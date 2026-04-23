ભારતીય મુસાફરો માટે ખુશખબર, હવે યુરોપના આ દેશમાં ટ્રાન્ઝિટ વીઝાની ઝંઝટમાંથી મળી મુક્તિ; જાણો શું છે નવો નિયમ
Trending Photos
India and France Relation: ફ્રાન્સે ભારતીયોને ખુશખબર આપી છે. ફ્રાન્સ તરફથી ભારત માટે વીઝાના નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે હવે ભારતીય નાગરિકોને એરપોર્ટ ટ્રાન્ઝિટ વીઝાની જરૂર નહીં પડે. ભારતે ફ્રાન્સના આ નિયમનું જોરદાર રીતે સ્વાગત કર્યું છે. ફ્રાન્સ તરફથી જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આ સુવિધા 10 એપ્રિલ 2026થી અમલમાં આવી ગઈ છે. આ સંદર્ભમાં ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે પણ માહિતી આપી છે.
ફ્રાન્સનું આ પગલું ભારત સાથે મજબૂત થતા સંબંધોની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ ફેરફારની ભારતીય નાગરિકો પર સીધી અસર પડવાની શક્યતા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ વર્ષે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોને ભારતની મુલાકાત લીધી હતી, ત્યારબાદ બન્ને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં વધુ મજબૂતી જોવા મળી રહી છે.
ટ્રાન્ઝિટ વીઝાની જરૂર નથી
નોંધનીય છે કે, ફ્રાન્સના આ પગલાથી એવા લોકોને સીધો ફાયદો થશે, જેઓ ભારતથી ફ્રાન્સ થઈને કોઈ ત્રીજા દેશની મુસાફરી કરી રહ્યા છે. ફેબ્રુઆરી મહિનામાં જ્યારે ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોને ભારતની મુલાકાત લીધી હતી, તે સમયે આ મુદ્દે ગંભીર ચર્ચા થઈ હતી. ત્યારબાદ હવે ફ્રાન્સે સત્તાવાર રીતે એરપોર્ટ ટ્રાન્ઝિટ વીઝાની જરૂરિયાતને હટાવી દીધી છે. આ મહિનાની 10 એપ્રિલથી આ નિયમ લાગુ થઈ ચૂક્યો છે.
MEA એ શું કહ્યું?
ફ્રાન્સના આ નિયમ અંગે વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે કહ્યું કે, 10 એપ્રિલ 2026થી જે ભારતીય નાગરિકો માત્ર હવાઈ માર્ગે ફ્રાન્સમાંથી પસાર થશે, તેમને હવે ટ્રાન્ઝિટ વીઝાની જરૂર રહેશે નહીં. આ નિર્ણય ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચેની મજબૂત ભાગીદારીને દર્શાવે છે, જેને રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોનની તાજેતરની મુલાકાત દરમિયાન એક 'વિશેષ વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી' ના સ્તર સુધી પહોંચાડવામાં આવી હતી. આનાથી લોકોની અવરજવર વધુ સરળ બનશે અને સાથે જ લોકો વચ્ચેના પરસ્પર સંબંધો પણ વધુ મજબૂત થશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે