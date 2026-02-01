Prev
Latest Gold Rate: બજેટ બાદ શું છે સોના-ચાંદીની સ્થિતિ? લગડી-દાગીનાની ખરીદી માટેનો સોનાનો ભાવ કેટલો? જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold Silver Rate: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આજે કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કર્યું. જો કે બજેટ રજૂ થયું તે પહેલા અને બજેટ રજૂ  થયા પછી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભયંકર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં હાલ શું ભાવ ચાલે છે તે ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 01, 2026, 01:41 PM IST

Latest Gold Rate: બજેટ બાદ શું છે સોના-ચાંદીની સ્થિતિ? લગડી-દાગીનાની ખરીદી માટેનો સોનાનો ભાવ કેટલો? જાણો લેટેસ્ટ રેટ

આજે બજેટ રજૂ થયું તે પહેલા જ વાયદા બજાર (MCX) જેવું ખુલ્યું ત્યારે સોના અને ચાંદીમાં જબરદસ્ત મોટો કડાકો જોવા મળ્યો હતો. દેશનું સામાન્ય બજેટ આજે પહેલીવાર એવું બન્યું કે રવિવારે રજૂ થયું. રવિવારે માર્કેટ બંધ હોય છે પરંતુ બજેટના કારણે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર (IBJA) ખુલ્લા રહ્યા અને નવા ભાવ પણ જાહેર થયા. સોનું અને ચાંદી ખરીદવાનું વિચારતા લોકો માટે આ રાહતના સમાચાર બની શકે છે કારણ કે આકાશે આંબી રહેલા સોના અને ચાંદી હવે ભારે ઘટાડા સાથે નીચે આવ્યા છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારના લગડી અને દાગીનાના ભાવ શું ચાલે છે તે ખાસ જાણો. 

વાયદા બજારમાં હાલ શું છે સ્થિતિ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર બપોરે 1.10 કલાકે 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું સોનું 3.05 ટકાના ઘટાડા સાથે 147700 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ જોવા મળ્યું. જ્યારે 5 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળી ચાંદી 9 ટકા તૂટીને 265652 રૂપિયાના સ્તર પર પહોંચી. 

રિટેલ બજારમાં આજના સોના ચાંદીના ભાવ
IBJA આમ તો શનિવારે, રવિવારે અને જાહેર રજાઓના દિવસે સોના ચાંદીના ભાવ જાહેર કરતું નથી પરંતુ આજે બજેટના પગલે નવા  ભાવ જાહેર કર્યા છે. આ ભાવ દેશભરમાં માન્ય હોય છે. જેમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી. 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં આજે 12782 રૂપિયા તૂટીને 153013ની સપાટીએ પહોંચ્યું છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 165795 પર ક્લોઝ થયું હતું. 

જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીમાં જબરદસ્ત કડાકાનો માહોલ છે. ચાંદી આજે 73175 રૂપિયા તૂટીને 266175 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 339350 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી હતી. 

કેરેટ પ્રમાણે જાણો ભાવ

જુઓ Video 

