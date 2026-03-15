સરકારી કર્મચારીઓની બલ્લે બલ્લે! સરકારે 2009થી બાકી DA એરિયર્સ આપવાની કરી મોટી જાહેરાત

ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaસરકારી કર્મચારીઓની બલ્લે બલ્લે! સરકારે 2009થી બાકી DA એરિયર્સ આપવાની કરી મોટી જાહેરાત

DA Arrears Announcement: પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, રાજ્યના કર્મચારીઓનું 2009થી બાકી રહેલું મોંઘવારી ભથ્થું (DA) એરિયર્સ ચૂકવવામાં આવશે. આ નિર્ણયથી સરકારી કર્મચારીઓની સાથે પેન્શનરોને પણ મોટો ફાયદો થશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 15, 2026, 05:49 PM IST
  • પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણી પહેલા સરકારી કર્મચારીઓને મમતા બેનર્જીની ભેટ
  • પશ્ચિમ બંગાળમાં 15 વર્ષ જૂનું DA એરિયર્સ ચૂકવવાની જાહેરાત
  • લાખો સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને થશે સીધો ફાયદો

DA Arrears Announcement: પશ્ચિમ બંગાળ સરકારના કર્મચારીઓને રવિવારે મોટી ખુશખબર મળી છે. ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત પહેલા જ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, રાજ્યના કર્મચારીઓનું 2009થી બાકી રહેલું મોંઘવારી ભથ્થું (DA) એરિયર્સ ચૂકવવામાં આવશે.

ચૂંટણીની જાહેરાત પહેલા સરકારી કર્મચારીઓને મોટી ભેટ
ચૂંટણી પંચ આજે પશ્ચિમ બંગાળ અને તમિલનાડુ સહિત પાંચ રાજ્યોમાં ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારબાદ જે રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણી થવાની છે, ત્યાં આદર્શ આચાર સંહિતા (MCC) લાગુ થઈ જશે. આવી સ્થિતિમાં રાજ્ય સરકારો કોઈ નવી જાહેરાત કરી શકશે નહીં. આચાર સંહિતા લાગુ થાય તે પહેલા જ મમતા બેનર્જીએ મોંઘવારી ભથ્થું એરિયર્સ સહિત અનેક મોટી જાહેરાતો કરી દીધી છે.

આ કર્મચારીઓને થશે સીધો ફાયદો
મમતા બેનર્જીએ રવિવારે જાહેરાત કરી કે, તેમની સરકાર આ વર્ષે માર્ચથી પોતાના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો, જેમાં શિક્ષકો, બિન-શૈક્ષણિક કર્મચારીઓ અને અનુદાનિત (ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ) સંસ્થાઓના કર્મચારીઓ સામેલ છે. તેમના DA (મોંઘવારી ભથ્થા)ના બાકી લેણાંની ચુકવણી કરશે. બેનર્જીએ 'X' પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું કે, "અમારા નાણા વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા સૂચનાઓમાં જણાવેલ પદ્ધતિઓ અનુસાર, તેમને માર્ચ 2026થી ROPA 2009ના DA એરિયર્સ મળવાનું શરૂ થઈ જશે."

સુપ્રીમ કોર્ટે DAની બાકી રકમ ચૂકવવા કર્યો હતો આદેશ
આ બાકી રકમ 'પગાર અને ભથ્થાંના સુધારા' (ROPA) 2009 સાથે સંબંધિત છે. આ સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની લાંબા સમયથી ચાલી આવતી માંગ હતી, જેમાં શિક્ષકો, મહાનગરપાલિકા અને પંચાયત કર્મચારીઓ તેમજ અન્ય અનુદાનિત સંસ્થાઓના પગાર અને ભથ્થાંનો સમાવેશ થાય છે. રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓના એક જૂથે આ વિવાદિત મુદ્દે DA એરિયર્સની ચુકવણીની માંગ સાથે સુપ્રીમ કોર્ટના દ્વાર ખટખટાવ્યા હતા. સુપ્રીમ કોર્ટે 31 માર્ચ 2026 સુધીમાં કર્મચારીઓને DAની બાકી રકમના 25 ટકા જાહેર કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

સુપ્રીમ કોર્ટે એક સમિતિની પણ કરી રચના 
રાજ્યએ એક 'આદર્શ એમ્પ્લોયર' તરીકે કામ કરવું જોઈએ તે વાત પર ભાર મૂકતા, જસ્ટિસ સંજય કરોલ અને જસ્ટિસ પ્રશાંત કુમાર મિશ્રાની બેન્ચે કર્મચારીઓ માટે ન્યાય સુનિશ્ચિત કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. આ પ્રક્રિયાની દેખરેખ રાખવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટે એક સમિતિની પણ રચના કરી છે, જેના અધ્યક્ષ સુપ્રીમ કોર્ટના પૂર્વ જસ્ટિસ ઇન્દુ મલ્હોત્રા, જસ્ટિસ તિલક સિંહ ચૌહાણ અને જસ્ટિસ ગૌતમ માઘુરિયા છે. આ સમિતિને 6 માર્ચ સુધીમાં બાકી રકમની કુલ વિગત અને ચુકવણીનો ચોક્કસ કાર્યક્રમ નક્કી કરવા તેમજ ચુકવણી પ્રક્રિયા પર દેખરેખ રાખવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે. 

સુપ્રીમ કોર્ટે દ્વારા નક્કી કરાયેલ સમયમર્યાદા અનુસાર, બાકીના 75 ટકા રકમનો પ્રથમ હપ્તો 31 માર્ચ સુધીમાં ચૂકવી દેવો જોઈએ અને આગામી સુનાવણીની તારીખ એટલે કે 15 એપ્રિલ સુધીમાં આ સંબંધમાં વિગતવાર પાલન અહેવાલ (Compliance Report) રજૂ કરવો પડશે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

