મુસાફરોને માટે સારા સમાચાર ! રેલવે દોડાવશે સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેનો, ગુજરાતમાં આ જગ્યાઓ પર કરશે સ્ટોપ
Western Railway Superfast Special Train: રેલવે મુસાફરો માટે સારા સમાચાર. રેલવેએ મુસાફરોની સુવિધા માટે બે જોડી સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેનો ચલાવવાનો નિર્ણય લીધો છે.
Western Railway Superfast Special Train: આ ટ્રેનો એક કે બે નહીં પરંતુ ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન સહિત અનેક રાજ્યોના મુસાફરો માટે મુસાફરી સરળ બનાવશે. આ ટ્રેનો માટે બુકિંગ પણ આજથી શરૂ થઈ ગયું છે.
પશ્ચિમ રેલવેના મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી (સીપીઆરઓ), વિનીત અભિષેકે જણાવ્યું હતું કે મુસાફરોની સુવિધા માટે અને તેમની વધતી જતી મુસાફરી માંગને પહોંચી વળવા માટે મુંબઈ સેન્ટ્રલ-નવી દિલ્હી અને બાંદ્રા ટર્મિનસ - અમૃતસર સ્ટેશનો વચ્ચે ખાસ ભાડા પર બે સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેનો ચલાવવામાં આવશે.
સીપીઆરઓ દ્વારા જાહેર કરાયેલ એક પ્રકાશન મુજબ, ટ્રેન નંબર 04001/04002 મુંબઈ સેન્ટ્રલ-નવી દિલ્હી સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેન 8 ટ્રીપ ચલાવશે. ટ્રેન નં. 04001 મુંબઈ સેન્ટ્રલ - નવી દિલ્હી સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ મુંબઈ સેન્ટ્રલથી રાત્રે 11.30 વાગ્યે ઉપડશે અને બીજા દિવસે રાત્રે 8.50 વાગ્યે નવી દિલ્હી પહોંચશે. આ ટ્રેન 21,24,27 અને 30 ડિસેમ્બરે દોડશે.
એ જ રીતે, ટ્રેન નં. 04002 નવી દિલ્હી - મુંબઈ સેન્ટ્રલ સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ નવી દિલ્હીથી રાત્રે 10.40 વાગ્યે ઉપડશે અને બીજા દિવસે રાત્રે 9.00 વાગ્યે મુંબઈ સેન્ટ્રલ પહોંચશે. આ ટ્રેન 20,23,26 અને 29 ડિસેમ્બરે દોડશે.
ટ્રેન આ સ્ટેશનો પર રોકાશે
ટ્રેન બોરીવલી, સુરત, વડોદરા, રતલામ, કોટા, સવાઈ માધોપુર, ગંગાપુર સિટી અને મથુરા સ્ટેશનો પર બંને દિશામાં રોકાશે.
આ ટ્રેનમાં ફર્સ્ટ એસી, એસી-2 ટાયર, એસી-3 ટાયર, એસી-3 ટાયર (ઇકોનોમી), સ્લીપર ક્લાસ અને જનરલ સેકન્ડ ક્લાસ કોચ હશે.
ટ્રેન નં. 04695/04696 બાંદ્રા ટર્મિનસ - અમૃતસર સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેન 4 ટ્રીપ દોડાવશે. ટ્રેન નં. 04695 બાંદ્રા ટર્મિનસ - અમૃતસર સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેન બાંદ્રા ટર્મિનસથી બપોરે 2.0 વાગ્યે ઉપડશે અને બીજા દિવસે રાત્રે 8.30 વાગ્યે અમૃતસર પહોંચશે. આ ટ્રેન 24 અને 28 ડિસેમ્બરના રોજ દોડશે.
તેવી જ રીતે, ટ્રેન નં. 04696 અમૃતસર - બાંદ્રા ટર્મિનસ સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેન અમૃતસરથી સવારે 4.20 વાગ્યે ઉપડશે અને બીજા દિવસે સવારે 11.00 વાગ્યે બાંદ્રા ટર્મિનસ પહોંચશે. આ ટ્રેન 23 અને 27 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ દોડશે.
આ સ્ટેશનો પર સ્ટોપ હશે
આ ટ્રેન બોરીવલી, વાપી, વલસાડ, સુરત, ભરૂચ, વડોદરા, ગોધરા, દાહોદ, રતલામ, કોટા, સવાઈ માધોપુર, ગંગાપુર શહેર, મથુરા, દિલ્હી સફદરજંગ, પાણીપત, અંબાલા કેન્ટ, લુધિયાણા, જલંધર શહેર અને બિયાસ સ્ટેશનો પર બંને દિશામાં સ્ટોપ કરશે.
આ ટ્રેનમાં ફર્સ્ટ એસી, એસી-2 ટાયર, એસી-3 ટાયર, સ્લીપર ક્લાસ અને જનરલ સેકન્ડ ક્લાસ કોચ હશે.
04001 અને 04695 નંબરની ટ્રેનો માટે બુકિંગ 20 ડિસેમ્બરથી બધા પીઆરએસ કાઉન્ટર અને આઈઆરસીટીસી વેબસાઇટ પર શરૂ થઈ ગયું છે.
