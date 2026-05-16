ભારતના આ રાજ્યને કહેવાય છે 'સોલ્ટ કેપિટલ', આખા દેશને પૂરું પાડે છે મીઠું, વિદેશમાં પણ થાય છે નિકાસ

Salt Capital of India : મીઠું ભોજનનો સ્વાદ વધારે છે. પ્રાચીન કાળથી આજ સુધી મીઠું ઘરનો અભિન્ન ભાગ રહ્યું છે. વિશ્વભરના દેશોમાં ભોજનનો સ્વાદ વધારવા માટે મીઠાનો ઉપયોગ થાય છે. શું તમે જાણો છો કે ભારતમાં એક રાજ્ય છે જેને 'સોલ્ટ કેપિટલ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ? ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, કયા ભારતીય રાજ્યને આ દરજ્જો મળ્યો છે.
ભારતનું આ રાજ્ય છે સોલ્ટ કેપિટલ
ગુજરાતને ભારતના સોલ્ટ કેપિટલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દેશના મીઠાના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત રાજ્યનો સૌથી મોટો હિસ્સો છે. અહેવાલો અનુસાર, ભારતના કુલ મીઠાના પુરવઠાનો 75 ટકા હિસ્સો ફક્ત ગુજરાતમાંથી આવે છે. તેથી ગુજરાત મીઠા ઉદ્યોગ માટે સૌથી મોટું કેન્દ્ર છે.
મીઠાનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન
ગુજરાતના કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશો મીઠાના ઉત્પાદનમાં મોટો ફાળો આપે છે. કચ્છમાં મીઠાનું એક અનોખું સફેદ રણ જોવા મળે છે. કચ્છમાં મીઠાનું ઉત્પાદન મોટા પાયે થાય છે, જ્યાં સફેદ મીઠાના પટ નજર પડે ત્યાં સુધી ફેલાયેલા છે. આ મીઠાનું રણ ખરેખર એક આકર્ષક નજારો છે.
વિદેશમાં પણ થાય છે નિકાસ
ગુજરાતનું વાતાવરણ અને લાંબો દરિયાકિનારો મીઠાના ઉત્પાદન માટે યોગ્ય પરિસ્થિતિઓ પૂરી પાડે છે. અહીં દરિયાઈ પાણીનું બાષ્પીભવન કરીને મીઠું ઉત્પન્ન થાય છે. હજારો લોકો આ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા છે. ભારતમાંથી મીઠું અનેક દેશોમાં પણ નિકાસ કરવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં ઔદ્યોગિક મીઠું, ખાવાનું મીઠું અને રાસાયણિક મીઠું ઉત્પન્ન થાય છે.
દાંડી કૂચ
ભારત માટે મીઠું ફક્ત સ્વાદ વધારનાર જ નહીં, તે એક ઐતિહાસિક સંઘર્ષનો એક અભિન્ન ભાગ પણ રહ્યો છે. મહાત્મા ગાંધીએ બ્રિટિશ મીઠાના કાયદા અને કરનો વિરોધ કરવા માટે દાંડી કૂચ શરૂ કરી હતી. ગાંધીજીએ કહ્યું હતું કે, હવા અને પાણીની જેમ મીઠું પણ એક મૂળભૂત જરૂરિયાત છે અને દરેક માનવીનો તેના પર અધિકાર છે.
તે સમયે અંગ્રેજોએ મીઠાના ઉત્પાદન પર પ્રતિબંધ લાદ્યો હતો અને તેના પર અતિશય કર વસૂલતા હતા. ગાંધીજીએ 12 માર્ચ, 1930ના રોજ સાબરમતી આશ્રમથી દાંડી યાત્રા શરૂ કરી હતી. તેમણે 24 દિવસ સુધી પગપાળા આ યાત્રા કરી હતી અને હજારો લોકો આ ચળવળનો ભાગ બનવા માટે તેમની સાથે જોડાયા હતા. 6 એપ્રિલ, 1930ના રોજ, દાંડીના દરિયા કિનારે પહોંચ્યા પછી ગાંધીજીએ મુઠ્ઠીભર મીઠું ઉપાડ્યું અને તેમણે બ્રિટિશ મીઠાના કાયદાઓનો ભંગ કર્યો.