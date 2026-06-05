/ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે સારા સમાચાર, હવે તેમને મળશે ₹6000, જાણો કેવી રીતે કરવી અરજી

Government Scheme: સરકાર ગર્ભવતી મહિલાઓને રાહત આપવા માટે પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના (PMMVY) નામની યોજના ચલાવી રહી છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ગર્ભ દરમિયાન મહિલાઓને આર્થિક રીતે સશક્ત બનાવવાનો છે. આ યોજના હેઠળ, પાત્ર મહિલાઓને તેમના પ્રથમ જીવંત બાળકના જન્મ પર કુલ 5,000 રૂપિયાની સહાય મળે છે. આ રકમ બે હપ્તામાં પૂરી પાડવામાં આવે છે. જો બીજું બાળક છોકરી હોય, તો વધારાના 6,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે.
બે હપ્તામાં ચુકવણી
પ્રથમ હપ્તો મેળવવા માટે, મહિલાએ પોતાની ગર્ભાવસ્થાની નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે. છેલ્લા માસિક સ્રાવ (LMP)ના 6 મહિનાની અંદર ઓછામાં ઓછી એક પ્રસૂતિ પહેલાની તપાસ (ANC) કરાવવી પણ ફરજિયાત છે. આ તપાસ આંગણવાડી કેન્દ્ર અથવા સરકાર દ્વારા માન્ય આરોગ્ય સંસ્થામાં કરાવવી આવશ્યક છે. પાત્રતા માપદંડો પૂર્ણ કર્યા પછી, 3,000 રૂપિયાનો પ્રથમ હપ્તો આપવામાં આવે છે.
બાળકના જન્મની નોંધણી થાય ત્યારે અને જન્મના 14 અઠવાડિયાની અંદર તમામ જરૂરી રસીકરણ પૂર્ણ થાય ત્યારે 2,000 રૂપિયાનો બીજો હપ્તો આપવામાં આવે છે.
આ મહિલાઓને લાભ મળશે
આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે, મહિલા ઓછામાં ઓછી 19 વર્ષની હોવી જોઈએ, ગર્ભવતી હોવી જોઈએ, અને ગર્ભાવસ્થાથી તેની આવક અથવા વેતન પર અસર પડે છે.
આ મહિલાઓ પણ લાભ મેળવવા માટે પાત્ર છે:
અનુસૂચિત જાતિ (SC)ની મહિલાઓ
અનુસૂચિત જનજાતિ (ST)ની મહિલાઓ
40 ટકા કે તેથી વધુ અપંગતા ધરાવતી મહિલાઓ
BPL રેશનકાર્ડ ધારકો
ઈ-શ્રમ કાર્ડ ધરાવતી મહિલાઓ
PM કિસાન સન્માન નિધિમાં નોંધાયેલ મહિલા ખેડૂતો
MNREGA જોબ કાર્ડ ધરાવતી મહિલાઓ
8 લાખ રૂપિયાથી ઓછી વાર્ષિક આવક ધરાવતા પરિવારોની મહિલાઓ
આંગણવાડી કાર્યકરો અને સહાયકો
આશા કાર્યકરો
રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય સુરક્ષા કાયદા (NFSA) હેઠળ રેશનકાર્ડ ધરાવતી મહિલાઓ
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. વધારે જાણકારી માટે તમારા નજીકના આંગણવાડી કેન્દ્રની મુલાકાત લઈ શકો છો. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.