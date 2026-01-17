Prev
સરકારી કર્મચારીઓ માટે થઈ એવી જાહેરાત, ખુશીથી ઝૂમી ઉઠ્યા લાખો પરિવાર, જાણો શું લાભ મળશે?

Government Employees: કેન્દ્ર સરકારે કર્મચારીઓની નાણાકીય સુરક્ષા અને તેમને સુવિધા રહે તે માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. ત્યારબાદ કર્મચારીઓને શું ફાયદો થશે તે ખાસ જાણો. 

Jan 17, 2026

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે ઉપરાઉપરી સારા સમાચાર આવી રહ્યા છે. એક તો આઠમું પગાર પંચના લાભ હવે બહુ દૂર નથી ત્યાં એ પહેલા સરકારે એવા એવા પગલાં ભર્યા છે કે તમને મોજ પડી જવાની છે. સરકારે કર્મચારીઓની નાણાકીય સુરક્ષા અને સુવિધાઓ માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. નાણા મંત્રાલયના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસિસ  (DFS) એ પબ્લિક સેક્ટર બેંકો સાથે મળીને કમ્પોઝિટ સેલરી એકાઉન્ટ પેકેજ લોન્ચ કર્યું. જે હેઠળ એક જ એકાઉન્ટમાં બેંકિંગ, વીમો, અને કાર્ડ સંલગ્ન તમામ સુવિધિઓ મળશે. તેનો હેતુ કર્મચારીઓને અલગ અલગ જગ્યાએ ભટકતા બચાવવા અને એક જ જગ્યાએ ફાઈનાન્શિયલ સેફ્ટી ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. 

કયા કર્મચારીઓ માટે લોન્ચ થયું પેકેજ
સરકાર તરફથી આ પેકેજ ગ્રુપ એ, બી અને સી તમામ કેડેરના કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે શરૂ કરાયું છે. DFS સેક્રેટરી એમ. નાગરાજૂએ તેને હાલમાં લોન્ચ કર્યું હતું. આ ઝીરો બેલેન્સ સેલરી એકાઉન્ટ હશે. એટલે કે આ એકાઉન્ટમાં મિનિમમ બેલેન્સ રાખવાની પણ જરૂર નહીં પડે. આ ઉપરાંત આ એકાઉન્ટમાં બીજી પણ અનેક સુવિધાઓ રહેશે. ઝીરો બેલેન્સ એકાઉન્ટની ખાસિયતો પણ ખાસ જાણો. 

- RTGS, NEFT, UPI તથા ચેક બુકથી તમામ ટ્રાન્ઝેક્શન એકદમ ફ્રી. 
- હાઉસિંગ, એજ્યુકેશન, વ્હીકલ અને પર્સનલ લોન પણ ખુબ સસ્તા વ્યાજ દરે મળશે. 
- લોન પ્રોસેસિંગ ચાર્જ ઓછો, લોકર રેન્ટલ પર છૂટ.
- ફેમિલી બેંકિંગ બેનિફિટ્સ એટલે કે પરિવારના સભ્યોને પણ ફાયદો થશે. 
- એકાઉન્ટ પર 1.50 કરોડ રૂપિયા સુધીનો પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ વીમો. 
- 2 કરોડ રૂપિયા સુધીનો એર એક્સીડેન્ટ વીમો.
- દોઢ કરોડ રૂપિયા સુધીનો પરમેનન્ટ ટોટલ/પાર્શીયલ ડિસએબિલિટી કવર. 
- 20 લાખ રૂપિયા સુધીનો ટર્મ લાઈફ ઈન્શ્યુરન્સ. જેમાં સસ્તા પ્રીમિયમ પર ટોપ અપનું ઓપ્શન.
- પોતાના અને પોતાના પરિવાર માટે બેસ પ્લાન કોમ્પ્રિહેન્સિવ હેલ્થ ઈન્શ્યુરન્સ તથા એ સિવાય ટોપ અપની પણ સુવિધા.
- એકાઉન્ટ હેઠળ એરપોર્ટ લાઉન્જ એક્સેસ, રિવોર્ડ પોઈન્ટ, કેશબેક ઓફર અને અનલિમિટેડ ટ્રાન્ઝેક્શનની સુવિધા.
- આ તમામ ખાસિયતો સાથે આ પ્રકારના એકાઉન્ટનું મેન્ટેનન્સ ચાર્જ ઝીરો રખાયું છે.

લોન્ચ કરવાનો હેતુ
નાણા મંત્રાલય દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે આ પેકેજ કર્મચારીઓને સરળ પહોંચ, ફાઈનાન્શિયલ સેફ્ટી, અને માનસિક શાંતિ આપે તેવું છે. મંત્રાલયે કહ્યું છે કે તે 2047ના વિક્સિત ભારતના લક્ષ્ય અને ઈન્શ્યુરન્સ ફોર ઓલના ટાર્ગેટ સાથે જોડાયેલું છે. DFS તરફથી તમામ પબ્લિક સેક્ટર બેંકોને નિર્દેશ અપાયા છે કે તેઓ પોતાની વેબસાઈટ પર આ પેકેજને પ્રમોટ કરે. આ ઉપરાંત સરકારી વિભાગોમાં જાગૃતતા કેમ્પ ચલાવે અને કર્મચારીઓ સાથે સંપર્ક કરીને આ અંગે જાણકારી આપે. હાલના સેલરી એકાઉન્ટને નવા પેકેજમાં કર્મચારીઓની સહમતિથી ટ્રાન્સફર કરે. 
 

government employees8th Pay CommissionCheaper Loancentral government

