Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

એક કરોડ લોકો માટે ખુશખબર! 40 વર્ષથી ઉપરના લોકો માટે ફ્રી હેલ્થ એકઅપની સુવિધા

ESIC એ પોતાના સભ્યો માટે નવી વ્યવસ્થા ચાલુ કરી છે જે મુજબ 40 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો માટે ફ્રી વાર્ષિક ચેકઅપની સુવિધા મળશે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 25, 2026, 08:43 AM IST

Trending Photos

એક કરોડ લોકો માટે ખુશખબર! 40 વર્ષથી ઉપરના લોકો માટે ફ્રી હેલ્થ એકઅપની સુવિધા

હેલ્થ ઈઝ વેલ્થ. જીવનમાં જો સૌથી વધુ કોઈ મૂલ્યવાન વસ્તુ હોય તો તે સ્વાસ્થ્ય છે. સ્વાસ્થ્ય સારું હશે તો બધી જંગ જીતી શકાશે. ત્યારે કર્મચારી રાજ્ય વીમા નિગમ ( ESIC )એ એક કરોડથી વધુ લોકોને મોટા ખુશખબર આપ્યા છે. જેણે 40 વર્ષ અને તેનાથી વધુ ઉંમરના પોતાના એક કરોડથી વધુ સભ્યો માટે એક ફ્રી એન્યુઅલ હેલ્થ ચેકઅપ સ્કીમ શરૂ કરી છે. 

3.8 કરોડ જેટલા સભ્યો
ESIC એ પોતાની સ્થાપનાની 75મી વર્ષગાંઠ પર એક નવી પહેલ શરૂ કરી. અત્રે જણાવવાનું કે ESICની જે સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજનાના દાયરામાં લગભગ 3.8 કરોડ સભ્યો છે. જેમાંથી લગભગ એક કરોડ સભ્યોની ઉંમર 40 વર્ષ કરતા વધુ છે. નેટવર્કની વાત કરીએ તો તેની પાસે હાલ 166 જેટલી હોસ્પિટલો, 17 મેડિકલ કોલેજ અને આશરે 1600 ડિસ્પેન્સરીઓ છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

અત્રે જણાવવાનું કે ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં જે નોટિફિકેશન બહાર પડ્યું તે મુજબ નવી શ્રમ સંહિતા હેઠળ 40 વર્ષથી વધુ આયુના કામદારોને ફ્રી એન્યુઅલ હેલ્થ ચેકઅપ સ્કીમ કરાવવું જરૂરી બન્યું છે. આ જ કારણે કર્મચારી રાજ્ય વીમા નિગમે પણ ફ્રી એન્યુઅલ હેલ્થ ચેકઅપ સ્કીમ લોન્ચ કરી છે. શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ શ્રમિકો માટે વિનામૂલ્યે વાર્ષિક સ્વાસ્થ્ય તપાસની સુવિધા શરૂ કરવાની જાહેરાત કરતા કહ્યું કે આ પગલું કામદારોના કલ્યાણને મજબૂત કરશે. માંડવિયાએ ESICના હોસ્પિટલોમાં દવાઓ, ઉપકરણો અને ચિકિત્સકોની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા પર ભાર મૂક્યો. આ ઉપરાંત દર્દીઓને અન્ય હોસ્પિટલોમાં રેફર કરવાના મામલા ઓછા રાખવા માટે આંતરિક સુવિધાઓ વધારવાનું પણ આહ્વાન કર્યું. 

રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય પ્રાધિકરણ અને ESIC વચ્ચે સમજૂતિ
આ ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય પ્રાધિકરણ અને ESIC વચ્ચે ઈએસઆઈ યોજનાને આયુષ્યમાન ભારત-પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના (એબી પીએમ-જેએવાય) સાથે એકીકૃત કરવા માટે એક સમજૂતિ કરવામાં આી. જેનો હેતુ સમન્વિત સ્વાસ્થ્ય સેવા વિતરણને મજબૂત કરવાનો અને ગુણવત્તાપૂર્ણ સેવાઓ સુધી પહોંચનો વિસ્તાર કરવાનો છે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
ESICFree Health Check UPMansukh L. Mandaviya

Trending news