Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

Gold Rate Today: સોનાના ભાવમાં મોટો ભડકો, ચાંદી પણ ઉછળી, શું થશે હવે? જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો લેટેસ્ટ રેટ 

Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ધડાધડ વધારો નોંધાયો છે. વૈશ્વિક રાજકીય અસ્થિરતા અને ડિમાન્ડ સહિતના પરિબળોએ સોના-ચાંદીને ઉચકવાનું કામ કર્યું છે. જો તમે પણ ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો ફટાફટ રેટ ચેક કરો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 09, 2026, 12:43 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: સોનાના ભાવમાં મોટો ભડકો, ચાંદી પણ ઉછળી, શું થશે હવે? જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો લેટેસ્ટ રેટ 

સોના અને ચાંદીમાં ફરીથી તેજી જોવા મળી રહી છે. વૈશ્વિક બજારમાં તેજીની સાથે સાથે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં પણ તેજી જોવા મળી રહી છે. સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો નોંધાય છે. વૈશ્વિક બજારની વાત કરીએ કોમેક્સ પર આજે સોનાનો ભાવ 4,476.70 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર હતો. આ ઉપરાંત ચાંદીનો ભાવ પણ આજે કોમેક્સ પર 76.260 ડોલર પ્રતિ ઔંસ જોવા મળ્યો. ભારતીય બજારોમાં શું ભાવ ચાલે છે તે પણ ખાસ જાણો. 

વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર આજે 5 ફેબ્ર્રુઆરીની એક્સપાયરીવાળું સોનું 12.20 કલાક આસપાસ 0.56 ટકાના વધારા સાથે 138520 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું. જ્યારે 5 માર્ચની એક્સપાયરીવાળી ચાંદી 1.80 ટકાના વધારા સાથે 247701 રૂપિયા પ્રતિ કિલો જોવા મળી. 

Add Zee News as a Preferred Source

આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
આ સાથે રિટેલ બજારમાં શું ભાવ ચાલે છે તે જોઈએ તો IBJA મુજબ આજે 999 પ્યોરિટીવાળા શુદ્ધ સોનાના ભાવમાં 1422 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો અને ભાવ 137195 રૂપિયાના સ્તરે ખુલ્યો. જે લાસ્ટ સેશનમાં 135773 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં આજે 4168 રૂપિયાનો ઉછાળો નોંધાયો અને  ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 239994 પર પહોંચ્યો. જે લાસ્ટ સેશનમાં 235826 પર બંધ થયો હતો. 

રિટેલ બજારમાં ભાવ

To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433

For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459

Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug

Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/KlsiwNJR3z

— IBJA (@IBJA1919) January 9, 2026

કેમ વધ્યા ભાવ
સારી ડિમાન્ડના સપોર્ટની સાથે સાથે ડોલરની નબળાઈ અને હાલના વૈશ્વિક રાજકીય અસ્થિરતાઓના પગલે પણ સોના અને ચાંદીના ભાવ વધી રહ્યા છે. અમેરિકા અને વેનેઝુએલાનો મામલો હાલ ગરમાયેલો છે એમાં પણ પાછું અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ગ્રીનલેન્ડ પર નજર છે જેના પર નાટો બ્લોકમાંથી પણ આકરી પ્રતિક્રિયા આવેલી છે. ફ્રાન્સ, ઈટાલી, પોલેન્ડ, જર્મની, સ્પેન, યુનાઈટેડ કિંગડમ જેવા યુરોપીયન દેશોના નેતાઓએ ગ્રીનલેન્ડના સાર્વભૌમત્વનું સમર્થન કરવા માટે એકજૂથતા દેખાડી છે. આ ઉપરાંત ઈરાનનો મુદ્દો પણ સળગેલો છે. તથા અમેરિકી ટેરિફ અને ગ્લોબલ ઈકોનોમિક ગ્રોથ પર તેની અસર અંગે પણ ચિંતાઓ વધી છે જેણે સોનાની ડિમાન્ડ વધારી છે.

ખાસ નોંધ: IBJAના ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ છે. તેના રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. રજાઓના દિવસે તથા શનિવાર અને રવિવારે રેટ જાહેર કરાતા નથી. દિવસમાં બેવાર સવારે ખુલતો ભાવ અને સાંજે બંધ ભાવ જાહેર થાય છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldSilver 

Trending news