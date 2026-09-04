દેશમાં આ વર્ષે નહીં આવે શિયાળાની ઋતુ? ‘ડેન્જર ઝોન’માં ભારત; આગામી 6 મહિના માટે એલર્ટ જાહેર, 'ગોડઝિલા અલ નીનો' સક્રિય

Godzilla El Nino India: સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને વિશ્વ હવામાન સંગઠને ચેતવણી જાહેર કરી છે. 'ગોડઝિલા અલ નીનો'ના કારણે ભારત આગામી 6 મહિના માટે ડેન્જર ઝોનમાં પહોંચી ગયું છે. પ્રશાંત મહાસાગરમાં તાપમાન ઝડપથી વધી રહ્યું છે. આ કારણે આ વર્ષે શિયાળાની અસર ખૂબ ઓછી રહી શકે છે. બની શકે કે આ વખતે કડકડતી ઠંડી અનુભવાય જ નહીં. ફેબ્રુઆરી 2027 સુધી ચાલનારા આ હવામાન ચક્રથી પાકને નુકસાન થશે.
આ વર્ષે દર મહિને હવામાનનું રોદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળ્યું છે. ભયાનક હીટવેવથી મુસળધાર વરસાદ અને પછી ફ્લેશ ફ્લડ… આ બધું સામાન્ય લોકોએ માત્ર થોડા મહિનાઓમાં જ સહન કરવું પડ્યું છે. આ તો માત્ર શરૂઆત હતી કારણ કે હવે વર્ષના અંતના 6 મહિના વધુ ભયાનક બનવાના છે. પરિસ્થિતિ એવી છે કે હવે લાગી રહ્યું છે કે શિયાળાની ઋતુ આવશે જ નહીં કારણ કે ફેબ્રુઆરી સુધી અલ નીનોનો ‘ગોડઝિલા’ અવતાર ખુલમ્-ખુલ્લા સામે આવશે. જેના કારણે ભારત પણ હવે ડેન્જર ઝોનમાં પહોંચી ગયું છે.
અલ નીનો વર્ષના અંત સુધીમાં શું કરવાનો છે?
દુનિયાભરમાં હવામાનનો મિજાજ જે ઝડપથી બદલાઈ રહ્યો છે, તેણે વૈજ્ઞાનિકોના ધબકારા વધારી દીધા છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને વિશ્વ હવામાન સંગઠને એક અત્યંત ડરામણી ચેતવણી જાહેર કરતા કહ્યું છે કે આપણી ધરતી હવે ‘એક્સ્ટ્રીમ વેધર ડેન્જર ઝોન’માં કદમ મૂકી ચૂકી છે.
પ્રશાંત મહાસાગરમાં ઊઠી રહેલો ‘ગોડઝિલા અલ નીનો’ આ વર્ષના અંત સુધીમાં પોતાના સૌથી ભયાનક રૂપમાં આવી જશે, જેના કારણે હવામાનનું આખું ચક્ર જ બગડવાનું છે. સૌથી મોટી ચિંતા ભારતને લઈને વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે, જ્યાં આગામી 6 મહિના માટે ભારે એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે આ ભયંકર અલ નીનોની અસરથી આ વખતે શિયાળાની ઋતુ કાં તો બેઅસર થઈ જશે અથવા તો કડકડતી ઠંડી જ નહીં પડે.
શું આ વખતે ખરેખર કડકડતી ઠંડી નહીં આવે?
શિયાળાની ઋતુ શરૂ થવામાં હવે થોડો જ સમય બાકી છે, પરંતુ આ વખતનું ઠંડુ હવામાન એવું નહીં રહે જેવું આપણે વર્ષોથી જોતા આવ્યા છીએ. હવામાન વૈજ્ઞાનિકોનું માનીએ તો ‘ગોડઝિલા અલ નીનો’ એક્ટિવ થવાના કારણે ઉત્તર અને મધ્ય ભારતમાં કડકડતી ઠંડી પડવાની શક્યતા ખૂબ ઓછી દેખાઈ રહી છે.
