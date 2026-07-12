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ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, યુપી અને બિહારના મુસાફરો માટે સારા સમાચાર, હવે 31 ઓગસ્ટ સુધી દોડશે આ 30 સ્પેશલ ટ્રેનો

Special Trains: પશ્ચિમ રેલવેના આ નિર્ણયથી ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનના લાખો મુસાફરોને ફાયદો થશે. જેના કારણે લોકોને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવામાં સરળતા રહેશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 12, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:41 PM IST
ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, યુપી અને બિહારના મુસાફરો માટે સારા સમાચાર, હવે 31 ઓગસ્ટ સુધી દોડશે આ 30 સ્પેશલ ટ્રેનો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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