાથી મળતું નથી, જેમ કે કેટલાક અન્ય દેશોમાં થાય છે. આ જ કારણ છે કે ભારતમાં સોનાનું ખાણકામ મોંઘું અને તકનીકી રીતે મુશ્કેલ છે. તેમ છતાં દેશમાં મર્યાદિત ખાણકામ ચાલુ છે.
કેવી રીતે થાય ખનન ?
સોનાનું ખાણકામ સંશોધન અને સર્વેક્ષણથી શરૂ થાય છે. ભારતીય ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સર્વેક્ષણ ખડકોની તપાસ કરે છે અને વિસ્તારમાં સોનાની હાજરી તપાસે છે. આ માટે સેટેલાઇટ ડેટા, ડ્રિલિંગ અને ખડકોના નમૂનાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એકવાર કોઈ વિસ્તારમાં સોનાની હાજરીની પુષ્ટિ થઈ જાય, પછી ખાણકામ માટેની તૈયારીઓ શરૂ થાય છે.
ભારતમાં મોટાભાગની સોનાની ખાણો ભૂગર્ભમાં છે. ખાણકામ ભૂગર્ભમાં ટનલ ખોદીને કરવામાં આવે છે. ભારે મશીનરી અને બ્લાસ્ટ-નિયંત્રિત ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ખડકો તોડવામાં આવે છે. પછી સોનું ધરાવતો ઓર સપાટી પર લાવવામાં આવે છે. આ કામ અત્યંત કાળજી અને સલામતી સાથે કરવામાં આવે છે.
કેવી રીતે તૈયાર થાય છે સોનું ?
ખાણકામ પછી મોટા મશીનોમાં ઓરને બારીક પાવડરમાં પીસવામાં આવે છે. પછી સોનાને રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા અલગ કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે સોનાને ખડકથી અલગ કરવા માટે સાયનાઇડ જેવી નિયંત્રિત રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અનુસાર કરવામાં આવે છે.
અલગ કરેલા સોનાને રિફાઇનરીમાં મોકલવામાં આવે છે, જ્યાં તેને વધુ શુદ્ધ કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા 99.9 ટકા શુદ્ધ અથવા 24 કેરેટ સોનું ઉત્પન્ન કરે છે. આ સોનાને પછી સિક્કા, બિસ્કિટ અને દાગીનાના રૂપમાં બજારમાં વેચવામાં આવે છે.
