હોમIndiaભારતીય મુસાફરો માટે ખુશખબર, હવે યુરોપના આ દેશમાં ટ્રાન્ઝિટ વીઝાની ઝંઝટમાંથી મળી મુક્તિ; જાણો શું છે નવો નિયમ

ભારતીય મુસાફરો માટે ખુશખબર, હવે યુરોપના આ દેશમાં ટ્રાન્ઝિટ વીઝાની ઝંઝટમાંથી મળી મુક્તિ; જાણો શું છે નવો નિયમ

India and France Relation: ફ્રાન્સે ભારતીયોને મોટી ભેટ આપી છે. ફ્રાન્સ દ્વારા ભારત માટે વીઝાના નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે હવે ભારતીય નાગરિકોને એરપોર્ટ ટ્રાન્ઝિટ વીઝાની જરૂર નહીં પડે. ભારતે ફ્રાન્સના આ નિર્ણયનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 23, 2026, 08:46 PM IST
  • આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરી કરતા ભારતીયો માટે ખુશખબર
  • ફ્રાન્સે ભારતીય મુસાફરો માટે વીઝા નિયમોમાં કર્યો મોટો ફેરફાર
  • 10 એપ્રિલથી ભારતીયો માટે ટ્રાન્ઝિટ વીઝાની જરૂરિયાત નથી

ભારતીય મુસાફરો માટે ખુશખબર, હવે યુરોપના આ દેશમાં ટ્રાન્ઝિટ વીઝાની ઝંઝટમાંથી મળી મુક્તિ; જાણો શું છે નવો નિયમ

India and France Relation: ફ્રાન્સે ભારતીયોને ખુશખબર આપી છે. ફ્રાન્સ તરફથી ભારત માટે વીઝાના નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે હવે ભારતીય નાગરિકોને એરપોર્ટ ટ્રાન્ઝિટ વીઝાની જરૂર નહીં પડે. ભારતે ફ્રાન્સના આ નિયમનું જોરદાર રીતે સ્વાગત કર્યું છે. ફ્રાન્સ તરફથી જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આ સુવિધા 10 એપ્રિલ 2026થી અમલમાં આવી ગઈ છે. આ સંદર્ભમાં ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે પણ માહિતી આપી છે.

ફ્રાન્સનું આ પગલું ભારત સાથે મજબૂત થતા સંબંધોની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ ફેરફારની ભારતીય નાગરિકો પર સીધી અસર પડવાની શક્યતા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ વર્ષે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોને ભારતની મુલાકાત લીધી હતી, ત્યારબાદ બન્ને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં વધુ મજબૂતી જોવા મળી રહી છે.

ટ્રાન્ઝિટ વીઝાની જરૂર નથી
નોંધનીય છે કે, ફ્રાન્સના આ પગલાથી એવા લોકોને સીધો ફાયદો થશે, જેઓ ભારતથી ફ્રાન્સ થઈને કોઈ ત્રીજા દેશની મુસાફરી કરી રહ્યા છે. ફેબ્રુઆરી મહિનામાં જ્યારે ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોને ભારતની મુલાકાત લીધી હતી, તે સમયે આ મુદ્દે ગંભીર ચર્ચા થઈ હતી. ત્યારબાદ હવે ફ્રાન્સે સત્તાવાર રીતે એરપોર્ટ ટ્રાન્ઝિટ વીઝાની જરૂરિયાતને હટાવી દીધી છે. આ મહિનાની 10 એપ્રિલથી આ નિયમ લાગુ થઈ ચૂક્યો છે.

MEA એ શું કહ્યું?
ફ્રાન્સના આ નિયમ અંગે વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે કહ્યું કે, 10 એપ્રિલ 2026થી જે ભારતીય નાગરિકો માત્ર હવાઈ માર્ગે ફ્રાન્સમાંથી પસાર થશે, તેમને હવે ટ્રાન્ઝિટ વીઝાની જરૂર રહેશે નહીં. આ નિર્ણય ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચેની મજબૂત ભાગીદારીને દર્શાવે છે, જેને રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોનની તાજેતરની મુલાકાત દરમિયાન એક 'વિશેષ વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી' ના સ્તર સુધી પહોંચાડવામાં આવી હતી. આનાથી લોકોની અવરજવર વધુ સરળ બનશે અને સાથે જ લોકો વચ્ચેના પરસ્પર સંબંધો પણ વધુ મજબૂત થશે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

