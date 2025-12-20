Prev
Gold Rate Today: આકાશે આંબ્યા બાદ ધડામ થયા સોના-ચાંદી, ભાવમાં ભારે ઘટાડો, જલદીથી ચેક કરો લેટેસ્ટ રેટ

શુક્રવારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 24 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં લગભગ 700 રૂપિયા જેટલો કડાકો જોવા મળ્યો જ્યારે ચાંદી પણ તૂટી છે. લેટેસ્ટ ભાવ  ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 20, 2025, 08:41 AM IST

જો તમે સોનું કે ચાંદી ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. શુક્રવારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ઈન્ડિયા બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) મુજબ 24 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 695 રૂપિયા ઘટી ગયા અને ભાવ 1,31,779 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થઈ ગયો. જે પહેલા 1,32,474 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. 22 કેરેટ સોનાના ભાવ ઘટીને 1,20,710 રૂપિયા પ્રતિ 10  ગ્રામ થઈ ગયો છે. જે પહેલા 1,21,346 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. 

18 કેરેટ સોનાનો ભાવ
18 કેરેટ સોનાના ભાવ ઘટીને 98,834 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયા છે. જે પહેલા 99,356 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. સોનાના ભાવની સાથે સાથે ચાંદીના ભાવમાં પણ કડાકો જોવા મળ્યો છે. 

ચાંદી જોરદાર તૂટી
ચાંદીના ભાવ 1,053 રૂપિયા ઘટીને 2,00,067 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થયા છે. જે અગાઉ 2,01,120 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ હતી.

વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર એટલે કે મલ્ટી કોમોડિટી  એક્સચેન્જ (MCX) પર સોના અને ચાંદી પર મિક્સ કારોબાર જોવા મળ્યો છે. સોનાના 5 ફેબ્રુઆરી 2026ના કોન્ટ્રાક્ટ ભાવ 0.50 ટકા ઘટીને 1,33,851 રૂપિયા થયા છે. જ્યારે ચાંદીના 5 માર્ચ 2026ના કોન્ટ્રાક્ટ ભાવ 0.47 ટકા વધીને 2,04,530 રૂપિયા જોવા મળ્યો. 

વૈશ્વિક બજારમાં મિક્સ કારોબાર
વૈશ્વિક બજારમાં સોના અને ચાંદીમાં મિક્સ વલણ જોવા મળ્યા છે. છેલ્લી માહિતી મુજબ કોમેક્સ પર સોનાનો બાવ 0.05 ટકા ઘટીને 4,360 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર અને ચાંદીનો ભાવ 1.17 ટકા વધીને 66 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થઈ ગયો છે. 

એલકેપી સિક્યુરિટીઝના જતિન ત્રિવેદીએ કહ્યું કે સત્ર દરમિયાન સત્ર દરમિયાન સોનાએ એક મર્યાદિત દાયરામાં કારોબાર કર્યો. તેનું કારણ ડોલરની સરખામણીમાં રૂપિયામાં મજબૂતી હતી. બજારનું ફોક્સ આવનારા સમયમાં અમેરિકામાં ઘરોના વેચાણના આંકડા અને અન્ય આર્થિક આંકડા પર હશે. આવનારા સમયમાં સોનું 1,31,500 થી લઈને 1,34,000 રૂપિયાની રેન્જમાં રહી શકે છે. 

ધાતુ અને શુદ્ધતા નવી કિંમત (રૂપિયામાં) જૂની કિંમત (રૂપિયામાં) ઘટાડો
       
24 કેરેટ સોનું (10 ગ્રામ) ₹1,31,779 ₹1,32,474 ₹695
22 કેરેટ સોનું (10 ગ્રામ) ₹1,20,710 ₹1,21,346 ₹636
18 કેરેટ સોનું (10 ગ્રામ) ₹98,834 ₹99,356 ₹522
ચાંદી (એક કિલોગ્રામ) ₹2,00,067 ₹2,01,120 ₹1,053
       

વાયદા બજારમાં તૂટ્યો સોનું
શુક્રવારે શરૂઆતી કારોબારી સત્રમાં MCX પર ફેબ્રુઆીરી  ડિલિવરીવાળું સોનું 0.56 ટકા તૂટીને 1,33,772 રૂપિયા પ્રતિ 10  ગ્રામ પર આવી ગયું. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં પણ નબળાઈ જોવા મળી અને માર્ચ ડિલિવરીવાળી ચાંદી 0.26 ટકા તૂટીને 2,03,034 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર ટ્રેડ થતી જોવા મળી. જો કે બાદમાં તેના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો. કિંમતી ધાતુઓની કિંમતોમાં આ ઘટાડો ત્યારે આવ્યો જ્યારે બેંક ઓફ જાપાને પોતાના પ્રમુખ વ્યાજ દર વધારીને 0.75 ટકા કરી દીધા. જે સપ્ટેમ્બર 1995 બાદ સૌથી વધુ છે. 

ખાસ નોંધ: 
અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના ભાવમાં જીએસટી અને મજૂરી સામેલ નથી. ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર કરાય છે. બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ ઓપનિંગ રેટ અને સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ ક્લોઝિંગ રેટ્સ. જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે ભાવ જાહેર કરાતા નથી. 

