આ રાજ્યમાં મળી આવ્યો સોનાનો ભંડાર, માલામાલ થયો દેશ, આશ્ચર્યચકિત કરશે ખજાનાની કિંમત
India Gold Reserves: ચાલુ વૈશ્વિક આર્થિક ઉથલપાથલ વચ્ચે, ભારતને સોનાનો મોટો મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. દેશની પહેલી ખાનગી ખાણકામ કામગીરી ડોલરનું પૂર લાવશે.
- ચાલુ વૈશ્વિક આર્થિક ઉથલપાથલ વચ્ચે, ભારતને સોનાનો મોટો મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.
- દેશની પહેલી ખાનગી ખાણકામ કામગીરી ડોલરનું પૂર લાવશે.
- આ ખાણના 598 હેક્ટર વિસ્તારમાં આશરે કુલ 42.5 ટન હોવાનો અંદાજ છે.
India Gold Reserves: ભારતની પહેલી મોટા પાયે ખાનગી સોનાની ખાણ મે મહિનામાં આંધ્રપ્રદેશના કુર્નૂલ જિલ્લામાં કાર્યરત થવાનું છે. જોનાગિરી ગોલ્ડ પ્રોજેક્ટ તરીકે ઓળખાતી આ ખાણ દેશને સોના માટે પર્યાપ્ત બનાવવા તરફ એક મોટું પગલું છે.
કેટલું સોનું મળવાની અપેક્ષા છે?
એક અહેવાલ મુજબ, આ ખાણના 598 હેક્ટર વિસ્તારમાં આશરે 13.1 ટનનો સાબિત ભંડાર છે, જ્યારે કુલ 42.5 ટન હોવાનો અંદાજ છે. જ્યારે ખાણ સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી કાર્યરત થશે, ત્યારે વાર્ષિક આશરે 1,000 કિલો શુદ્ધ સોનું કાઢવામાં આવશે.
આ પ્રોજેક્ટ કોણ ચલાવી રહ્યું છે?
જીઓમાયસોર સર્વિસીસ ઇન્ડિયા દ્વારા સંચાલિત આ સીમાચિહ્ન પ્રોજેક્ટ, પહેલાથી જ 400 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું રોકાણ આકર્ષિત કરી ચૂક્યો છે. તેને ત્રિવેણી અર્થમુવર્સ અને ડેક્કન ગોલ્ડ જેવી મોટી કંપનીઓ દ્વારા ટેકો આપવામાં આવે છે, અને તે ભારતમાં ખાણકામના ભવિષ્યને બદલી નાખશે.
તેની ખાસ ટેકનોલોજી શું છે?
આ ખાણકામ પ્રોજેક્ટ પર્યાવરણીય નુકસાનને ઘટાડવા માટે આધુનિક મશીનરી અને નિયંત્રિત વિસ્ફોટોનો ઉપયોગ કરે છે. પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ ફક્ત 13 મહિનાના રેકોર્ડ સમયમાં પૂર્ણ થયો છે અને ટૂંક સમયમાં સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત થશે.
દેશ માટે આ કેમ મહત્વપૂર્ણ છે?
ભારત વાર્ષિક 800 ટનથી વધુ સોનાની આયાત કરે છે, જે દેશમાંથી નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં નાણાં કાઢે છે. સ્થાનિક ઉત્પાદનમાં વધારો કરવાથી માત્ર આયાત પર નિર્ભરતા ઓછી થશે નહીં પરંતુ વિદેશી હૂંડિયામણની પણ નોંધપાત્ર બચત થશે.
ભવિષ્ય માટે મોટી યોજનાઓ શું છે?
સરકારી પ્લાન્ટના ઓછા ઉત્પાદન અને KGF જેવી મોટી ખાણો બંધ થયા પછી, આ ખાનગી પ્રોજેક્ટ નવી આશા લઈને આવ્યો છે. આ સફળતા સાથે, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે ખાનગી રોકાણ દેશમાં અન્ય મહત્વપૂર્ણ ખનિજો માટે પણ માર્ગ મોકળો કરશે.
