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ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે સારા સમાચાર, હવે તેમને મળશે ₹6000, જાણો કેવી રીતે કરવી અરજી

Government Scheme: સરકાર દ્વારા ગર્ભવતી મહિલાઓને પૈસા આપીને સહાય આપવામાં આવે છે અને આ રકમ બે હપ્તામાં ચુકવવામાં આવે છે, આ યોજના મોદી સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે અને તેને માતૃ વંદના યોજના કહેવામાં આવે છે, ચાલો જાણીએ કે તેનો લાભ કઈ રીતે લઈ શકાય છે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 05, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:18 PM IST
ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે સારા સમાચાર, હવે તેમને મળશે ₹6000, જાણો કેવી રીતે કરવી અરજી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે સારા સમાચાર, હવે તેમને મળશે ₹6000, જાણો કેવી રીતે કરવી અરજી
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