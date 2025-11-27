Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

Gold Rate Today: ભારે ઉથલપાથલ વચ્ચે આજે સોનાના ભાવ ઘટ્યા, ચાંદીમાં જોરદાર ઉછાળો, જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Price Today: લગ્નગાળા ટાણે સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઉતાર ચડાવના કારણે લોકોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. સોનું અને ચાંદી આકાશે આંબી રહ્યા છે. જો કે આજે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. જાણો લેટેસ્ટ રેટ.

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 27, 2025, 01:04 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: ભારે ઉથલપાથલ વચ્ચે આજે સોનાના ભાવ ઘટ્યા, ચાંદીમાં જોરદાર ઉછાળો, જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જબરદસ્ત ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. એક ઝાટકે ભાવ ચડે છે અને ઉતરી જાય છે. લેનારા પણ પણ વિચાર કરતા થઈ ગયા છે કે આખરે કરવું તો શું કરવું. આજે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. જો તમે લેવાનું વિચારી રહ્યા હોવ તો ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો. 

આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો આજે શુદ્ધ સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. પ્રતિ 10 ગ્રામ  ભાવમાં આજે 224 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. આજે ભાવ 125857 પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 126081 પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે દાગીનાનો ભાવ એટલે કે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ જોઈએ તો આજે તેમાં 205 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે અને ભાવ 115285 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. જે કાલે 115490 પર ક્લોઝ થયો હતો.

Add Zee News as a Preferred Source

ચાંદીના ભાવ જોઈએ તો જીએસટી વગરની ચાંદીમાં આજે પ્રતિ કિલોગ્રામ 2758 રૂપિયાનો ઉછાળો નોંધાયો છે અને ભાવ 161783 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 159025 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ક્લોઝ થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433

For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459

Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug

Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/0yq72KyXYn

— IBJA (@IBJA1919) November 27, 2025

વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)ના ભાવ જોઈએ તો આજે 5 ડિસેમ્બરની ડિલિવરીવાળા સોનાના ભાવમાં 0.18 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 125699 પર હાલ પહોંચ્યો છે. જ્યારે ચાંદીમાં 1.11 ટકાનો ઉછાળો નોંધાયો છે અને ભાવ 163064 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો છે. 

Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)      

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldSilver 

Trending news