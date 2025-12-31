Gold Rate Today: જલદી કરજો, સોનાના ભાવમાં જબરદસ્ત ઘટાડો, 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ તૂટીને આટલો થયો, જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Price Today: 2025ના વર્ષના છેલ્લા દિવસે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજાર અને શરાફા બજાર બંનેમાં કિંમતી ધાતુઓ ગગડી છે. જો તમે પણ લેવાનું વિચારતા હોવ તો ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો.
વાયદા બજાર બાદ હવે શરાફા બજારોમાં પણ સોના અને ચાંદીના ભાવ કડડભૂસ થયા છે. આજે ચાંદીનો ભાવ 2896 રૂપિયા તૂટીને 229433 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર આવી ગયા જ્યારે વાયદા બજારમાં આજે ચાંદી 15000 રૂપિયાથી વધુ તૂટી છે. બુલિયન માર્કેટમાં સોનાના ભાવમાં 1500 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ ઘટાડો નોંધાયો છે. જીએસટી સહિત ચાંદી હવે 236315 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર આવી ગઈ છે. જ્યારે 24 કેરેટ ગોલ્ડનો ભાવ હવે જીએસટી સહીત 137091 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ (જીએસટી વગર)
IBJAના રેટ જોઈએ તો આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાના ભાવમાં 1500 રૂપિયાનો મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 133099 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 134599 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં આજે 2896 રૂપિયા ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 229433 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર જોવા મળ્યો જે લાસ્ટ સેશનમાં 232329 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર ક્લોઝ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજારમાં આજે 5 ફેબ્રુઆરીના વાયદાનું 10 ગ્રામ સોનું 0.76 ટકાના ઘટાડા સાથે 135624 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું જ્યારે ચાંદી 5.98 ટકાના ઘટાડા સાથે 236013ની સપાટીએ પહોંચ્યું.
ખાસ નોંધ:
અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના ભાવમાં જીએસટી અને મજૂરી સામેલ નથી. ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર કરાય છે. બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ ઓપનિંગ રેટ અને સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ ક્લોઝિંગ રેટ્સ. જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે ભાવ જાહેર કરાતા નથી.