સામાન્ય રીતે ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરીના મહિનાઓમાં જે હાડ ગાળતી ઠંડી અને શીત લહેર ચાલતી હતી, અલ નીનોની ભયંકર ગરમી તેને પૂરી રીતે દબાવી શકે છે. અલ નીનોના કારણે સમગ્ર ભારતીય ઉપખંડમાં રાત અને દિવસ બંનેનું તાપમાન સામાન્ય કરતાં ઘણું ઉપર રહેશે. આનો સીધો અર્થ એ છે કે આ વખતે હાડ થીજવતી ઠંડીનો અનુભવ ખૂબ ઓછો થશે.
કેમ ઝડપથી મજબૂત થઈ રહ્યો છે ‘ગોડઝિલા’ અલ નીનો?
અલ નીનોની શરૂઆત ત્યારે થાય છે જ્યારે મધ્ય અને પૂર્વ પ્રશાંત મહાસાગરની સપાટીનું પાણી સામાન્ય કરતાં વધુ ગરમ થવા લાગે છે. પરંતુ આ વખતે સમુદ્રની અંદર જે હલચલ ચાલી રહી છે, તે વૈજ્ઞાનિકોને પણ ડરાવી રહી છે. પાણીનું તાપમાન ખૂબ જ અસામાન્ય અને ડરામણી ઝડપથી વધી રહ્યું છે. હવામાનને માપવા વાળા ‘નીનો 3.4 ઇન્ડેક્સ’ અનુસાર, જુલાઈ મહિનામાં જ સમુદ્રનું તાપમાન સામાન્ય કરતાં 2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉપર પહોંચી ગયું હતું. આ પછીના સાપ્તાહિક રીડિંગમાં આ તાપમાન 2.2 ડિગ્રીથી વધીને 2.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી નોંધાયું હતું.
આનાથી પણ વધુ ખતરનાક વાત એ છે કે ગરમી માત્ર સમુદ્રની ઉપરની સપાટી પર નથી. જુલાઈ અને ઓગસ્ટ દરમિયાન પ્રશાંત મહાસાગરના પેટાળમાં એટલે કે ઊંડાઈમાં પાણીનું તાપમાન સામાન્ય કરતાં 8 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી પણ વધુ ગરમ નોંધાયું હતું. સમુદ્ર નીચે છુપાયેલી આ ભયંકર ગરમી અલ નીનો માટે રોકેટ ફ્યુઅલનું કામ કરી રહી છે અને તેને ‘ગોડઝિલા’ બનાવી રહી છે.
2027 સુધી ખેંચાશે આ સંકટ: WMOની મોટી ચેતવણી
વિશ્વ હવામાન સંગઠનના તાજા રિપોર્ટે આખી દુનિયાની ઊંઘ ઉડાડી દીધી છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ વાતની લગભગ 100% શક્યતા છે કે અલ નીનોની આ ભયાનક અસર ફેબ્રુઆરી 2027 સુધી સતત જળવાઈ રહેશે. વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે આ ખતરનાક હવામાન પેટર્ન 2026ના અંત સુધીમાં ચરમસીમા પર પહોંચશે. યુએન મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે જેમ જેમ સમુદ્ર ઊકળી રહ્યો છે, આપણી ધરતી ચરમસીમા વાળા હવામાનના એક ભયંકર જાળમાં ફસાતી જાય છે. આવનારા 6 થી 8 મહિનામાં દુનિયાના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ગરમીના તમામ જૂના રેકોર્ડ તૂટી શકે છે.
ભારત માટે કેમ વાગી રહી છે ખતરાની ઘંટડી?
ભારત જેવા કૃષિ-પ્રધાન દેશ માટે અલ નીનોનું આટલું શક્તિશાળી હોવું કોઈ મુસીબતથી કમ નથી. ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે જ્યારે પણ અલ નીનોનું રૂપ વિકરાળ બન્યું છે, ભારતમાં ચોમાસું કાં તો પૂરી રીતે સૂકું રહ્યું છે અથવા તો અત્યંત અનિશ્ચિત બની ગયું છે.
