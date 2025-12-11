Prev
50 લાખ સરકારી કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર, સરકારે નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા, 15 ડિસેમ્બરથી થશે લાગુ

Government New Guidelines: આ લગભગ 50 લાખ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર છે. કેન્દ્ર સરકાર નવા નિયમો બહાર પાડ્યા છે, જે 15 ડિસેમ્બરથી અમલમાં આવશે. આ નિર્ણયનો સીધો લાભ લાભાર્થીઓને મળશે. જાણો આ નવા સરકારના નિર્ણયમાં શું શામેલ છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 11, 2025, 06:33 PM IST

50 લાખ સરકારી કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર, સરકારે નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા, 15 ડિસેમ્બરથી થશે લાગુ

Government New Guidelines: કેન્દ્ર સરકારે CGHS અને ECHS સંબંધિત નિયમોમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કરીને લગભગ 50 લાખ સરકારી કર્મચારીઓના હિતમાં એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. 5 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ જાહેર કરાયેલા આદેશ મુજબ, 15 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ મધ્યરાત્રિએ પેનલમાં સમાવિષ્ટ ખાનગી હોસ્પિટલો સાથેના તમામ હાલના સમજૂતી કરાર (MoA) રદ કરવામાં આવશે. 

આનો અર્થ એ થયો કે હોસ્પિટલોએ 15 ડિસેમ્બર, 2025થી CGHS અને ECHS હેઠળ સેવાઓ પૂરી પાડવાનું ચાલુ રાખવા માટે નવા નિયમો અને શરતો હેઠળ ફરીથી અરજી કરવાની રહેશે. જો હોસ્પિટલો તેમના હાલના કરારનું નવીકરણ નહીં કરે, તો લાભાર્થીઓની યાદીમાંથી કેટલીક સુવિધાઓ દૂર થઈ શકે છે. આ ફેરફાર જવાબદારી વધારવા અને વર્તમાન આરોગ્યસંભાળ ખર્ચ સાથે સારવાર દરોને સંરેખિત કરવા માટે કરવામાં આવ્યો છે.

નવા ફેરફારોની જરૂર શા માટે હતી?

હોસ્પિટલો લાંબા સમયથી જૂના ભાવ વિશે ફરિયાદ કરી રહી હતી. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે ચુકવણી દરો તબીબી ખર્ચ સાથે સુસંગત રીતે અપડેટ કરવામાં આવ્યા નથી, જે કર્મચારીઓ પર આરોગ્યસંભાળ ખર્ચનો બોજ વધારી રહ્યો છે. નવા નિયમોનો હેતુ ડિજિટલ દાવાની પ્રક્રિયામાં સુધારો કરવાનો, ખર્ચમાં એકરૂપતા લાવવાનો અને હોસ્પિટલની જવાબદારી વધારવાનો છે. 

CGHS સિસ્ટમમાં પહેલાથી જ ઘણા મોટા સુધારા કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં રેફરલ સિસ્ટમનું સંપૂર્ણ ડિજિટાઇઝેશન, ટેલિ-કન્સલ્ટેશન સેવાઓનો વિસ્તાર, પેન્શનરો માટે કેશલેસ સારવારનો વિસ્તાર અને હોસ્પિટલો પર કડક દંડ લાદવાનો સમાવેશ થાય છે. રૂમ ભાડા, સર્જરી, ICU અને ડાયગ્નોસ્ટિક્સ માટેના દરો પણ અપડેટ કરવામાં આવ્યા છે.

નવા સરકારી આદેશમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે?

નવા સરકારી આદેશમાં જણાવાયું છે કે પેનલમાં સમાવિષ્ટ ખાનગી હોસ્પિટલો સાથેના તમામ હાલના મેમોરેન્ડમ ઓફ એગ્રીમેન્ટ્સ (MoAs) 15 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ મધ્યરાત્રિએ સમાપ્ત થશે. આનો અર્થ એ છે કે હોસ્પિટલોએ CGHS અને ECHS હેઠળ સેવાઓ પૂરી પાડવાનું ચાલુ રાખવા માટે ફરીથી અરજી કરવી પડશે. 

આરોગ્યસંભાળ સંસ્થાઓએ ઓનલાઈન હોસ્પિટલ એમ્પેનલમેન્ટ મોડ્યુલનો ઉપયોગ કરીને ફરીથી નોંધણી કરાવવાની જરૂર પડશે. સુધારેલા મેમોરેન્ડમ ઓફ એગ્રીમેન્ટ પર 90 દિવસની અંદર હસ્તાક્ષર કરવા આવશ્યક છે. હોસ્પિટલોએ 15 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં નવા દરો અને શરતો સાથે તેમના કરારની પુષ્ટિ કરતી બાંયધરી સબમિટ કરવી આવશ્યક છે. 

જે હોસ્પિટલો બાંયધરી સબમિટ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે તેમને બાંયધરી આપમેળે પેનલમાંથી દૂર કરવામાં આવશે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

