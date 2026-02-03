Prev
GK : બંગાળ ભારતના પૂર્વમાં હોવા છતાં કેમ કહેવાય છે પશ્ચિમ બંગાળ ? આ નામ પાછળની કહાની છે રસપ્રદ

GK : ભારતમાં 28 રાજ્યો અને 8 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો છે. જેમાંથી કેટલાક પૂર્વમાં, કેટલાક પશ્ચિમમાં, કેટલાક ઉત્તરમાં અને કેટલાક દક્ષિણમાં આવેલા છે. ત્યારે એક રાજ્ય એવું છેય, જે પૂર્વમાં આવેલું હોવા છતાં પશ્ચિમ બંગાળ તરીકે ઓળખાય છે, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે તેનું પશ્ચિમ બંગાળ કેમ પડ્યું, તેની પાછળની કહાની શું છે. 
 

Feb 03, 2026

GK : પશ્ચિમ બંગાળ ભૌગોલિક રીતે ભારતના પૂર્વ ભાગમાં આવેલું છે, પરંતુ તેના નામમાં 'પશ્ચિમ' કેમ જોડાયેલું છે, સામાન્ય રીતે દરેકના મનમાં આ સવાલ આવતો હશે. આ રાજ્યનો ઇતિહાસ હજારો વર્ષ જૂનો છે અને તેના નામ પાછળની કહાની પણ એટલી જ રસપ્રદ છે. બંગાળ ભારતના પૂર્વમાં હોવા છતાં તેને પશ્ચિમ બંગાળ કહેવામાં આવે છે, ત્યારે આવું કેમ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

પશ્ચિમ બંગાળ આજે ભારતના પૂર્વ ભાગમાં આવેલું છે. તેમ છતાં તેના નામમાં પશ્ચિમ શબ્દનો સમાવેશ થાય છે. આ ભૂગોળને કારણે નહીં, પરંતુ ઇતિહાસને કારણે છે. બંગાળ એક સમયે એક વિશાળ પ્રાંત હતો, જે હાલના પશ્ચિમ બંગાળ, બાંગ્લાદેશ અને કેટલાક પડોશી વિસ્તારોમાં ફેલાયેલો હતો. તે વિશાળ બંગાળનો પશ્ચિમ ભાગ આજે પશ્ચિમ બંગાળ તરીકે ઓળખાય છે.

બંગાળ નામ કેવી રીતે પડ્યું ?

બંગાળ નામ પ્રાચીન શબ્દ વાંગ અથવા બંગા પરથી ઉદ્ભવ્યું હોવાનું માનવામાં આવે છે. ઇતિહાસકારોના મતે, આ પ્રદેશમાં લગભગ 4,000 વર્ષ જૂની સંસ્કૃતિના નિશાન મળે છે. દ્રવિડિયન, ઓસ્ટ્રો-એશિયાટિક અને તિબેટો-બર્મન સમુદાયોનો અહીં પ્રભાવ હતો. સમય જતાં, આ પ્રદેશ સાંસ્કૃતિક, વ્યાપારી અને રાજકીય રીતે અત્યંત સમૃદ્ધ બન્યો.

1757માં પ્લાસીના યુદ્ધ પછી અંગ્રેજોએ બંગાળને તેમના સત્તા કેન્દ્ર તરીકે સ્થાપિત કર્યું. બંગાળ તે સમયે ભારતનો સૌથી સમૃદ્ધ પ્રદેશ હતો. અંગ્રેજોએ વહીવટી અને રાજકીય લાભ માટે 1905માં સૌપ્રથમ બંગાળનું વિભાજન કર્યું. આ નિર્ણયનો દેશભરમાં વ્યાપક વિરોધ થયો. જાહેર દબાણને કારણે અંગ્રેજોને 1911માં વિભાજન ઉલટાવી દેવાની ફરજ પડી અને બંગાળ ફરી એક થયું.

પશ્ચિમ બંગાળ નામ કેવી રીતે પડ્યું ?

1947માં ભારતની સ્વતંત્રતા સમયે પશ્ચિમ બંગાળ નામ અસ્તિત્વમાં આવ્યું. દેશના ભાગલા સાથે બંગાળ બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગયું. મુસ્લિમ બહુમતી ધરાવતો પ્રદેશ પૂર્વ બંગાળ તરીકે ઓળખાયો અને પાકિસ્તાનમાં ગયો. જ્યારે હિન્દુ બહુમતી ધરાવતો પ્રદેશ ભારતમાં રહ્યો. આ ભાગ જૂના અવિભાજિત બંગાળની પશ્ચિમમાં હોવાથી તેનું નામ પશ્ચિમ બંગાળ રાખવામાં આવ્યું. તેથી તે ભારતના પૂર્વમાં હોવા છતાં પશ્ચિમ બંગાળ તરીકે ઓળખાય છે. 
 

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

west BengalWest Bengal Name HistoryknowledgeGK

