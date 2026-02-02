Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

GK : એવું કયું રેલવે સ્ટેશન છે, જે અડધું ગુજરાતમાં અને અડધું મહારાષ્ટ્રમાં છે ?

GK : જો તમે પણ સરકારી નોકરીની તૈયારી કરી રહ્યા છો, તો આ લેખ તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે આ લેખમાં અમે તમને એવા કેટલાક જનરલ નોલેજના સવાલ અને જવાબ જણાવીશું, જે તમે અગાઉ કદાચ સાંભળ્યા કે વાંચ્યા પણ નહીં હોય.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 02, 2026, 04:14 PM IST

Trending Photos

GK : એવું કયું રેલવે સ્ટેશન છે, જે અડધું ગુજરાતમાં અને અડધું મહારાષ્ટ્રમાં છે ?

GK : આપણે બધા જાણીએ છીએ કે દેશભરમાં લેવામાં આવતી બધી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં જનરલ નોલેજના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. પછી ભલે તે ધોરણ 12 પર આધારિત પરીક્ષા હોય કે દેશની સૌથી અઘરી UPSC સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષા, બધી પરીક્ષાઓમાં GK પ્રશ્નોનું પોતાનું મહત્વ છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ઉમેદવારોની પસંદગી પણ આ પ્રશ્નોના આધારે નક્કી થાય છે. તેથી અમે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ અને સરકારી નોકરીની પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે મહત્વપૂર્ણ GK પ્રશ્નો લાવ્યા છીએ. આ પ્રશ્નોના સાચા જવાબ આપીને તમે તમારું નોલેજ વધારી શકો છો. 

પ્રશ્ન - "પ્રયાગ પ્રશસ્તિ" કયા લશ્કરી અભિયાનો વિશે માહિતી આપે છે ?
જવાબ - સમુદ્રગુપ્ત

પ્રશ્ન - માનવ શરીરમાં ઇન્સ્યુલિન હોર્મોન ક્યાં જોવા મળે છે ?
જવાબ - સ્વાદુપિંડમાં 

પ્રશ્ન - સૂર્યમાં જોવા મળતું પરમાણુ બળતણ કયું છે ?
જવાબ  - હાઇડ્રોજન 

પ્રશ્ન - એવું કયું રેલ્વે સ્ટેશન છે, જે અડધું ગુજરાતમાં અને અડધું મહારાષ્ટ્રમાં છે ?
જવાબ - નવાપુર 

પ્રશ્ન : ભારતમાં સંસદ સભ્ય બનવા માટે ઓછામાં ઓછી ઉંમર કેટલી છે ?
જવાબ : 30 વર્ષ 

પ્રશ્ન : કયું પક્ષી તેના પીંછાની સુંદરતા માટે જાણીતું છે ?
જવાબ : મોર 

પ્રશ્ન : ભારતમાં સૂર્ય કયા રાજ્યમાં સૌથી પહેલા ઉગે છે?
જવાબ : અરુણાચલ પ્રદેશ 

પ્રશ્ન : વિશ્વનો સૌથી જૂનો ગ્રંથ કયો છે ?
જવાબ: ઋગ્વેદ 

પ્રશ્ન : કયા ભારતીય રાજ્યમાં સૌથી વધુ કાગળની મિલો છે ?
જવાબ: મહારાષ્ટ્ર

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

...और पढ़ें
gk quizGKDaily GK QuizRailway StationNavapur Railway Station

Trending news