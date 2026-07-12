/ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, યુપી અને બિહારના મુસાફરો માટે સારા સમાચાર, હવે 31 ઓગસ્ટ સુધી દોડશે આ 30 સ્પેશલ ટ્રેનો

Special Trains: ભારતીય રેલવેના પશ્ચિમ રેલવે ઝોને કુલ 30 વિશેષ ટ્રેનો માટે સેવાઓ લંબાવવાની જાહેરાત કરી છે. મુસાફરોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને, રેલવેએ આ વિશેષ ટ્રેનોને 31 ઓગસ્ટ, 2026 સુધી લંબાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. પશ્ચિમ રેલવેના આ નિર્ણયથી ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનના લાખો મુસાફરોને ફાયદો થશે. પશ્ચિમ રેલવેના સીપીઆરઓ વિનીત અભિષેકે જે બધી વિશેષ ટ્રેનોની સેવાઓ લંબાવવામાં આવી રહી છે તેની વિગતો શેર કરી છે.
કઈ ટ્રેન, ક્યારે દોડશે?
બુકિંગ આજથી શરૂ
પશ્ચિમ રેલ્વેએ માહિતી આપી છે કે ટ્રેન નંબર 04140, 04176, 04126, 02200, 09706, 09708, 09447, 04120, 04178, 01908, 04156, 04106, 04112, 01906 અને 01909 માટે બુકિંગ 12 જુલાઈ, 2026થી બધા પીઆરએસ કાઉન્ટર અને આઈઆરસીટીસી વેબસાઇટ પર શરૂ થઈ ગયું છે. આ બધી ખાસ ટ્રેનોના સંપૂર્ણ સમયપત્રક અને સ્ટોપેજની માહિતી માટે, તમે રેલ્વે વેબસાઇટ www.enquiry.indianrail.gov.inની મુલાકાત લઈ શકો છો અથવા 139 પર કૉલ કરી શકો છો.