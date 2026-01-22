MCX Gold Rate: સોના-ચાંદી થયા ધડામ, ભાવમાં આવ્યો તોતિંગ ઘટાડો, કેટલું સસ્તું થયું સોનું? જાણો લેટેસ્ટ રેટ
MCX Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી હડકંપ મચી ગયો હતો અને ભાવમાં તોતિંગ વધારો જોવા મળ્યો હતો. પરંતુ આજે વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી ભયંકર પછડાયા છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ.
આજે 22 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ભાવમાં જે તેજી જોવા મળી હતી તેના પર આજે બ્રેક લાગી છે. સૌથી વધુ કડાકો ચાંદીમાં જોવા મળ્યો છે. ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર આજે સોનું અને ચાંદી ભયંકર તૂટ્યા. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદન બાદ આજે ઘરેલુ વાયદા બજારમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે. બુધવારે ટ્રમ્પ ગ્રીનલેન્ડ અંગે યુરોપીયન દેશો પર ટેક્સ લગાવવાની પોતાની ધમકીથી પાછળ હટી ગયા. તેમણે કહ્યું કે તેમણે નાટો મહાસચિવ માર્ક રટ્ટે સાથે બેઠક કરીને તેના ભવિષ્ય અંગે એક ભાવિ સમજૂતિનું માળખું તૈયાર કર્યું છે. આ ઉપરાંત સોનાના ભાવમાં ઘટાડા પાછળ પ્રોફિટ બુકિંગ, જીયોપોલિટિકલ તણાવમાં ઘટાડાના સંકેત અને ડોલરની મજબૂતી કારણભૂત બન્યા છે.
હાલ શું છે વાયદા બજારમાં સ્થિતિ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર સવારે 10.45 કલાકે 5 ફેબ્રુઆરીની ડિલિવરીવાળા સોનામાં 1.86 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો અને ભાવ 150020 પર પહોંચ્યો. આ પહેલા 5 ફેબ્રુઆરીના રોજ એક્સપાયરીવાળું સોનું બુધવારે 1,52,862 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું હતું. જે આજે ગુરુવારે સવારે ઘટીને 1,48,777 પર આવી ગયું હતું. એટલે કે સોનામાં 4,085 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધીનો ઘટાડો નોંધાય હતો. જ્યારે 5 માર્ચની ડિલિવરીવાળી ચાંદીમાં સવારે 10.45 કલાકે 2.98 ટકાનો કડાકો નોંધાયો હતો અને ભાવ 309011 પર પહોંચી ગયો. આ અગાઉ આજે વાયદા બજાર (MCX) પર 5 માર્ચની એક્સપાયરીવાળી ચાંદી આજે અચાનક તૂટીને 3,05,753 પર આવી ગઈ હતી. જે બુધવારે 3,25,602 પર ક્લોઝ થઈ હતી. આ રીતે જોઈએ તો એક ઝટકે એક કિલો ચાંદીમાં 19,849 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો હતો.
જીયોપોલીટિકલ માહોલથી અસર
વૈશ્વિક બજારોમાં પણ સોનાના ભાવ ગગડ્યા. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગ્રીનલેન્ડ અંગે પોતાનું વલણ નરમ કર્યું અને ત્યારબાદ અમેરિકામાં ફેબ્રુઆરી માટેના સોનાના ફ્યૂચર્સ 1 ટકા ગગડ્યા. જ્યારે સિંગાપુરમાં સવારે 8.30 કલાકે સોનું 1 ટકા તૂટીને $4,783.27 પ્રતિ ઔંસ થયું. ચાંદી 2.1 ટકા ગગડીને $91.13 થઈ ગઈ. પ્લેટિનમ અને પેલેડિયમમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો.
શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ પૃથ્વીફિનમાર્ટ કોમોડિટી રિસર્ચના મનોજકુમાર જૈને જણાવ્યું કે ટ્રમ્પના નિવેદનો બાદ વૈશ્વિક નાણાકીય બજારોમાં જોખમ વિમુખતા વચ્ચે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં કઈક પ્રોફિટબુકિંગ જોવા મળી રહી છે. જો કે જૈને એમ પણ કહ્યું કે અમેરિકી ટ્રેડ ટેરિફ અને 'અમેરિકાને વેચવાની' પશ્ચિમી નીતિઓને કારણે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ કિમતી ધાતુઓમાં સુરક્ષિત રોકાણ ખરીદીને ચાલુ રાખવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે.
જૈને એમ પણ કહ્યું કે અમે આશા રાખીએ છીએ કે અમેરિકી બેરોજગારીના દાવાના આંકડા અને જીયોપોલીટિકલ તણાવથી પહેલા, ડોલર ઈન્ડેક્સમાં ઉતાર ચડાવ વચ્ચે આ અઠવાડિયે સોના અને ચાંદીના ભાવ અસ્થિર યથાવત રહેશે.
રિટેલ બજારમાં ભાવ
IBJA માં પણ ગઈ કાલે બજાર કડાકા સાથે બંધ થયેલું જોવા મળ્યું હતું. 999 પ્યોરિટીનું 10 ગ્રામ સોનું કાલે સાંજે 977 રૂપિયા તૂટીને 154227 પર બંધ થયું હતું. જ્યારે સવારે 155204 રૂપિયા પર ખુલ્યું હતું. ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદી પણ કાલે 978 રૂપિયા તૂટીને 319097 પર ક્લોઝ થઈ હતી જે સવારે 320075 પર ખુલી હતી.
ખાસ નોંધ
IBJAના ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. તેના ભાવ દેશભરમાં માન્ય છે અને દિવસમાં બે વાર સવારે અને સાંજે જાહેર કરવામાં આવે છે. જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે રેટ જાહેર કરાતા નથી.
