Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

Gold Rate Today: સોના-ચાંદીના ભાવમાં કમરતોડ વધારો, હવે ભાવ ઘટશે કે નહીં? જાણો આજનો લગડી-દાગીનાનો ભાવ

Gold-Silver Price Today: સોનાના ભાવ સતત ચોથા મહિને વધારો નોંધવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યા હોય તેવું લાગે છે. આ વર્ષે લગભગ દર મહિને સોનામાં વધારો જોવા મળ્યો છે. સોનાના ભાવ આજે કેટલે પહોંચ્યા? આગળ શું પરિસ્થિતિ રહી શકે તે પણ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 28, 2025, 01:25 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: સોના-ચાંદીના ભાવમાં કમરતોડ વધારો, હવે ભાવ ઘટશે કે નહીં? જાણો આજનો લગડી-દાગીનાનો ભાવ

હાલ લગ્નગાળો ચાલુ છે. આ સાથે જ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં પણ જબરદસ્ત તેજી જોવા મળી રહી છે. એક સાથે અનેક ફેક્ટર સોનાના ભાવને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. સોનાની માંગમાં તેજીની સાથે સાથે ગ્લોબલ સંકેતોથી પણ રોકાણકારો સોનાની ખરીદી કરી રહ્યા છે. જેનાથી કિંમતમાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. સોના માટે આ સતત ચોથો તેજીનો મહિનો સાબિત થઈ રહ્યો છે. એવું અનુમાન છે કે છેલ્લા લગભગ 45 વર્ષમાં સોા માટે આ સૌથી શાનદાર સાબિત થઈ શકે છે. વિદેશી સંકેતોમાં ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા દરોમાં કાપની સંભાવના, અમેરિકી અર્થવ્યવસ્થા અંગે અનિશ્ચિતતાઓ જેવા અનેક સંકેત ભાવને મદદ કરી રહ્યા છે. જો તમે આગળ સોનામાં નરમાઈની આશા રાખી બેઠા હોવ તો તમને કદાચ નિરાશા મળી શકે. અનેક રિપોર્ટ્સ મુજબ સોનામાં ઉતાર ચડાવ તો જોવા મળશે પરંતુ તેની દિશા ઉપર તરફ રહેશે. 

આજના સોના અને ચાંદીના ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો આજે 999 પ્યોરિટીવાળા જીએસટી વગરના 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનામાં 809 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 126666 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે 125857 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે 22 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 741 રૂપિયા વધીને 116026 પર પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 115285 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

ચાંદીના ભાવ જોઈએ તો આજે પણ જીએસટી વગરની ચાંદીમાં તોતિંગ વધારો નોંધાયો છે. પ્રતિ કિલો 2503 રૂપિયા ઉછળીને આજે ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 164286 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે 161783 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433

For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459

Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug

Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/WirnG6XRPM

— IBJA (@IBJA1919) November 28, 2025

વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)ની અધિકૃત વેબસાઈટના રેટ્સ જોઈએ તો 5 ડિસેમ્બરની ડિલિવરીવાળા સોનાનો ભાવ આજે 0.39 ટકા ઉછળીને 125999 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જ્યારે ચાંદી 0.94 ટકા ચડીને 163999 રૂપિયા પર છે. 

ઘરેલુ બજારમાં લગ્નગાળાના કારણે વધેલી માંગ, અમેરિકી ફેડની સંભવિત રેટ કટની આશા અને ડોલરમાં નબળાઈ- આ છેલ્લા કેટલાક દિવસથી સોનાના ભાવમાં જોવા મળી રહેલા વધારાના પ્રમુખ કારણોમાં છે. જો કે રશિયા-યુક્રેન સંલગ્ન સમાચારો અને નફાવસુલીના પગલે સોનામાં ઉતાર ચડાવ પણ જોવા મળે છે. 

આગળ શું છે સંકેત?
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ ગ્લોબલ સંકેતો પર નજર ફેરવીએ તો સોનાના ભાવમાં કોઈ મોટા ઘટાડાની સંભાવના હાલ તો જોવા મળતી નથી. સોનાના ભાવમાં આગળ પણ વધારો રહે તેવું અનુમાન છે. Deutsche Bankએ વર્ષ 2026 માટે સોનાનો લક્ષય વધારીને  4,450 ડોલર પ્રતિ ઔંસ કર્યો છે. પહેલા અનુમાન 4,000 ડોલર હતું. બેંકે અનુમાન લગાવ્યું છે કે આગામી વર્ષ સોનાના ભાવ 3,950 થી 4,950 ડોલર પ્રતિ ઔંસના દાયરામાં રહી શકે છે. તેનાથી આગળના વર્ષે એટલે કે 2027માં  ભાવમાં હજુ વધારો સંભવ છે. વર્ષ 2027 માટે બેંકે ગોલ્ડ પ્રાઈસનું અનુમાન 5,150 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર જાળવી રાખ્યું છે. બેંકનું એ પણ કહેવું છે કે ETF ઈનફ્લો આગામી વર્ષે સોનાના ભાવ માટે મજબૂત સપોર્ટ તરીકે કામ કરશે અને 3,900 ના સ્તરે સોનાનો સપોર્ટ બની રહી શકે છે. 

Disclaimer
અહીં રજૂ કરાયેલા વિચાર મીડિયા રિપોર્ટ તથા એક્સપર્ટ/ બ્રોકરેજ ફર્મના અંગત વિચારો છે. Z 24 કલાક તેના માટે જવાબદાર નથી. કોઈ પણ રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય સલાહકાર કે સર્ટિફાઈડ એક્સપર્ટનો મત જરૂર લો. 

ખાસ નોંધ
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)      

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldsilver

Trending news