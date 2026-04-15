ચાર વર્ષમાં ચાર ગણી વધી ગઈ ગોલ્ડ લોન, સોનાને સૌથી વધારે ગીરવે મુકી રહ્યા છે આ ત્રણ રાજ્યના લોકો સૌથી, જાણો ગુજરાતનો નંબર
State Vice Gold Loan: સોનાને ગીરવે મૂકીને તરીકે લોન લેવાનું વલણ ઝડપથી વધી રહ્યું છે. હાઉસિંગ લોન પછી, લોકોએ રિટેલ ક્રેડિટમાં બીજા ક્રમે સૌથી વધુ ગોલ્ડ લોન લીધી છે. દક્ષિણના રાજ્યો આ બજારમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે. બજાર હિસ્સાની દ્રષ્ટિએ, ટોચના ત્રણ દક્ષિણ રાજ્યોમાંથી છે, જેમાં ઉત્તર પ્રદેશ પણ ટોચના 10 રાજ્યોમાં સામેલ છે.
Trending Photos
State Vice Gold Loan: દેશમાં ગોલ્ડ લોન ઉધાર ઝડપથી વધી રહી છે. માર્ચ 2022થી ગોલ્ડ લોન ચાર ગણી વધી ગઈ છે, જે રિટેલ ક્રેડિટ પોર્ટફોલિયોમાં 16.8 લાખ કરોડ રૂપિયાના બીજા ક્રમે પહોંચી ગઈ છે, જે ફક્ત હાઉસિંગ લોનને વટાવી ગઈ છે. જ્યારે દક્ષિણના ત્રણ રાજ્યો તમિલનાડુ, કર્ણાટક અને આંધ્રપ્રદેશ ગોલ્ડ લોન ઉધારમાં 50% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે, ત્યારે ઉત્તર પ્રદેશ, આસામ, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાત પણ ઝડપી વૃદ્ધિ જોઈ રહ્યા છે.
TransUnion Cibilની Gold Loan Landscape રિપોર્ટ મુજબ, દેશમાં સોનાને ગીરવે મૂકીને તરીકે લોન લેવાનું વલણ વધી રહ્યું છે. જો કે, ત્રણ રાજ્યો, તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ અને કર્ણાટક દેશમાં ગોલ્ડ લોન ઉધારમાં 51.1% હિસ્સો ધરાવે છે. તમિલનાડુ 25.8% બજાર હિસ્સા અને 23% વૃદ્ધિ સાથે યાદીમાં ટોચ પર છે. આંધ્રપ્રદેશ 13.6% બજાર હિસ્સા અને 34% વૃદ્ધિ સાથે બીજા ક્રમે છે. કર્ણાટક 11.7% બજાર હિસ્સા અને 41% વૃદ્ધિ સાથે ત્રીજા ક્રમે છે.
ટોચના 10માં કોણ છે?
દક્ષિણના અન્ય રાજ્યો પણ યાદીમાં ટોચ પર છે. ઉદાહરણ તરીકે, કેરળ 9% બજાર હિસ્સા અને 16% વૃદ્ધિ સાથે ચોથા ક્રમે છે. તેલંગાણા 88% બજાર હિસ્સા અને 55% વૃદ્ધિ સાથે પાંચમા ક્રમે છે. કુલ ગોલ્ડ લોનમાં મહારાષ્ટ્રનો હિસ્સો 5.8% છે, જ્યારે તેનો વિકાસ 40% છે. પશ્ચિમ બંગાળનો હિસ્સો 3.6% છે અને વૃદ્ધિ 46% છે. ગુજરાતનો હિસ્સો 3.3% છે અને વૃદ્ધિ 51% છે. તેવી જ રીતે, ઓડિશાનો હિસ્સો 3% છે અને વૃદ્ધિ 21% છે.
વસ્તીની દ્રષ્ટિએ દેશનું સૌથી મોટું રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશ, 2.7% ના હિસ્સા સાથે ટોચના 10 રાજ્યોમાં સામેલ છે. રાજ્યમાં ગોલ્ડ લોન વૃદ્ધિ 75% છે. અહેવાલ મુજબ, આસામ, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ અને ગુજરાતમાં ગોલ્ડ લોનનો ટ્રેન્ડ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. નીચા આધારને કારણે, આ રાજ્યોમાં વધુ વૃદ્ધિ જોવા મળી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે