Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

Gold Rate Today: બાપરે! ચાંદી ₹2,50,000 પાર પહોંચી, સોનું પણ મોંઘુદાટ બન્યું, જાણો સોના-ચાંદીનો આજનો ભાવ

Gold-Silver Price Today: સોનું અને ચાંદી જબરી હરણફાળ ભરી રહ્યા છે. ભાવ દિવસેને દિવસે રેકોર્ડ સર્જી રહ્યા છે. આજે ચાંદીનો ભાવ અઢી લાખ પાર પહોંચી ગયો. જાણો સોના અને ચાંદીના લેટેસ્ટ રેટ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 06, 2026, 01:29 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: બાપરે! ચાંદી ₹2,50,000 પાર પહોંચી, સોનું પણ મોંઘુદાટ બન્યું, જાણો સોના-ચાંદીનો આજનો ભાવ

સોના અને ચાંદીના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. આજે વાયદા બજારમાં બંને કિંમતી ધાતુઓના ભાવ એકવાર ફરીથી ઉછળ્યા. રિટેલ બજારમાં પણ ભાવ ચડ્યા છે. વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ અને અન્ય પરિબળોને કારણે સોનું ચાંદી આકાશે આંબી રહ્યા છે. જો તમે પણ લેવાનું વિચારતા હોવ તો લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો. 

વાયદા બજારમાં ભાવ
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સવારે બપોરે 1.15 કલાકે 5 ફેબ્રુઆરીની ડિલિવરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.32 ટકા ચડીને 138560 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું. જ્યારે 5 માર્ચની ડિલિવરીવાળી એક કિલો ચાંદીનો ભાવ 1.67 ટકાના ઉછાળા સાથે 250271 રૂપિયા પર પહોંચ્યો. 

Add Zee News as a Preferred Source

રિટેલ બજારના આજના ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ આજે 741 રૂપિયા ચડીને 136909 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 136168 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં આજે 7725 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ 244788 પર પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 237063 પ્રતિ કિલો પર ક્લોઝ થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433

For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459

Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug

Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/0oQi7xOtIK

— IBJA (@IBJA1919) January 6, 2026

વેનેઝુએલામા ઘટેલા રાજકીય ઘટનાક્રમની અસર
રિલાયન્સ સિક્યુરિટીઝના વરિષ્ઠ અનુસંધાન વિશ્લેષક જિગર ત્રિવેદીએ કહ્યું કે, વેનેઝુએલામાં રાજકીય ઉથલપાથલ વચ્ચે સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે સોનાની વધતી માંગને કારણે સોનાના ભાવ 4450 અમેરિકન ડોલર પર પહોંચી ગયા. 

મહેતા ઈક્વિટીઝ લિમિટેડના કોમડિટીઝના ઉપાધ્યક્ષ રાહુલ કલાંત્રીએ કહ્યું કે, માદક પદાર્થોની ખેપ મુદ્દે કોલંબિયા, ક્યૂબા અને મેક્સિકો પ્રત્યે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ધમકીઓએ રોકાણકારોની ભાવના પર વધુ દબાણ સર્જ્યું છે. સ્વિસ બેંકો દ્વારા માદુરો સંલગ્ન સંપત્તિઓના કબજાના સમાચારોએ પણ કિમતી ધાતુઓના પક્ષમાં બજારની ભાવનાને બદલી છે. આ બધા વચ્ચે રૂપિયાની નબળાઈથી ઘરેલુ સોના ચાંદીના ભાવને સમર્થન મળતું રહ્યું. કલાંત્રીએ કહ્યું કે, બજારના ભાગીદાર ફેડરલ રિઝર્વની  ભાવિ નીતિ દિશાનું આકલન કરવા માટે આ સપ્તાહના અંતમાં બહાર પડનારા મહત્વપૂર્ણ અમેરિકી રોજગાર આંકડાઓની રાહ જુએ છે. 

ખાસ નોંધ: 
અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના ભાવમાં જીએસટી અને મજૂરી સામેલ નથી. ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર કરાય છે. બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ ઓપનિંગ રેટ અને સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ ક્લોઝિંગ રેટ્સ. જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે ભાવ જાહેર કરાતા નથી.  
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldSilver 

Trending news