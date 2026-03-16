ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaસરકારી કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર! મોંઘવારી ભથ્થામાં 5% વધારાની જાહેરાત, લાખો પરિવારોને થશે સીધો ફાયદો

સરકારી કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર! મોંઘવારી ભથ્થામાં 5% વધારાની જાહેરાત, લાખો પરિવારોને થશે સીધો ફાયદો

DA Hike: ત્રિપુરાના મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે, નાણાકીય પડકારો હોવા છતાં સરકારે આ નિર્ણય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની આર્થિક મદદ માટે લીધો છે. આ વધારવામાં આવેલ DA 1 એપ્રિલથી લાગુ થશે અને તેનો સીધો લાભ રાજ્યના હજારો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને મળશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 16, 2026, 04:38 PM IST
  • સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે ત્રિપુરા સરકારે 5% DA વધારાની કરી જાહેરાત
  • ત્રિપુરામાં સરકારી કર્મચારીઓ માટે 1 એપ્રિલથી લાગુ થશે નવો DA વધારો
  • ત્રિપુરા સરકારે DA વધારીને કેન્દ્ર સાથેનો તફાવત ઘટાડ્યો

સરકારી કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર! મોંઘવારી ભથ્થામાં 5% વધારાની જાહેરાત, લાખો પરિવારોને થશે સીધો ફાયદો

DA Hike: ત્રિપુરાના મુખ્યમંત્રી માણિક સાહાએ સોમવારે રાજ્યના સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોટી જાહેરાત કરતા મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR)માં 5 ટકા વધારાની જાહેરાત કરી છે. આ જાહેરાત એવા સમયે કરવામાં આવી છે, જ્યારે ત્રિપુરામાં આગામી સમયમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે અને સરકાર કર્મચારીઓ તથા પેન્શનરોને રાહત આપવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

આ જાહેરાત એવા સમયે કરવામાં આવી છે, જ્યારે નાણામંત્રી પ્રણજીત સિંધા રોયે વિધાનસભામાં નાણાકીય વર્ષ 2026-27નું બજેટ રજૂ કર્યું. બજેટ ભાષણ પૂર્ણ થયા બાદ તરત જ મુખ્યમંત્રી માણિક સાહાએ ગૃહમાં માહિતી આપી કે, રાજ્ય સરકાર કર્મચારીઓને વધારાનું 5 ટકા DA આપવા જઈ રહી છે. આ વધારવામાં આવેલ DA 1 એપ્રિલથી લાગુ થશે અને તેનો સીધો લાભ રાજ્યના હજારો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને મળશે.

લાખો કર્મચારીઓને થશે ફાયદો
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, આ નિર્ણયથી લગભગ 1.2 લાખ નિયમિત સરકારી કર્મચારીઓ અને લગભગ 81 હજાર પેન્શનરો તથા ફેમિલી પેન્શનરોને લાભ મળશે. જો કે, આ નિર્ણયથી રાજ્યની તિજોરી પર અંદાજે 500 કરોડ રૂપિયાનો વધારાનો બોજ પડશે. તેમ છતાં સરકારનું કહેવું છે કે, વધતી મોંઘવારીના સમયમાં કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને રાહત આપવી જરૂરી હતી, એટલા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

તફાવત ઘટીને 17 ટકા રહેશે
અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, આ વધારા બાદ રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ અને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના DA વચ્ચેનો તફાવત પણ ઓછો થઈ જશે. હવે આ તફાવત લગભગ 17 ટકા જેટલો રહેશે. સરકારનો ઈરાદો આગામી સમયમાં આ તફાવતને વધુ ઘટાડવાનો પણ છે, જેથી રાજ્યના કર્મચારીઓને પણ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ સમાન સુવિધાઓ મળી શકે.

આ જાહેરાતને કર્મચારી અને પેન્શનર સંગઠનોએ આવકારી છે. ઘણી કર્મચારી યુનિયનોએ તેને "યોગ્ય સમયે લેવાયેલ નિર્ણય" ગણાવ્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે, છેલ્લા કેટલાક સમયથી મોંઘવારી સતત વધી રહી છે અને આવા સમયમાં DA વધવાથી કર્મચારીઓની ઘરની આર્થિક સ્થિતિમાં ઘણી હદ સુધી રાહત મળશે.

રાજકીય નિષ્ણાતોએ આ નિર્ણય અંગે શું કહ્યું?
રાજકીય નિષ્ણાતો આ નિર્ણયને ચૂંટણીની દૃષ્ટિએ પણ મહત્વપૂર્ણ માની રહ્યા છે. આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો જેવા મોટા વોટ બેન્કને રીઝવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. હાલમાં આ વધારાથી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને તાત્કાલિક રાહત મળવાની આશા છે. જો કે, નિષ્ણાતો માને છે કે, મોંઘવારીને જોતા ભવિષ્યમાં પણ DAમાં વધુ વધારાની માંગ ઉઠતી રહી શકે છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

