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BRICS Summit 2026: ‘મહામારી, જળવાયુ સંકટ, યુદ્ધોથી બગડી વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા’, બ્રિક્સ સમિટના ઓપન સેશનમાં બોલ્યા PM મોદી

Modi Speech BRICS Summit Day 2 : બ્રિક્સ શિખર સંમેલનના બીજા અને અંતિમ દિવસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ BRICS ને માત્ર સરકારો સુધી સીમિત રાખવાને બદલે સમગ્ર માનવતાના હિત સાથે જોડવા પર ભાર મૂક્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 13, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:54 AM IST
BRICS Summit 2026: ‘મહામારી, જળવાયુ સંકટ, યુદ્ધોથી બગડી વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા’, બ્રિક્સ સમિટના ઓપન સેશનમાં બોલ્યા PM મોદી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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