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કચરામાંથી ખાતર અને ઊર્જા: ખેડૂતો માટે બાયો-ખાતર અને સસ્તા ઇંધણનો નવો યુગ, જાણો તમને કેવી રીતે થશે ફાયદો

દેશના ગ્રામીણ અર્થતંત્ર અને ઊર્જા ક્ષેત્રે મોટો ધડાકો કરતા કેન્દ્ર સરકારે ₹૨૩,૭૩૧ કરોડના વિશાળ બજેટ સાથે 'ગોબરધન' (GOBARdhan) યોજનાને મંજૂરી આપી દીધી છે. રાષ્ટ્રીય સર્ક્યુલર બાયોએનર્જી મિશન હેઠળ શરૂ કરાયેલી આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગાયના છાણ અને કૃષિ કચરામાંથી બાયોગેસ તથા કમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસ (CBG) નું ઉત્પાદન ઝડપથી વધારવાનો છે. કેન્દ્ર સરકારના આ નિર્ણયથી હવે દેશના ખેડૂતો અને પશુપાલકો માટે કચરામાંથી કમાણી અને વધારાની આવકના નવા દ્વાર ખુલશે.

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 06, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:48 PM IST
કચરામાંથી ખાતર અને ઊર્જા: ખેડૂતો માટે બાયો-ખાતર અને સસ્તા ઇંધણનો નવો યુગ, જાણો તમને કેવી રીતે થશે ફાયદો

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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