Gold Rate Today: ધડાધડ ઘટ્યા સોનાના ભાવ, ઘટીને કેટલે પહોંચ્યું સોનું? ખાસ જાણો આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ
Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. શુક્રવારે માર્કેટ ખુલ્યા બાદ ઘરેલુ વાયદા બજારમાં અને તે પહેલા વૈશ્વિક બજારોમાં પણ સોના અને ચાંદીમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. રિટેલ બજારમાં પણ સોનું ચાંદી ગગડ્યા છે.
અઠવાડિયાના છેલ્લા કારોબારી દિવસે સોનું અને ચાંદી ભારે ઉથલપાથલમાં જોવા મળી રહ્યા છે. વાયદા બજારમાં જો કે લેટેસ્ટ માહિતી મુજબ (12.15PM) બંને કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. રિટેલ બજારમાં સોનું ઘટેલું અને ચાંદીમાં ચમક જોવા મળી છે. સોનામાં કડાકાનું મુખ્ય કારણ અમેરિકી ડોલરનું મજબૂત થવું અને અમેરિકામાં અપેક્ષા કરતા નબળા જોબલેસ ક્લેમ (બેરોજગારીના દાવા)ના આંકડા રહ્યા. આ ઉપરાંત ઈરાન પર અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નરમ વલણે પણ આ કિંમતી ધાતુઓની કિંમત ઘટાડી. કારણ કે સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે તેની જરૂરિયાત ઘટી. જો તમે પણ લેવાનું વિચારતા હોવ તો લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAના આજના ખુલતા ભાવ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું આજે 298 રૂપિયા તૂટીને 141717 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 142015 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં આજે 5208 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ 282720 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 277512 પર બંધ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
વાયદા બજારમાં લેટેસ્ટ ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)ની વાત કરીએ તો 5 ફેબ્રુઆરીની ડિલિવરીવાળું સોનું હાલ 0.03 ટકા ઘટીને 143072 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળ્યું છે. (12.15 PM) જ્યારે 5 માર્ચની ડિલિવરીવાળી ચાંદીનો ભાવ 0.59 ટકા ઘટીને 289866 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે.
કડાકાના મુખ્ય કારણો
ડોલર ઈન્ડેક્સમાં ઉછાળો
ડોલર ઈન્ડેક્સ ઉછળીને 99.49ના સ્તરે પહોંચી ગયો જે ડિસેમ્બરની શરૂઆત બાદ તેનો સૌથી મજબૂત સ્તર છે.
જીયોપોલીટિક્સમાં રાહત
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ઈરાન પર કડક ટેરિફ તરત ન લગાવતા અને વાતચીતનો રસ્તો ખુલ્લો રાખવાના નિવેદન બાદ બજારમાં તણાવ ઘટ્યો છે.
પ્રોફિટબુકિંગ
ચાંદીએ હાલમાં જ $93.57 ના પોતાના અત્યાર સુધીના સૌથી ઉચ્ચતમ સ્તરને સ્પર્શ કર્યો હતો. ત્યારબાદ રોકાણકારોએ પ્રોફિટબુકિંગ કર્યું.
વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે રોકાણકારોની નજર હવે અમેરિકી સુપ્રીમ કોર્ટના ટેરિફ સંબંધિત નિર્ણય અને અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વના સંકેતો પર છે. જો મોંઘવારીના આંકડા ઓછા રહ્યા તો આ વર્ષના અંત સુધીમાં ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દરોમાં કાપ કરી શકે છે. જેનાથી ભાવને ફરીથી સહારો મળી શકે છે.
ખાસ નોંધ
IBJAના રેટ્સ દેશભરમાં માન્ય છે. દિવસમાં બે વાર બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ ખુલતા ભાવ અને સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ બંધ ભાવ જાહેર કરાય છે. જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે રેટ જાહેર કરાતા નથી. આ ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ નથી.