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે કે ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર દરમિયાન અલ નીનો વધુ ઝેરી બની શકે છે. આની અસર દેશમાં પહેલાથી જ દેખાવા લાગી છે:
સૂકાઈ રહ્યા છે પાક: ઓગસ્ટ મહિનામાં દેશના ઘણા રાજ્યોમાં વરસાદમાં ભારે ઘટાડો નોંધાયો, જેનાથી પાકને મોટું નુકસાન થયું છે.
સપ્ટેમ્બરમાં પણ રાહત નહીં: હવામાન વિભાગનો અંદાજ છે કે સપ્ટેમ્બરમાં પણ વરસાદ સામાન્ય કરતાં ઘણો ઓછો રહેશે.
પાણીનું ભારે સંકટ: ચોમાસું નબળું રહેવાના કારણે દેશના મોટા મોટા ડેમ અને જળાશયોમાં પાણીનું સ્તર નીચે જઈ રહ્યું છે. આનાથી આવનારા દિવસોમાં પીવાના પાણી અને ખેતી માટે સિંચાઈનું ભયંકર સંકટ ઊભું થઈ શકે છે.
ક્યાંક દુષ્કાળ તો ક્યાંક ભીષણ પૂર
જ્યારે અલ નીનોનું આવું ‘ગોડઝિલા’ રૂપ બહાર આવે છે, ત્યારે તે આખી દુનિયાના પવનો અને વરસાદની સિસ્ટમને પૂરી રીતે તહેસ-નહેસ કરી દે છે. આના કારણે દુનિયાભરમાં હવામાનનું સંતુલન બગડી જાય છે.
જંગલોમાં આગ અને દુષ્કાળ: એમેઝોનના જંગલોથી લઈને એશિયા અને આફ્રિકાના ઘણા દેશોમાં લાંબા સમય સુધી ભયંકર દુષ્કાળ પડશે. પાણીની તંગી થશે અને જંગલોમાં ભીષણ આગ લાગવાની ઘટનાઓ ઝડપથી વધશે.
અચાનક પૂર અને તબાહી: બીજી તરફ, કેટલાક દેશોમાં આકાશમાંથી એવી આફત વરસશે કે મુસળધાર વરસાદથી અચાનક પૂર આવી જશે અને આખેઆખા શહેરો ડૂબી જશે.
જાનલેવા હીટવેવ: શિયાળાના દિવસોમાં પણ જમીની વિસ્તારોમાં તાપમાન એટલું વધારે રહેશે કે લોકોને કમોસમી ગરમી અને હીટવેવનો સામનો કરવો પડશે.
ગ્લોબલ વૉર્મિંગે કેવી રીતે બળતામાં ઘી હોમ્યું?
આમ તો અલ નીનો એક કુદરતી હવામાન પરિવર્તન છે પરંતુ મનુષ્યો દ્વારા ફેલાવવામાં આવી રહેલા ગ્લોબલ વૉર્મિંગે તેને વધુ ઝેરી બનાવી દીધું છે. પ્રદૂષણ અને કાર્બન ઉત્સર્જનના કારણે આપણી હવા અને સમુદ્ર પહેલાથી જ ગરમ ચાલી રહ્યા છે.
એવામાં જ્યારે અલ નીનો જેવું કુદરતી સંકટ આવે છે, ત્યારે ગ્લોબલ વૉર્મિંગ તેમાં ‘બળતામાં ઘી’નું કામ કરે છે. આ પહેલાં 2023-24માં આવેલા અલ નીનોએ દુનિયાભરમાં ગરમીના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા હતા અને વર્ષ 2024 ઇતિહાસનું સૌથી ગરમ વર્ષ બન્યું હતું. હવે ડર એ છે કે 2026ના અંત સુધીમાં આવનારો આ નવો અલ નીનો તે રેકોર્ડને પણ ઘણો પાછળ છોડી દેશે.