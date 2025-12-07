Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

ગોવાની નાઈટક્લબમાં ભયાનક આગ, 23 લોકોના મોત, PM મોદીએ વ્યક્ત કર્યું દુ:ખ

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 07, 2025, 08:38 AM IST

Goa Fire Incident : ગોવાના અર્પોરામાં ગઈકાલે મોડી રાત્રે એક રેસ્ટોરન્ટમાં લાગેલી ભીષણ આગમાં 23 લોકો હોમાયા છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પોલીસ કંટ્રોલ રૂમને રાત્રે લગભગ 12:04 વાગ્યે આગ લાગવાની જાણ થઈ હતી, જેના કારણે પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ અને એમ્બ્યુલન્સ ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી. આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે અને તમામ મૃતદેહો બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેઓ સારવાર લઈ રહ્યા છે.

રાજ્યના ડીજીપી આલોક કુમારે જણાવ્યું હતું કે પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી જરૂરી પુરાવા એકત્રિત કર્યા છે અને આગ લાગવાના કારણની તપાસ કરી રહી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે તપાસ રિપોર્ટના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. વહીવટીતંત્રે મૃતકોના પરિવારોને સહાય પૂરી પાડવા અને ઘાયલોને સારી તબીબી સેવા પૂરી પાડવાના પ્રયાસો તીવ્ર બનાવ્યા છે.

ગોવાના મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંતે આ ઘટનાને અત્યંત દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ગણાવી અને કહ્યું કે સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેમણે શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના પણ વ્યક્ત કરી.

 

— ANI (@ANI) December 7, 2025

CM સાવંતે કડક કાર્યવાહીના આદેશ આપ્યા

X પર એક પોસ્ટમાં સાવંતે લખ્યું, "આજે ગોવામાં આપણા બધા માટે ખૂબ જ દુઃખદ દિવસ છે. અર્પોરામાં લાગેલી ભીષણ આગમાં 23 લોકોના મોત થયા છે. હું ખૂબ જ દુઃખી છું અને આ નુકસાનની ઘડીમાં બધા શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે મારી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું." મેં સ્થળની મુલાકાત લીધી અને ઘટનાની તપાસના આદેશ આપ્યા છે. તપાસમાં આગનું ચોક્કસ કારણ અને અગ્નિ સલામતીના ધોરણો અને મકાન નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું કે કેમ તે નક્કી કરવામાં આવશે. જવાબદાર જણાશે તેમને કાયદા હેઠળ શક્ય તેટલી કડક કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડશે. કોઈપણ બેદરકારી સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

PM મોદીએ ટ્વીટ કરીને દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દુ:ખ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, "ગોવાના અર્પોરામાં આગની ઘટના ખૂબ જ દુ:ખદ છે. જેમણે પોતાના પ્રિયજનો ગુમાવ્યા છે તેમના પ્રત્યે મારી સંવેદના. ઘાયલો જલદીથી સ્વસ્થ થાય તેવી પ્રાર્થના. મેં ગોવાના મુખ્યમંત્રી ડૉ. પ્રમોદ સાવંત સાથે પરિસ્થિતિ વિશે વાત કરી. રાજ્ય સરકાર અસરગ્રસ્તોને શક્ય તેટલી બધી સહાય પૂરી પાડી રહી છે."

Goa Fire incidentArporaGoa nightclub fireArpora village fire incident

