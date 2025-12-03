Prev
32 હજાર પ્રાથમિક શિક્ષકો માટે મોટી ખુશખબર, હવે નહીં જાય નોકરી; હાઈકોર્ટનો નિર્ણય

Primary Teachers: આ શિક્ષકોની ભરતી 2014ની શિક્ષક યોગ્યતા પરીક્ષા (TET) દ્વારા કરવામાં આવી હતી. જસ્ટિસ તપબ્રત ચક્રવર્તીની અધ્યક્ષતાવાળી પીઠે જણાવ્યું કે, તે એકલ પીઠના આદેશને જાળવી રાખવા માટે ઈચ્છુક નથી, કારણ કે તમામ ભરતીઓમાં અનિયમિતતાઓ સાબિત થઈ નથી

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 03, 2025, 05:17 PM IST

Primary Teachers: પશ્ચિમ બંગાળના 32,000 પ્રાથમિક વિદ્યાલયના શિક્ષકોને બુધવારે મોટી ખુશખબર મળી છે. કલકત્તા હાઈકોર્ટની એક ખંડપીઠે બુધવારે એકલ પીઠના તે આદેશને રદ કરી દીધો છે, જેમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં 32,000 પ્રાથમિક વિદ્યાલયના શિક્ષકોની નિમણૂકો રદ કરવામાં આવી હતી. આનાથી હવે આ શિક્ષકોની નોકરી પરનું જોખમ દૂર થઈ ગયું છે.

આ શિક્ષકોની ભરતી 2014ની શિક્ષક યોગ્યતા પરીક્ષા (TET) દ્વારા કરવામાં આવી હતી. જસ્ટિસ તપબ્રત ચક્રવર્તીની અધ્યક્ષતાવાળી પીઠે જણાવ્યું કે, તે એકલ પીઠના આદેશને જાળવી રાખવા માટે ઈચ્છુક નથી, કારણ કે તમામ ભરતીઓમાં અનિયમિતતાઓ સાબિત થઈ નથી. ન્યાયાલયે કહ્યું કે, નવ વર્ષ પછી નોકરી સમાપ્ત કરવાથી પ્રાથમિક શિક્ષકો અને તેમના પરિવારો પર ખૂબ જ પ્રતિકૂળ અસર પડશે. 

ખંડપીઠે જણાવ્યું કે, સીબીઆઈએ જેને ઉચ્ચ ન્યાયાલય દ્વારા મામલાની તપાસ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો, તેણે શરૂઆતમાં 264 નિમણૂકોની ઓળખ કરી હતી, જેમાં અનિયમિતતાઓ થઈ હતી, ત્યારબાદ અન્ય 96 શિક્ષકોના નામ એજન્સીની તપાસના દાયરામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે કહ્યું કે, આ જોતાં સંપૂર્ણ પસંદગી પ્રક્રિયાને રદ કરી શકાય નહીં. તત્કાલીન ન્યાયમૂર્તિ અભિજીત ગંગોપાધ્યાયની એકલ પીઠે 12 મે 2023ના રોજ આ 32,000 પ્રાથમિક શિક્ષકોની નિમણૂકો રદ કરી દીધી હતી.

પશ્ચિમ બંગાળના શિક્ષણ મંત્રી બ્રત્યુ બસુએ પ્રાથમિક વિદ્યાલયોના 32,000 શિક્ષકોની નિમણૂકને રદ કરનારા એકલ પીઠના નિર્ણયને નિરસ્ત કરવા બદલ કલકત્તા ઉચ્ચ ન્યાયાલયની ખંડપીઠની પ્રશંસા કરતા બુધવારે કહ્યું કે, સત્યનો વિજય થયો છે, કારણ કે શિક્ષકોની નોકરીઓ "સુરક્ષિત" બની રહી છે. બસુએ 'એક્સ' પર એક પોસ્ટમાં પશ્ચિમ બંગાળ પ્રાથમિક શિક્ષણ બોર્ડને પણ અભિનંદન આપ્યા. તેમણે કહ્યું કે, "પ્રાથમિક વિદ્યાલયના 32,000 શિક્ષકોની નોકરીઓ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે. શિક્ષકોને મારી શુભેચ્છાઓ. સત્યનો વિજય થયો છે."

