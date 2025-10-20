મોંઘુ છે સોનું તો હીરાના ઘરેણાં કરો ટ્રાય, 25000થી શરૂ થાય છે રેન્જ, જાણો વેરાયટીથી લઈ બનાવવાના ચાર્જ સુધી
Diamond Gold Price: રાજધાનીમાં સોનાનો ભાવ પ્રતિ તોલા 130,000 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો છે. જો કે, સોનાના દાગીનાની સરખામણીમાં હીરાના દાગીના ખરાબ વિકલ્પ નથી.
Diamond Gold Price: સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹130,000 ને વટાવી ગયો છે, જેના કારણે દરેક માટે સોનાના દાગીના ખરીદવા મુશ્કેલ બની ગયા છે. આવી સ્થિતિમાં, ગ્રાહકો માટે હીરાના દાગીના એક સારો વિકલ્પ બની શકે છે. તેની શ્રેણી પણ સોનાના દાગીના કરતાં ઘણી ઓછી કિંમતે શરૂ થાય છે. હીરાની વીંટી, બ્રેસલેટ અથવા સિંગલ-લાઇનર નેકપીસની માંગ વધી છે, જેમાં હીરાનું પ્રમાણ વધુ હોય, સોનું ઓછું હોય અને અનોખો દેખાવ હોય.
હીરાના દાગીનાની વિવિધતા
નિષ્ણાતોના મતે, હીરાની વીંટી 25,000 રૂપિયાથી 30,000 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. તમારા બજેટના આધારે, તમે ₹50,000 જેટલા ઓછા દાગીના પણ પસંદ કરી શકો છો. ડિઝાઇન, કટ અને સ્પષ્ટતાના આધારે કિંમત પણ વધે છે. જ્વેલરી એક્સપર્ટ કહે છે કે સોનાના આસમાને પહોંચેલા ભાવને કારણે નવી પેઢીમાં હીરાથી ભરેલા દાગીનાની ઇચ્છા વધી રહી છે.
હીરાની ગુણવત્તાનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરવું
ગુપ્તા કહે છે કે હીરાની ગુણવત્તાનું મૂલ્યાંકન ચાર માપદંડોના આધારે કરવામાં આવે છે, જેને 4 Cs કહેવાય છે: રંગ, સ્પષ્ટતા, કટ અને કેરેટ. જોકે, કેરેટ સોનાની શુદ્ધતાથી અલગ છે, તે હીરાના વજનનું એકમ છે.
હીરાને તેમના કટ અથવા ડિઝાઇનના આધારે ઉત્તમ, સારા, વાજબી, સારા અથવા નબળા તરીકે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. સ્પષ્ટતા એ હીરાના દાગીનાની લાક્ષણિકતાઓનો ઉલ્લેખ કરે છે, તેની શુદ્ધતા, અને તેમાં સોનું, પત્થરો અથવા અન્ય સામગ્રી છે કે કેમ. ત્રીજું પરિબળ રંગ છે. હીરાના રંગો Dથી શરૂ થાય છે અને E, F, G, Hથી Z સુધીના હોઈ શકે છે. હીરાનું કેરેટ તેનું વજન માપે છે. એક કેરેટ 0.2 ગ્રામ અથવા 200 મિલિગ્રામ બરાબર છે. કેરેટને 100 પોઈન્ટમાં પણ વિભાજિત કરવામાં આવે છે, તેથી 0.50 કેરેટ 50-પોઈન્ટ હીરાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
હીરાની શુદ્ધતા કેવી રીતે નક્કી કરવી
એક્સપર્ટના મતે, હીરા હોલમાર્ક કરેલા નથી. જો કે, દુકાનદાર દ્વારા આપવામાં આવેલી ખાતરી ઉપરાંત, તમે કોઈપણ પ્રમાણિત પરીક્ષણ પ્રયોગશાળાની મુલાકાત પણ લઈ શકો છો જેથી ખાતરી કરી શકાય કે ઘરેણાં કાચા હીરામાંથી બનાવવામાં આવ્યા છે કે પ્રયોગશાળામાં બનાવવામાં આવેલા હીરામાંથી. પ્રયોગશાળાઓ હીરાના દાગીનાને પ્રમાણિત કરે છે. આવી પ્રયોગશાળાઓમાં ગ્રેડર્સ તમને કહેશે કે હીરા તેના રંગ, કટ અને ડિઝાઇનના આધારે કેટલો શુદ્ધ છે.
શું હીરા લાંબા ગાળાનું રોકાણ છે?
ગુપ્તા કહે છે કે હીરા સોના જેવું રોકાણ નથી, સોનું ચલણનો વિકલ્પ છે અને વિશ્વને શક્તિ આપે છે. તેથી, તે રોકાણનું માપ છે. જો કે, હીરા સમૃદ્ધિનું પ્રતીક છે. તે તમારી સુંદરતામાં વધારો કરે છે.
નવી પેઢીનો વિચાર
શું નવી પેઢી લગ્ન માટે સોનું કે હીરા ખરીદે છે? નિષ્ણાતો કહે છે કે Gen-Z તેમના દાગીનામાં વિશિષ્ટતા અને સુંદરતા શોધે છે. અનન્ય હીરાના દાગીનાનો ક્રેઝ પેઢી દર પેઢી વધી રહ્યો છે, ફક્ત સોનાને બદલે.
શું હીરાના દાગીના ખરાબ થાય છે?
હીરાના દાગીનાની ટકાઉપણું (તે કેટલો સમય ચાલશે?) અંગે, આપણે બધાએ સાંભળ્યું છે કે હીરા કાયમ માટે છે. આજે પણ, ગ્રાહકો 50-60 વર્ષ જૂના દાગીના લાવે છે, અને તે બિલકુલ એવા જ દેખાય છે જેમ તે હતા, સિવાય કે તેને નુકસાન થયું હોય. જો તે સારી રીતે જાળવવામાં આવે, તો કોઈ ફરક પડતો નથી. તેને સાફ કરવાની કે ફરીથી આકાર આપવાની જરૂર નથી.
હીરાના દાગીના બનાવવાના ચાર્જ
સોનાની સરખામણીમાં હીરાના દાગીના માટે ઊંચા મેકિંગ ચાર્જ અંગે, એક્સપર્ટે કહ્યું કે મેકિંગ ચાર્જ ધાતુની કિંમત પર આધાર રાખે છે. આજે સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ લગભગ 130,000 રૂપિયા છે. તેથી, જ્યારે કારીગર તેમાંથી દાગીના બનાવે છે, ત્યારે કોઈપણ બગાડ કિંમતમાં શામેલ કરવામાં આવશે. વધારાનો ચાર્જ કાપવામાં આવશે. પોલિશિંગ વગેરેનો ખર્ચ પણ આમાં ઉમેરવામાં આવે છે. આ પ્રતિ ગ્રામ સોના 750 રૂપિયાથી 1000-1200 રૂપિયા સુધીનો હોઈ શકે છે. ખૂબ જ અનોખી ગુણવત્તાવાળા દાગીનાનો મેકિંગ ખર્ચ વધુ હોય છે.
