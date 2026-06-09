/PM આવાસ મેળવવાની સુવર્ણ તક! સરકારે શરૂ કર્યુ નવું સર્વે અભિયાન, જાણો કોને અને કેવી રીતે મળશે મકાન?

PM Awas Yojana: પશ્ચિમ બંગાળ સરકારે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના-ગ્રામીણ (PMAY-G)ના લાભાર્થીઓની ઓળખને વધુ પારદર્શક, નિષ્પક્ષ અને રાજકીય પ્રભાવથી મુક્ત બનાવવા માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. રાજ્યના પંચાયત અને ગ્રામીણ વિકાસ (P&RD) વિભાગે પહેલીવાર સેલ્ફ-સર્વે સિસ્ટમ લાગુ કરી છે, જેના અંતર્ગત પાત્ર નાગરિકો પોતે પોતાના ઘરેથી જ અરજી કરી શકશે.
આ નવી વ્યવસ્થાનો ઉદ્દેશ્ય એ ફરિયાદોને ઓછી કરવાનો છે, જેમાં અવારનવાર એવા આક્ષેપો થતા હતા કે, આવાસ યોજનાના લાભાર્થીઓની પસંદગીમાં પક્ષપાત, રાજકીય હસ્તક્ષેપ અથવા ખોટી માહિતીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે લાભાર્થીઓએ કોઈ વચેટિયા કે સ્થાનિક ભલામણ પર નિર્ભર રહેવું નહીં પડે, પરંતુ તેઓ સીધા ડિજિટલ માધ્યમથી પોતાની પાત્રતા નોંધાવી શકશે. સરકારનું માનવું છે કે, આનાથી વાસ્તવિક જરૂરિયાતમંદ પરિવારો સુધી યોજનાનો લાભ વધુ અસરકારક રીતે પહોંચશે.
કેવી રીતે કરશો અરજી?
નવી વ્યવસ્થા અંતર્ગત ઈચ્છુક અરજદારોએ પોતાના મોબાઈલ ફોનમાં ‘AwaasPlus 2024’ અને ‘AadhaarFace RD’ એપ ડાઉનલોડ કરવી પડશે. ત્યારબાદ આધાર આધારિત ઓળખ વેરિફિકેશન પૂર્ણ કરીને ડિજિટલ અરજી સબમિટ કરવાની રહેશે.
અરજી મળ્યા બાદ સરકાર દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલા સર્વેક્ષક સંબંધિત પરિવારના ઘરે પહોંચીને આપેલી માહિતીની તપાસ કરશે અને એ સુનિશ્ચિત કરશે કે અરજદાર યોજનાની પાત્રતાની શરતો પૂરી કરે છે કે નહીં. આ પ્રક્રિયા દ્વારા સરકાર ખોટા દાવાઓને રોકવા અને સાચા લાભાર્થીઓની ઓળખ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. ખાસ વાત એ છે કે, આ મોડલ પહેલાથી જ ઘણા રાજ્યોમાં લાગુ છે અને હવે પશ્ચિમ બંગાળે પણ તેને અપનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
ડોર-ટુ-ડોર સર્વેની વ્યવસ્થા
સરકારે એ વાતનું પણ ધ્યાન રાખ્યું છે કે ટેકનિકલ માહિતી અથવા સ્માર્ટફોનના અભાવને કારણે કોઈ પાત્ર વ્યક્તિ યોજનાથી વંચિત ન રહી જાય. આવા લોકો માટે ડોર-ટુ-ડોર સર્વેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. સર્વેક્ષકો ગામડે-ગામડે જઈને એવા પરિવારોની માહિતી એકત્ર કરશે, જેઓ પોતે ઓનલાઈન અરજી કરી શકતા નથી. આનાથી એ સુનિશ્ચિત થશે કે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેતા ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ પરિવારો માત્ર ટેકનિકલ અવરોધોના કારણે લાભથી વંચિત ન રહે. સરકારનો દાવો છે કે આ પહેલથી આવાસ યોજનાનો વ્યાપ વધુ વિસ્તૃત અને સર્વસમાવેશી બનશે.
ત્રણ-સ્તરીય ચકાસણી પ્રણાલી
લાભાર્થીઓની યાદી તૈયાર કરવામાં પારદર્શિતા જાળવી રાખવા માટે રાજ્ય સરકારે ત્રણ-સ્તરીય ચકાસણી પ્રણાલી પણ લાગુ કરી છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્રને નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે કે, સર્વે કરાયેલા ઓછામાં ઓછા 10% પરિવારોની ફરીથી ચકાસણી બ્લોક અથવા સબ-ડિવિઝન સ્તરના અધિકારીઓ પાસે કરાવવામાં આવે. આ ઉપરાંત બ્લોક સ્તરના અધિકારીઓ સ્વતંત્ર રીતે 5% કેસોની તપાસ કરશે, જ્યારે જિલ્લા સ્તરના અધિકારીઓ 2% અરજીઓનું પ્રત્યક્ષ સત્યાપન કરશે. આ બહુ-સ્તરીય તપાસ વ્યવસ્થાનો હેતુ કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ, ભૂલ કે ખોટી પસંદગીને રોકવાનો છે.
પંચાયત અને ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રી દિલીપ ઘોષના જણાવ્યા અનુસાર, દરેક ગ્રામ પંચાયતમાં સર્વે ટીમોની રચના કરી દેવામાં આવી છે અને લાભાર્થીઓની ઓળખનું કામ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. આ સર્વેક્ષણ 20 જુલાઈ 2026 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે. સરકારને આશા છે કે, નવી સેલ્ફ-સર્વે પ્રણાલીથી સાચા લાભાર્થીઓની ઓળખ સરળ બનશે, ફરિયાદો ઓછી થશે અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનો લાભ વાસ્તવમાં એવા લોકો સુધી પહોંચશે, જેમને તેની સૌથી વધુ જરૂર છે. ગ્રામીણ આવાસ યોજનાઓમાં પારદર્શિતા અને જવાબદારી વધારવાની દિશામાં આ પગલું એક મહત્વપૂર્ણ પહેલ માનવામાં આવી રહ્યું છે.