હે ભગવાન! ગોવામાં ક્લબમાં ડાન્સ જોવાના ચક્કરમાં આ શું કર્યું? આગ લાગવાનું કારણ Videoમાં જોવા મળ્યું

Goa Club Fire Latest Video: ગોવાની એક ક્લબમાં લાગેલી આગમાં 25 લોકોના જીવ ગયા. મસ્તી અને ડાન્સ વચ્ચે આગ ભભૂકી  ઉઠી ત્યારે કોઈને કઈ સમજમાં જ નહતું આવ્યું. હવે આ બધા વચ્ચે ક્લબ મેનેજમેન્ટની એક મોટી બેદરકારી સામે આવી છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 08, 2025, 11:36 AM IST

ગોવા નાઈટક્લબમાં લાગેલી ભીષણ આગની ઘટનાના લગભગ 24 કલાક બાદ એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર આવ્યો છે. જેમાં સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે કે આગ કેવી રીતે લાગી હતી. તે સમયે સ્ટેજ પર ડાન્સ ચાલુ હતો. લોકો મસ્તીમાં ઝૂમી રહ્યા હતા. આખું બેન્ડ બીઝી હતું. પરંતુ કોઈનું પણ ધ્યાન સ્ટેજ પર થઈ રહેલી આતિશબાજી પર ન ગયું. સૌ પ્રથમ તો તમે એ વીડિયો જુઓ જે પહેલા વાયરલ થયો હતો. તેમાં ડાન્સ બાદ આગ લાગતી જોવા મળી રહી છે. તે સમય સુધીમાં આગ ઉપરના ભાગમાં લાગી ચૂકી હતી. 

गोवा नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट में अबतक 25 लोगों की मौत pic.twitter.com/0wZPpTEKPv

— Priya singh (@priyarajputlive) December 7, 2025

હવે ઘટનાના એક દિવસ બાદ જે વીડિયો આવ્યો છે તેમાં સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે કે આગ કેવી રીતે લાગી હતી અને તે કેટલી ઝડપથી ફેલાઈ હતી. લોકો વીડિયો જોઈને સોશિયલ મીડિયા પર લખી રહ્યા છે કે આ તમામ ઈવેન્ટ મેનેજર્સ માટે એક સબક છે કે કોઈ પણ ઈવેન્ટમાં આગનો ઉપયોગ કરતા પહેલા તપાસ કરી લો. 

નવા વીડિયોમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે ડાન્સની બરાબર પહેલા આગનો  ખેલ થયો હતો. નવા વીડિયોાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે ઈલેક્ટ્રોનિક ફટાકડા કહો કે અનાર છોડવામાં આવી રહ્યા છે જે ઉપર છતને સ્પર્શી રહ્યા હતા. તે સમયે આગ કદાચ પકડાઈ ગઈ હતી પરંતુ આગામી 10 સેકન્ડ સુધી કોઈએ ઉપર જોયું નહીં જ્યારે આગ ધધકવા લાગી હતી. ડાન્સ જોવામાં લોકો એટલા મસ્ત હતા કે આગથી બળીને કેટલીક વસ્તુઓ ઉપરથી નીચે પડવા લાગી ત્યારે અફરાતફરી થવા લાગી હતી. 

— Tahir Kamran | طاہرکامران (@TahirBijnori) December 8, 2025

આ વીડિયોને ધ્યાનથી જુઓ. સવાલ ઉઠી રહ્યા છે કે ક્લબમાં પાણી છાંટવા માટેનું સાધન કેમ નહતું? કઈ સરકારી સંસ્થા તેની તપાસ કરે છે? આખી  છત લાકડીની બનેલી હતી. આ ઈવેન્ટ કોણે ઓર્ગેનાઈઝ કરી અને અંદર આગનો ઉપયોગ કરવાનો પ્લાન કોણે ઘડ્યો. ક્લબને મંજૂરી આપતી વખતે સુરક્ષાના કયા માપદંડોનું પાલન કરાયું હતું? આવી બેદરકારીઓના કારણે જ્યારે અચાનક આગ લાગી તો ડાન્સર અને બેંડના લોકો સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા. 
 

