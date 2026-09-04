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દેશમાં આ વર્ષે નહીં આવે શિયાળાની ઋતુ? ‘ડેન્જર ઝોન’માં ભારત; આગામી 6 મહિના માટે એલર્ટ જાહેર, 'ગોડઝિલા અલ નીનો' સક્રિય

Godzilla El Nino India: સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને વિશ્વ હવામાન વિભાગ દ્વારા એક અત્યંત ગંભીર ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે, જેમાં પ્રશાંત મહાસાગરમાં સર્જાઈ રહેલા ગોડઝિલા અલનીનોને કારણે ભારતને ડેન્જર ઝોનમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આ ભયાનક હવામાન ચક્રની અસરથી દેશના અડધા હિસ્સામાં દુકાળ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે, જેનાથી ખેતી અને પાકને ગંભીર નુકસાન થવાની પૂરેપૂરી ભીતિ છે. એવામાં વિશેષજ્ઞોએ એવી આશંકા પણ વ્યક્ત કરી છે કે ચોમાસાના અંત પછી ભારતમાં આ વખતે ઠંડી પણ સંપૂર્ણપણે 'ગુમ' થઈ શકે છે. આ ગંભીર જળવાયુ પરિવર્તનને ધ્યાનમાં રાખીને આગામી 6 મહિના માટે ભારે એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, કારણ કે આ અલનીનોની અસરોને લીધે દુનિયાના મોટા ભાગના દેશોમાં ગરમી તેના તમામ જૂના રેકોર્ડ તોડી શકે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 04, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 10:30 AM IST
દેશમાં આ વર્ષે નહીં આવે શિયાળાની ઋતુ? ‘ડેન્જર ઝોન’માં ભારત; આગામી 6 મહિના માટે એલર્ટ જાહેર, 'ગોડઝિલા અલ નીનો' સક્રિય

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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દેશમાં આ વર્ષે નહીં આવે શિયાળાની ઋતુ? ‘ડેન્જર ઝોન’માં ભારત; આગામી 6 મહિના માટે એલર્ટ
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