Gold Rate Today: કમૂરતામાં સોનાના ભાવ આજે ઘટી ગયા, ચાંદી પણ તૂટી, જાણો કેરેટ પ્રમાણે આજનો રેટ
Gold-Silver Rate Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. આ વર્ષે ભાવ આકાશે આંબ્યા છે. જો કે આજે સોના અને ચાંદીમાં સામાન્ય ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. લેટેસ્ટ રેટ ચેક કરો.
લગ્નગાળો ચાલુ છે જો કે હાલ કમૂરતા હોવાથી ઉત્તરાયણ સુધી લગ્નગાળા પર બ્રેક લાગ્યો છે. પરંતુ સોના અને ચાંદીના ભાવ જોતા લોકોના હાજા ગગડી ગયા છે. આ બધા વચ્ચે આજે જો કે કિમતી ધાતુઓના ભાવમાં રાહત મળી છે. કારણ કે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જાણો કેટલો ભાવ ઘટ્યો અને આજનો લેટેસ્ટ રેટ.
સોના અને ચાંદીના આજના ભાવ
IBJAના લેટેસ્ટ રેટ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાનો ભાવ આજે 80 રૂપિયા ઘટીને 132394 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 132474 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 73 રૂપિયા ઘટીને 121273 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 121346 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો.
ચાંદીના ભાવ જોઈએ તો શુદ્ધ ચાંદીના ભાવમાં 784 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને જીએસટી વગરની ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 200336 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 201120 પર ક્લોઝ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર છેલ્લી માહિતી મુજબ (12.45 PM) 5 ફેબ્રુઆરીના વાયદા સોનામાં 0.22 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો અને ભાવ 134230 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. જ્યારે 5 માર્ચના વાયદાની ચાંદીમાં 0.95 ટકાનો વધારો નોંધાયો અને ભાવ 205494 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોચ્યો.
ખાસ નોંધ:
ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA)ના ભાવ સમગ્ર દેશમાં માન્ય છે. તેના દ્વારા દિવસમાં બે વાર સવારે 12 વાગ્યાની આસપાસ ઓપનિંગ રેટ અને સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ ક્લોઝિંગ રેટ બહાર પાડવામાં આવે છે. જાહેર રજાઓના દિવસે અને શનિવાર-રવિવારે ભાવ જાહેર કરાતા નથી. આ ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ નથી. જેની ખાસ નોંધ લેવી.
