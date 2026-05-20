/ચોમાસા અંગે સારા અને ખરાબ સમાચાર! જાણો ગુજરાતમાં ક્યારે આવશે વરસાદ? દેશમાં કેવું રહેશે ચોમાસું

Monsoon Updates: સમગ્ર દેશની નજર હવે ચોમાસાના આગમન પર છે. ચોમાસાના આગમન બાદ લોકોને ગરમીથી રાહત મળી શકે છે. આ વર્ષે કેરળમાં ચોમાસું જલ્દી પહોંચવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. પરંતુ ચોમાસાને લઈને સારા અને ખરાબ બંને સમાચાર સામે આવ્યા છે.
India Weather News: દેશના એક ભાગમાં ભારે ગરમી પડી રહી છે, અનેક જગ્યાએ પારો 47-48 ડિગ્રી પર પહોંચી ગયો છે. ગુજરાતમાં પણ લોકો ગરમીનો સામનો કરી રહ્યાં છે. બીજીતરફ એક સારા સમાચાર આવી રહ્યાં છે. હવામાન વિભાગ પ્રમાણે દક્ષિણ-પસ્ચિમ ચોમાસું આગામી સપ્તાહે કેરલમમાં પ્રવેશ કરવાનું છે. પરંતુ આ ખુશખબરની સાથે એક ચેતવણી પણ છે, જેનું કારણ આખા દેશને કવર કરવામાં તેને સામાન્યથી વધુ સમય લાગી શકે છે. આવો તમને જણાવીએ દેશમાં ચોમાસાનું આગમન ક્યારે થશે અને દરેક રાજ્યોમાં ક્યારે વરસાદ પડશે.
કેરળમાં ક્યારે થશે પ્રથમ વરસાદ?
સામાન્ય રીતે ચોમાસું 1 જૂનની આસપાસ કેરળ પહોંચે છે, પરંતુ આ વખતે જલ્દી એટલે કે 26 મે 2026ના કેરળના કિનારા ટકરાવાનું છે. IMD પ્રમાણે આ તારીખ 22 મેથી 16 મે વચ્ચેનો ગાળો હોઈ શકે છે, કારણ કે આ પૂર્વાનુમાનમાં ±4 દિવસ આગળ-પાછળ હોઈ શકે છે. વર્ષ 2025મા ચોમાસું 24 મેએ કેરળ પહોંચ્યું હતું.
હાલમાં ચોમાસું અંડમાન-નિકોબાર દ્વીપ સમૂહ અને બંગાળની ખાડીના કેટલાક હિસ્સાને પાર કરી ચુક્યું છે. હવામાન વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે આ વર્ષે ચોમાસાનું આગમન ભલે જલ્દી થાય, પરંતુ તેની શરૂઆત ખુબ મજબૂત અને સંગઠિત જોવા મળી રહી નથી. સ્કાઈમેટ વેધરના ચેરમેન જસિન સિંહ પ્રમાણે ચોમાસાની શરૂઆત નબળી અને અસંગઠિત થવાની સંભાવના છે. ભારતમાં સાર્થક ચોમાસું વરસાદ સામાન્ય રીતે જૂનથી શરૂ થાય છે.
આ વર્ષે ધીમી રહેશે ચોમાસાની ગતિ
આ કારણ છે કે આ વખતે સમગ્ર દેશમાં ચોમાસું પહોંચતા સામાન્યથી વધુ વિલંબ થઈ શકે છે. હકીકતમાં સામાન્ય રીતે ચોમાસું 35થી 38 દિવસમાં સમગ્ર દેશમાં પહોંચી જાય છે, પરંતુ આ વખતે તેની ગતિ ધીમી રહેવાની આશંકા છે. સ્કાઈમેટના અધ્યક્ષ જીપી શર્માએ તો ત્યાં સુધી ચેતવણી આપી છે કે આ વખતે ચોમાસા પર 2002 જેવો ખતરો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે ચોમાસું 29 મેએ કેરળ પહોંચ્યું હતું. તેમ છતાં આખા દેશને કવર કરવામાં 79 દિવસ લાગી ગયા હતા. 15 ઓગસ્ટે સમગ્ર દેશ ચોમાસાથી ભીંજાયો હતો.
આ વચ્ચે તેમાં વરસાદ વગરના દિવસોની સંખ્યા (મોનસૂન બ્રેક) વધુ રહી શકે છે. જૂનથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન 7થી 14 દિવસ સુધીનો બ્રેક આવી શકે છે, જેની સીધી અસર ખરીફ પાકની વાવણી પર પડશે.
ગુજરાતમાં ક્યારે આવશે વરસાદ?
ગુજરાતમાં 18થી 25 જૂન વચ્ચે ચોમાસું પહોંચી શકે છે. પરંતુ અત્યાર સુધીની આગાહી પ્રમાણે આ વખતે વિલંબ થઈ શકે છે. જો ચોમાસાના આગમનમાં વિલંબ થશે તો રાજ્યમાં ખેડૂતો પર મોટી અસર પડી શકે છે.
દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં ક્યારે પહોંચશે ચોમાસું
દક્ષિણ ભારત
|રાજ્ય
|ક્યારે પહોંચશે ચોમાસું
|કેરળ
|27 મેથી 1 જૂન
|તમિલનાડુ
|1 થી 6 જૂન
|કર્ણાટક
|1 થી 5 જૂન (કિનારાના વિસ્તારમાં 28 મે સુધી)
|આંધ્ર પ્રદેશ
|4 થી 10 જૂન
|તેલંગણા
|5 થી 12 જૂન
|ગોવા
|7 થી 10 જૂન
પશ્ચિમ-મધ્ય ભારત
|રાજ્ય
|ક્યારે પહોંચશે ચોમાસું
|મહારાષ્ટ્ર
|8 થી 15 જૂન (મુંબઈમાં 5 જૂને વરસાદની સંભાવના)
|છત્તીસગઢ
|10થી 16 જૂન
|મધ્યપ્રદેશ
|15 થી 22 જૂન
|ગુજરાત
|18 થી 25 જૂન (આ વખતે વિલંબની સંભાવના)
પૂર્વ અને ઉત્તર-પૂર્વ ભારત
ઓડિશા ૧૦ થી ૧૫ જૂન
પશ્ચિમ બંગાળ ૧૦ થી ૧૬ જૂન
ઝારખંડ ૧૨ થી ૧૮ જૂન
બિહાર ૧૩ થી ૨૦ જૂન (પૂર્વીય ભાગોમાં ૧૫-૨૨ જૂન)
ઉત્તર પ્રદેશ ૧૫ થી ૨૨ જૂન
અલ-નીનોએ ઉભી કરી ચિંતા
ચોમાસાના સમાચાર વચ્ચે એક મોટી ચિંતા અલ નીનોની આવી રહી છે. હવામાન વિભાગ અને સ્કાઈમેટ બંનેએ આ વખતે સામાન્યથી ઓછા વરસાદનું પૂર્વાનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે. હવામાન વિભાગ પ્રમાણે 2026મા ચોમાસું વરસાદ લોન્ગ પીરિયડ એવરેજ (LPA) ના 92 ટકા રહેવાની સંભાવના છે, જેને સામાન્યથી ઓછી કેટેગરીમાં રાખવામાં આવે છે.
સ્કાઈમેટે LPA નું 94 ટકા રહેવાનું અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે. તેનું સૌથી મોટું કારણ પ્રશાંત મહાસાગરમાં વિકસિત થઈ રહેલી અલ નીનોની સ્થિતિ છે, જે સામાન્ય રીતે ભારતમાં ચોમાસાને નબળું પાડે છે. એક્સપર્ટનું માનવું છે કે જૂનમાં તો સામાન્ય વરસાદ થઈ શકે છે, પરંતુ જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર વચ્ચે અલ નીનોના પ્રભાવથી વરસાદ નબળો પડી શકે છે. સ્કાઈમેટ પ્રમાણે ઓગસ્ટમાં સામાન્યથી ઓછો વરસાદ 60 ટકા અને સપ્ટેમ્બરમાં 79 ટકાની સંભાવના છે. તેની સૌથી વધુ અસર મધ્ય પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, ગુજરાત, પંજાબ અને હરિયાણા જેવા રાજ્યો પર પડી શકે છે, જ્યાં ઓછા વરસાદને કારણે દુષ્કાળની સ્થિતિ બની શકે છે.
કુલ મળી, આ વર્ષે ચોમાસું કેવું રહેશે?
આ વર્ષે ચોમાસું આશા અને પડકાર બંને લાવી શકે છે. ભલે ચોમાસાની એન્ટ્રી વહેલી થાય, પરંતુ તેની ગતિ ધીમી, વારંવાર પડનાર બ્રેક અને અલ નીનોનો ખતરો તેને સામાન્ય રહેવાના માર્ગમાં મુશ્કેલી લાવી શકે છે. જૂનમાં તો સામાન્ય વરસાદની આશા છે, પરંતુ જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર વચ્ચે નબળું ચોમાસું દેશના ખરીફ પાક, પાણી ભંડારણ અને અર્થવ્યવસ્થા પર દબાવ લાવી શકે છે.
તેવામાં ખેડૂતોથી લઈને સામાન્ય નાગરિકોને પાણીના સીમિત અને સમજી-વિચારીને ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી રહી છે. પરંતુ હવામાન વૈજ્ઞાનિકોનું તે પણ કહેવું છે કે આ વર્ષે સામાન્યથી ઓછા વરસાદ છતાં 2023 જેવા લો-નોર્મલ મોન્સૂનની સંભાવનાથી ઇનકાર કરી શકાય નહીં, બસ વરસાદનું વિતરણ અનુકૂળ રહે. હાલ ગરમીથી ત્રસ્ત સમગ્ર દેશની નજર ચોમાસા પર ટકેલી છે.