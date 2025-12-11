Goa Nightclub Fire: અગ્નિકાંડ બાદ વિદેશ ભાગી ગયેલા ગોવા નાઈટ ક્લબના માલિક લૂથરા બ્રધર્સની થાઈલેન્ડમાં અટકાયત-સૂત્ર
Goa Nightclub owner Luthra Brothers Detained: ગોવાની એક નાઈટક્લબમાં 6 ડિસેમ્બરે આગની ગોઝારી ઘટના ઘટી હતી જેમાં 25 લોકો માર્યા ગયા હતા. આ ક્લબના માલિક થાઈલેન્ડ ભાગી ગયા હતા જ્યાં હવે તેમની અટકાયત થઈ છે.
ગોવાની અર્પોરામાં આવેલી નાઈટક્લબ Birch by Romeo Laneમાં 6 ડિસેમ્બરના રોજ ભયંકર આગ લાગવાના કારણે અનેક લોકોના જીવ ગયા. હવે આ કેસમાં એક મોટી કાર્યવાહી થઈ છે. ક્લબના માલિક સૌરભ અને ગૌરવ લૂથરા તાબડતોબ થાઈલેન્ડ ભાગી ગયા પરંતુ હવે આ લોકોની થાઈલેન્ડમાં અટકાયત કરવામાં આવી છે. મળતી માહિતી મુજબ થાઈલેન્ડ તરફથી તેમને અટકાયતમાં લેવાયા છે.
નોંધનીય છે કે આ આગની ઘટનામાં 25 લોકોના જીવ ગયા હતા. લુથરા બ્રધર્સ નાઈટક્લબના ફાઉન્ડર છે અને અકસ્માત બાદ થાઈલેન્ડના ફુકેટ રફુચક્કર થઈ ગયા હતા.
પોલીસે એક્શન લેતા નાઈટક્લબ અગ્નિકાંડના મુખ્ય આરોપીઓમાં ગૌરવ અને સૌરભ લુથરાના પાસપોર્ટ સસ્પેન્ડ કર્યા છે. પાસપોર્ટ એટલા માટે સસ્પેન્ડ કરાયા જેથી કરીને તેઓ ફૂકેટથી આગળ ક્યાંય જઈ શકે નહીં. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આ પગલું એક મોટી ઉપલબ્ધિ છે, જેનાથી ઈન્ટરપોલ અને કૂટનીતિક ચેનલો દ્વારા ભારત માટે તેમનું પ્રત્યાર્પણ સરળ થઈ શકે છે. જો કે હાલ તેમને અટકાયતમાં લેવાયા ચે. જે એક મોટી કાર્યવાહી ગણી શકાય.
મીડિયા રિપોર્ટમાં સૂત્રોના હવાલે ટાંકીને જણાવાયું છે કે વિદેશ મંત્રાલયને લૂથરા બ્રધર્સના પાસપોર્ટ કેન્સલ કરવાની ઔપચારિક ભલામણ ગોવા સરકાર તરફથી મળી હતી. ઈન્ટરપોલે મંગળવારે બંને ભાઈઓ વિરુદ્ધ બ્લ્યૂ કોર્નર નોટિસ બહાર પાડી હતી.
આ મામલા બાદ લૂથરા બ્રધર્સે કોર્ટમાં પણ વચગાળાના જામીન માટે અરજી દાખલ કરી હતી. અગ્નિકાંડ મામલે બુધવારે કોર્ટે લૂથરા બ્રધર્સને વચગાળાની રાહત આપવાની ના પાડી દીધી અને તેમની અરજી પર સુનાવણી ગુરુવારે નક્કી કરાઈ હતી. સીનિયર એડવોકેટ સિદ્ધાર્થ લૂથરા અને તનવીર અહેમદ મીર કોર્ટમાં લૂથરા બ્રધર્સ તરફથી હાજર થયા હતા.
