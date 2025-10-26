Prev
Indian Railway: ભારતીય રેલ્વેએ પસંદગીની ટ્રેનોમાં અનરિઝર્વ્ડ મુસાફરીની સુવિધા શરૂ કરી છે, ખાસ કરીને એવા મુસાફરો માટે જેમને કન્ફર્મ ટિકિટ મળી શકતી નથી. આ ટ્રેનોમાં સામાન્ય અને અનરિઝર્વ્ડ કોચમાં મુસાફરી કરવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. આ સુવિધા બધી ટ્રેનોમાં ઉપલબ્ધ નથી.
 

મુસાફરો માટે ખુશખબર, ગુજરાતની આ ટ્રેનમાં ટિકિટ વગર કરી શકો છો મુસાફરી, જાણો

Indian Railway: મુસાફરોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતીય રેલ્વેએ અમુક ટ્રેનોમાં કન્ફર્મ ટિકિટ વગર મુસાફરીની સુવિધા શરૂ કરી છે. આ સુવિધા ખાસ કરીને એવા મુસાફરો માટે છે જેમને કન્ફર્મ ટિકિટ મળી શકતી નથી. મુસાફરોને આ ટ્રેનોમાં જનરલ અથવા અનરિઝર્વ્ડ કોચમાં મુસાફરી કરવાની મંજૂરી છે.

જોકે, આ સુવિધા બધી ટ્રેનોમાં ઉપલબ્ધ નથી. જો કોઈ મુસાફર ટિકિટ વિના મુસાફરી કરે છે અને ટ્રેન આ શ્રેણીઓમાં આવતી નથી, તો રેલ્વે તાત્કાલિક તેમને નીચે ઉતારી શકે છે અને દંડ પણ લગાવી શકે છે. તેથી, મુસાફરી કરતા પહેલા ખાતરી કરવી મહત્વપૂર્ણ છે કે તમારી ટ્રેન અનરિઝર્વ્ડ મુસાફરીની યાદીમાં શામેલ છે કે નહીં.

રિઝર્વેશન-મુક્ત ટ્રેનો

  • મુંબઈ-પુણે સુપરફાસ્ટ ટ્રેન: મુંબઈથી સવારે 7:30 વાગ્યે ઉપડે છે અને લગભગ 3.5 કલાકમાં સવારે 11:00 વાગ્યે પુણે પહોંચે છે.
  • હૈદરાબાદ-વિજયવાડા એક્સપ્રેસ: સવારે 7:30 વાગ્યે હૈદરાબાદથી ઉપડતી આ ટ્રેન વિજયવાડા બપોરે 2.00 વાગ્યે પહોંચશે.

આ ટ્રેનોમાં કોઈ રિઝર્વેશન નથી.

  • દિલ્હી-જયપુર એક્સપ્રેસ: સવારે 6.00 વાગ્યે દિલ્હીથી ઉપડતી, બપોરે 1.30 વાગ્યે જયપુર પહોંચે.
  • લખનૌ-વારાણસી એક્સપ્રેસ: સવારે 7:00 વાગ્યે લખનૌથી ઉપડતી, બપોરે 1.30 વાગ્યે વારાણસી પહોંચતી.
  • કોલકાતા-પટણા ઇન્ટરસિટી: સવારે 5.00 વાગ્યે કોલકાતાથી ઉપડતી, બપોરે 2.00 વાગ્યે પટણા પહોંચતી.

આ રૂટ પર ચાલતી ટ્રેનો:

  • અમદાવાદ-સુરત સુપરફાસ્ટ ટ્રેન: સવારે 7.00 વાગ્યે અમદાવાદથી ઉપડતી, બપોરે 12.30 વાગ્યે સુરત પહોંચતી.
  • પટણા-ગયા એક્સપ્રેસ: સવારે 6.00 વાગ્યે પટણાથી ઉપડતી, રાત્રે 9.30 વાગ્યે ગયા પહોંચતી.
  • જયપુર-અજમેર સુપરફાસ્ટ ટ્રેન: સવારે 8:00 વાગ્યે જયપુરથી ઉપડે છે અને રાત્રે 11:30 વાગ્યે અજમેર પહોંચે છે.
  • ચેન્નાઈ-બેંગ્લોર એક્સપ્રેસ: સવારે 8:00 વાગ્યે ચેન્નાઈથી ઉપડે છે અને બપોરે 3:30 વાગ્યે બેંગ્લોર પહોંચે છે.
  • ભોપાલ-ઇન્દોર ઇન્ટરસિટી ટ્રેન: સવારે 6:30 વાગ્યે ભોપાલથી ઉપડે છે અને બપોરે 12:00 વાગ્યે ઇન્દોર પહોંચે છે.

ટિકિટના ભાવ

  • દિલ્હી-જયપુર એક્સપ્રેસ: જનરલ કોચનું ભાડું રૂ. 150, સીટિંગ કોચનું ભાડું રૂ. 300.
  • મુંબઈ-પુણે સુપરફાસ્ટ ટ્રેન: જનરલ કોચનું ભાડું રૂ. 120, સીટિંગ કોચનું ભાડું રૂ. 250.
  • કોલકાતા-પટણા ઇન્ટરસિટી ભાડું: જનરલ કોચનું ભાડું રૂ. 200, સીટિંગ કોચનું ભાડું રૂ. 400.
  • રેલવે અધિકારીઓએ મુસાફરોને મુસાફરી દરમિયાન કોઈપણ સમસ્યા ટાળવા માટે મુસાફરી કરતા પહેલા તેમની ટિકિટ તપાસવા વિનંતી કરી છે.
     

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

